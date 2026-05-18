Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం: ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారా? శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కూడా!

    బుధ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో మే 29 నుంచి అరుదైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రారంభం కానుంది. ఈ ప్రభావంతో మిథున, కన్య, తులా రాశుల వారికి అదృష్టం వరించడమే కాకుండా అపార ధనలాభం కలుగుతుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: May 18, 2026 10:39 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితంలో పెను మార్పులను తీసుకువస్తుంది. మే 29వ తేదీన ఆకాశంలో ఒక అద్భుతమైన గ్రహ మార్పు ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. సంపదకు కారకుడైన శుక్రుడు ఇప్పటికే మిథున రాశిలో ఉండగా, బుద్ధికి కారకుడైన బుధుడు కూడా అదే రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. బుధ, శుక్రుల ఈ అపూర్వ కలయిక వల్ల 'లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం' ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టడమే కాకుండా, వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఊహించని పురోగతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం: ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారా? శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కూడా!
    లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం: ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారా? శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కూడా!

    లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం అంటే ఏమిటి?

    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగానికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. బుధుడు మేధస్సు, తర్కం, కమ్యూనికేషన్‌కు ప్రతీక అయితే.. శుక్రుడు విలాసాలు, ధనం, ఆకర్షణ మరియు అదృష్టానికి కారకుడు. వీరిద్దరూ కలిసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి జీవితంలో తెలివితేటలతో పాటు సంపద కూడా తోడవుతుంది. ఈ యోగాన్ని శ్రీమహావిష్ణువు మరియు లక్ష్మీదేవిల ఆశీస్సులతో సమానంగా భావిస్తారు. జాతక చక్రంలో 1, 4, 7, 10 (కేంద్రాలు) లేదా 1, 5, 9 (త్రికోణాలు) స్థానాల్లో ఈ గ్రహాలు కలిసి ఉండి.. వాటిపై రాహువు, కేతువు లేదా శని వంటి అశుభ గ్రహాల నీడ లేకపోతే ఈ యోగం పరిపూర్ణంగా ఫలిస్తుంది. దీనివల్ల సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.

    అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే!

    1.మిథున రాశి:

    రాజయోగం మీ సొంత రాశిలోనే ఏర్పడుతుండటం వల్ల మీకు రాజయోగం పట్టనుంది. వృత్తిపరంగా మరియు సామాజికంగా మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మీ మాటతీరుతో ఎదుటివారిని సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు. ఈ సమయంలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడమే కాకుండా, కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి.

    2.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి ఈ సమయం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఇన్నాళ్లూ ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉండటం వల్ల మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం సఫలమవుతుంది. ఆర్థికంగా మీరు మునుపటి కంటే చాలా దృఢంగా మారతారు. ధన ప్రవాహం పెరగడంతో పాత అప్పులు తీర్చే అవకాశం ఉంది.

    3.కన్య రాశి:

    ఉద్యోగస్తులకు ఈ లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఒక వరంగా మారనుంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే సమయం ఆసన్నమైంది. కార్యాలయంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, దానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి సంస్థల నుంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, వచ్చిన ధనాన్ని వృధా చేయకుండా పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీ కుటుంబ జీవితం ఎంతో ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా సాగిపోతుంది.

    రాజయోగం ప్రభావంతో వ్యక్తి కేవలం ఆర్థికంగానే కాకుండా మానసికంగా కూడా పరిణతి చెందుతాడు. బుధుడు ఇచ్చే తెలివితేటలతో శుక్రుడు ఇచ్చే సంపదను ఎలా పెంచుకోవాలో ఈ రాశుల వారికి స్పష్టత వస్తుంది. మే 29 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ సువర్ణ కాలం మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలని కోరుకుందాం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం: ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారా? శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కూడా!
    Home/Rasi Phalalu/లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం: ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారా? శ్రీమహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కూడా!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes