    జూన్ 25 నుంచి శుక్ర - శని నవపంచ యోగం : ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు - కెరీర్, ఆర్థికంగా రాజయోగం

    Shani Shukra Navapancham Yoga 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జూన్ 25, 2026 నుండి శని, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన ‘నవపంచం యోగం’ ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహాల సంచారం వల్ల మేషం, మిథునంతో పాటు మరో రెండు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 21, 2026 3:53 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Shani Shukra Navapancham Yoga 2026 : భారతీయ జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పులకు, వాటి కలయికలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. నవగ్రహాలలో శని దేవుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా, క్రూర గ్రహంగా పరిగణిస్తే.. శుక్రుడిని భోగభాగ్యాలు, సుఖసంతోషాలకు కారకుడైన శుభ గ్రహంగా పెద్దలు చెబుతారు. ఈ రెండు ముఖ్యమైన గ్రహాలు జూన్ నెలలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానానికి చేరుకోనున్నాయి. దీనివల్ల అంతరిక్షంలో అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన ‘నవపంచం యోగం’ కలగనుంది.

    జూన్ 25 నుంచి శుక్ర-శని నవపంచం యోగం: ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు! (Gemini)
    ద్విక్ పంచాంగం గణాంకాల ప్రకారం.. 2026 జూన్ 25వ తేదీ నుండి శని, శుక్ర గ్రహాల సంచారం వల్ల ఈ నవపంచం యోగం అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. ఈ యోగ ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల జీవితాల్లో అనేక మార్పులు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన యోగం పట్టబోతుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి వస్తుంది.

    ‘నవపంచం యోగం’ అంటే….?

    జ్యోతిష్య కోణంలో చూస్తే.. గ్రహాల సంచార క్రమంలో ఏవైనా రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 9వ ఇంట మరియు 5వ ఇంట స్థిరపడినప్పుడు… అలాగే వాటి మధ్య దూరం 120 డిగ్రీలుగా మారినప్పుడు ఈ ‘నవపంచం యోగం’ రూపుదిద్దుకుంటుంది. త్రికోణ స్థానాలుగా పిలిచే ఈ ఇళ్లలో గ్రహాల కలయిక వల్ల విశ్వంలో సానుకూల శక్తులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ రాజయోగం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రానుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి:

    1. మేష రాశి :

    ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని-శుక్రుల నవపంచం యోగం జీవితంలో కొత్త వెలుగులను నింపనుంది. వీరిలో సానుకూల శక్తి పెరిగి, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

    • ఉద్యోగ క్షేత్రంలో మీ పనితీరు అద్భుతంగా మెరుగవుతుంది. మీ నైపుణ్యాలను గుర్తించి పైఅధికారులు (సీనియర్లు) మిమ్మల్ని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తుతారు.
    • ఇప్పటివరకు మిమ్మల్ని వేధించిన అనవసరపు ఖర్చులు అదుపులోకి వస్తాయి. భవిష్యత్తు కోసం డబ్బు ఆదా చేసే మార్గాలు సులువవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది.
    • కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ఆనందంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం అత్యంత అనుకూలమైనది; పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తమ విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో కొత్త, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    2. మిథున రాశి (Gemini)

    శుక్ర, శని గ్రహాల తొమ్మిదవ ఇంట ఏర్పడే ఈ యోగం మిథున రాశి వారికి ఊహించని లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.

    • మీరు చాలా రోజులుగా ఉద్యోగం మారాలని లేదా కొత్త కంపెనీకి వెళ్లాలని ప్రయత్నిస్తుంటే, జూన్ 25 తర్వాత వచ్చే అవకాశాలను అస్సలు వదులుకోవద్దు. ఈ సమయం మీకు పూర్తి సానుకూలంగా ఉంది.
    • కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. దీనివల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడి పాత అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. జీవితంలో ఒక మంచి శుభవార్త వినే సంకేతాలు బలంగా ఉన్నాయి.
    • సొంతంగా వ్యాపారాలు చేసే వారికి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించడానికి తగిన వాతావరణం, లాభాలు చేకూరుతాయి.

    3. సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఈ నవపంచం యోగం సమాజంలో తిరుగులేని గుర్తింపును తీసుకువస్తుంది.

    • ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసుల్లో కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు (ప్రమోషన్లు) దక్కే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో సమాజంలో గౌరవమర్యాదలు, సామాజిక ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి.
    • ఎక్కడో చిక్కుకుపోయిన మీ సొంత సొమ్ము లేదా మొండి బాకీలు ఈ సమయంలో తిరిగి మీ చేతికి అందుతాయి. ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
    • వివాహితులకు వారి జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న పాత గొడవలు సర్దుకుపోతాయి. ఇద్దరి మధ్య బంధం బలపడి, సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

    4. తులా రాశి :

    తులా రాశి వారికి ఈ కాలం వ్యక్తిగత వికాసానికి, ఆర్థిక వృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.

    • ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం : మీ మాటతీరు చాలా మధురంగా మారుతుంది. మీ గొంతు మరియు మాట్లాడే విధానం ఇతరులను సులభంగా ఆకట్టుకునేలా చేస్తుంది.
    • పెట్టుబడులు: ఆర్థిక రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర రంగాలలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
    • సృజనాత్మకత: మీ ఆఫీసులో లేదా వ్యాపారంలో మీలో ఉన్న క్రియేటివిటీని (సృజనాత్మకతను) ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. లైఫ్ పార్ట్‌నర్‌తో భవిష్యత్తు ప్రణాళికల గురించి జరిపే చర్చలు సఫలీకృతమవుతాయి.
    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

