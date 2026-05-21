    మిథున రాశిలో బుధ సంచారం, నాలుగు రాశులకు రాజయోగం.. ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరూ ఉన్నారా?

    బుధుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తాడు. మే నెలలో బుధుడు మిధున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కానీ ఈ రాశుల వారికి ఈ సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    Published on: May 21, 2026 11:50 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderavad
    బుధుడు మే 29న మిథున రాశిలోకి వెళ్లబోతున్నాడు. మీరు ఎలా మాట్లాడతారు, మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారు, ఆలోచన మరియు వ్యాపారం అన్నీ బుధుడి కారణంగానే ఉంటాయి. బుధుడు మిథున రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల భద్ర రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది అనేక రాశిచక్రాలకు మంచి యోగాలను అందిస్తుంది. సమయం మీకు మంచిగా ఉంటుంది. వ్యాపారం వృద్ధి సాధిస్తుంది. ఈ సంచారం వల్ల ప్రయోజనం పొందే రాశిచక్రాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

    మిథున రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుంది?

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశికి నిర్ణయాలు సరైనవిగా రుజువు అవుతాయి. అయితే ఈ నిర్ణయాలను మనస్సు నుంచి కాకుండా దృఢమైన ప్రాతిపదికన తీసుకోండి. మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. బుధుడి సంచారం మీ ప్రసంగం ద్వారా మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో కూడా విజయం మీ కోసం వేచి ఉంది.

    2.తులా రాశి

    ఈ రాశికి మంచి యాదృచ్ఛికాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు విద్యలో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో మీకు మంచి స్థానం ఉంటుంది. మీరు వ్యాపారం చేస్తే, వ్యాపారంలో కొత్త మార్పులు మీకు ప్రయోజనాలను తెస్తాయి.

    3.ధనుస్సు రాశి

    ఈ రాశి వారికి సంబంధాల్లో మంచి మార్పులు ఉంటాయి. ప్రేమ సంబంధం మరియు మీ భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహనలో మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    4.కుంభ రాశి

    ఈ రాశికి సమయం కూడా మంచిది. కమ్యూనికేషన్ మీకు ఎంతో ముఖ్యమైనది. సంభాషణ ద్వారా ఏదో ఒక మంచి ఫలితం బయటకు వస్తుంది. ఇది మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశిలో బుధుడి సంచారం

    అలాగే కర్కాటక రాశిలో బుధుడి సంచారం మిమ్మల్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో, మీ జీవితంలో ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతుందో కూడా తెలుసుకోవాలి.

    జూన్ 22న బుధుడు కర్కాటక రాశికి వెళ్లనున్నాడు. ఈ మార్పు మీ కమ్యూనికేషన్ విధానాన్ని, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని మార్చగలదని ఇక్కడ చెబుతున్నాము. ఇది మీ భావోద్వేగాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. మీ ఆలోచనలను చక్కగా వ్యక్తీకరించండి.

    ఈ సంచారం ప్రతి రాశిచక్రానికి భిన్నంగా ఉంటుంది. కానీ ప్రతి రాశిచక్రం భావోద్వేగపరంగా విషయాలను సమతుల్యం చేయాలి. కాబట్టి నయం కావడానికి మరియు లోతైన సంభాషణలు చేయడానికి ఈ సమయాన్ని ఉపయోగించండి. వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం, కర్కాటక రాశికి అధిపతి చంద్రుడు. చంద్రుడు మనస్సు మరియు భావోద్వేగాలకు చిహ్నం. ఈ రాశిచక్రానికి చెందిన వ్యక్తులు స్వభావరీత్యా ఉద్వేగభరితంగా, సున్నితంగా మరియు ఊహాత్మకంగా ఉంటారు.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

