జూన్ 25 నుంచి శుక్ర - శని నవపంచ యోగం : ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు - కెరీర్, ఆర్థికంగా రాజయోగం
Shani Shukra Navapancham Yoga 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జూన్ 25, 2026 నుండి శని, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన ‘నవపంచం యోగం’ ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల మేషం, మిథునంతో పాటు మరో రెండు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
Shani Shukra Navapancham Yoga 2026 : భారతీయ జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు, వాటి కలయికలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. నవగ్రహాలలో శని దేవుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా, క్రూర గ్రహంగా పరిగణిస్తే.. శుక్రుడిని భోగభాగ్యాలు, సుఖసంతోషాలకు కారకుడైన శుభ గ్రహంగా పెద్దలు చెబుతారు. ఈ రెండు ముఖ్యమైన గ్రహాలు జూన్ నెలలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానానికి చేరుకోనున్నాయి. దీనివల్ల అంతరిక్షంలో అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన ‘నవపంచం యోగం’ కలగనుంది.
ద్విక్ పంచాంగం గణాంకాల ప్రకారం.. 2026 జూన్ 25వ తేదీ నుండి శని, శుక్ర గ్రహాల సంచారం వల్ల ఈ నవపంచం యోగం అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ యోగ ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల జీవితాల్లో అనేక మార్పులు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన యోగం పట్టబోతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది.
‘నవపంచం యోగం’ అంటే….?
జ్యోతిష్య కోణంలో చూస్తే.. గ్రహాల సంచార క్రమంలో ఏవైనా రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 9వ ఇంట మరియు 5వ ఇంట స్థిరపడినప్పుడు… అలాగే వాటి మధ్య దూరం 120 డిగ్రీలుగా మారినప్పుడు ఈ ‘నవపంచం యోగం’ రూపుదిద్దుకుంటుంది. త్రికోణ స్థానాలుగా పిలిచే ఈ ఇళ్లలో గ్రహాల కలయిక వల్ల విశ్వంలో సానుకూల శక్తులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ రాజయోగం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి:
1. మేష రాశి :
ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని-శుక్రుల నవపంచం యోగం జీవితంలో కొత్త వెలుగులను నింపనుంది. వీరిలో సానుకూల శక్తి పెరిగి, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
- ఉద్యోగ క్షేత్రంలో మీ పనితీరు అద్భుతంగా మెరుగవుతుంది. మీ నైపుణ్యాలను గుర్తించి పైఅధికారులు (సీనియర్లు) మిమ్మల్ని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తుతారు.
- ఇప్పటివరకు మిమ్మల్ని వేధించిన అనవసరపు ఖర్చులు అదుపులోకి వస్తాయి. భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు ఆదా చేసే మార్గాలు సులువవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది.
- కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలమైనది; పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తమ విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో కొత్త, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.
2. మిథున రాశి (Gemini)
శుక్ర, శని గ్రహాల తొమ్మిదవ ఇంట ఏర్పడే ఈ యోగం మిథున రాశి వారికి ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
- మీరు చాలా రోజులుగా ఉద్యోగం మారాలని లేదా కొత్త కంపెనీకి వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తుంటే, జూన్ 25 తర్వాత వచ్చే అవకాశాలను అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఈ సమయం మీకు పూర్తి సానుకూలంగా ఉంది.
- కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడి పాత అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. జీవితంలో ఒక మంచి శుభవార్త వినే సంకేతాలు బలంగా ఉన్నాయి.
- సొంతంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి తగిన వాతావరణం, లాభాలు చేకూరుతాయి.
3. సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ నవపంచం యోగం సమాజంలో తిరుగులేని గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది.
- ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసుల్లో కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు (ప్రమోషన్లు) దక్కే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు, సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి.
- ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన మీ సొంత సొమ్ము లేదా మొండి బాకీలు ఈ సమయంలో తిరిగి మీ చేతికి అందుతాయి. ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
- వివాహితులకు వారి జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న పాత గొడవలు సర్దుకుపోతాయి. ఇద్దరి మధ్య బంధం బలపడి, సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
4. తులా రాశి :
తులా రాశి వారికి ఈ కాలం వ్యక్తిగత వికాసానికి, ఆర్థిక వృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.
- ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం : మీ మాటతీరు చాలా మధురంగా మారుతుంది. మీ గొంతు మరియు మాట్లాడే విధానం ఇతరులను సులభంగా ఆకట్టుకునేలా చేస్తుంది.
- పెట్టుబడులు: ఆర్థిక రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర రంగాలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
- సృజనాత్మకత: మీ ఆఫీసులో లేదా వ్యాపారంలో మీలో ఉన్న క్రియేటివిటీని (సృజనాత్మకతను) ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. లైఫ్ పార్ట్నర్తో భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి జరిపే చర్చలు సఫలీకృతమవుతాయి.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు.