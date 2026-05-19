    శని తిరోగమనం 2026: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.. అదృష్టం అంటే వీరిదే!

    శని తిరోగమనం 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని గ్రహం 2026 జూలై 27న వక్రీకరించనుంది. ఈ 138 రోజుల కాలం కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధనలాభాన్ని, కెరీర్ ఎదుగుదలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి. ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగుండదు.

    Published on: May 19, 2026 3:59 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నవగ్రహాల్లో శని దేవుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మనిషి చేసే కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇచ్చే 'కర్మ ఫల ప్రదాత'గా శనిని జ్యోతిష్య నిపుణులు అభివర్ణిస్తారు. అన్ని గ్రహాల కంటే శని అత్యంత నెమ్మదిగా కదులుతుంది. ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారడానికి శనికి దాదాపు రెండున్నర ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. ఈ క్రమంలో శని గమనం మారినప్పుడల్లా దేశవ్యాప్తంగానే కాకుండా, వ్యక్తుల జీవితాల్లోనూ పెను మార్పులు సంభవిస్తాయి.

    జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం.. 2026, జూలై 27న శని దేవుడు తిరోగమనంలో ఉంటాడు. సుమారు 138 రోజుల పాటు శని ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. సాధారణంగా శని వక్రీకరించడాన్ని లేదా తిరోగమనం కష్టకాలంగా భావిస్తారు. అయితే, జాతక చక్రంలో శని స్థితిని బట్టి ఈ మార్పు అందరికీ ఇబ్బందికరంగా ఉండదు.

    జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం చూస్తే 2026, జూలై 27వ తేదీ సోమవారం తెల్లవారుజామున 1:25 గంటలకు శని తిరోగమనం ప్రారంభమవుతుంది. ఇలా 138 రోజుల పాటు కొనసాగి, డిసెంబర్ 11న తిరిగి నేరుగా సమాచారం చేస్తాడు. తాజా లెక్కల ప్రకారం, జూలైలో జరిగే ఈ గ్రహ గమన మార్పు నాలుగు రాశుల వారికి రాజయోగాన్ని తలపించే ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆకస్మిక ధనలాభం, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అపారమైన సక్సెస్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి జాతకులకు శని వక్రీకరణ ఎంతో మేలు చేస్తుంది. "ఈ కాలంలో వీరికి ఆదాయ మార్గాలు అనూహ్యంగా పెరుగుతాయి," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు విశ్లేషిస్తున్నారు. గతంలో నిలిచిపోయిన సొమ్ము మీ చేతికి అందుతుంది. పాత బాకీలు వసూలు కావడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా ఇంక్రిమెంట్లు వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. చాలా కాలంగా మీరు కంటున్న కలలు నిజమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది.

    2.మిథున రాశి

    శని మిథున రాశి వారి జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులకు నాంది పలుకుతుంది. కొత్త పనులు లేదా వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. భూమి, ఇల్లు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదృష్టం తోడవడంతో పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి.

    3.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ 138 రోజుల కాలం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. "కోర్టు కేసులు లేదా న్యాయపరమైన చిక్కుల్లో ఉన్న వారికి విజయం వరిస్తుంది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. శత్రువులపై మీదే పైచేయి అవుతుంది. ఆరోగ్యం క్షీణించిన వారు కోలుకుంటారు. ఆఫీసులో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. సామాజిక హోదా పెరగడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    4.వృశ్చిక రాశి

    ఆర్థిక లావాదేవీల పరంగా వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా బాగుంటుంది. సంపాదన పెరగడమే కాకుండా, పొదుపు చేయడంలోనూ మీరు సఫలమవుతారు. వృత్తి రీత్యా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. విద్యార్థులకు ఇది మంచి సమయం. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. మొత్తం మీద శని అనుగ్రహంతో మీ కెరీర్ కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

