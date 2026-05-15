అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: 36 రోజుల పాటు పెళ్ళి ముహుర్తాలు లేవు.. ఈ నెలలో పెళ్ళిళ్ళు, శుభకార్యాలు ఎందుకు చేయకూడదో తెలుసా?
2026లో అధిక జ్యేష్ఠ మాసం రాకతో తెలుగు నెలల సంఖ్య 13కు చేరింది. మే 17 నుంచి జూన్ 18 వరకు శుభకార్యాలకు విరామం ప్రకటించారు పండితులు. అసలు ఈ అధిక మాసం అంటే ఏమిటి? పెళ్లిళ్లకు ఇది ఎందుకు పనికిరాదో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
సాధారణంగా మనకి మొత్తం తెలుగు నెలలు 12 వస్తాయి. కానీ ఈ ఏడాది మాత్రం 13 వచ్చాయి. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం రావడంతో ఈ ఏడాది 13 తెలుగు నెలలు వచ్చాయి. అయితే అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు. అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో పెళ్లిళ్లు కూడా ఉండవు. అసలు అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో ఎందుకు శుభకార్యాలు జరుపుకోకూడదు, పెళ్లిళ్లు చేసుకోకూడదు వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో కొన్ని పనులు చేయకూడదు
వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు, ఉపనయనాలు వంటి కొన్ని శుభకార్యాలను ఈ నెలలో చేయకూడదు. 36 రోజుల పాటు పెళ్లిళ్లు కూడా చేయకూడదు. మే 13 నుంచి ముహుర్తాలు లేవు. పైగా మే 17 నుంచి జూన్ 18 వరకు అధిక మాసం. మే 17 నుంచి జూన్ 18 వరకు శుభకార్యాలు చేయకూడదు. అయితే మళ్లీ జూన్ 19 నుంచి వివాహ ముహూర్తాలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఇక ఎందుకు ఈ అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో పెళ్లిళ్లు చేయకూడదనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం.
ఈ ఏడాది మే 17, ఆదివారం నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం మొదలు కాబోతోంది. చాంద్రమానం ప్రకారం చూస్తే సంవత్సరానికి 354 రోజులు ఉంటాయి. సౌరమానం ప్రకారం 365 రోజులు ఉంటాయి. రెండిటి మధ్య వచ్చే 11 రోజుల తేడాను సరిచేయడానికి ప్రతి 33 నెలలకు ఒకసారి అధిక మాసం అనేది వస్తుంది. ఏడాదికి 11 రోజులు చొప్పున మూడు సంవత్సరాలకు 30 రోజులు పైగా తేడా వస్తుందని భావిస్తారు.
సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశికి ప్రవేశించినప్పుడు సూర్య సంక్రమణం జరుగుతుంది. అయితే సంక్రమణం జరగని నెలను అధిక మాసం అంటారు. అధిక మాసాన్ని పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా అంటారు. ఈ నెలకు అధిపతి శ్రీమహావిష్ణువు. చైత్రమాసం నుంచి ఆశ్వయుజ మాసం మధ్యలో అధిక మాసం అనేది వస్తుంది.
ఈ ఏడాది అధిక జ్యేష్ఠ మాసం
2026లో చూస్తున్నట్లయితే, మే 17 ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. జూన్ 16 నుంచి నిజ జ్యేష్ఠ మాసం మొదలవుతుంది. అధిక మాసంలో కొన్ని శుభకార్యాలు నిషిద్ధం. కానీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, నవగ్రహ హోమాలు, శాంతి పూజలు వంటివి చేసుకోవచ్చు.
శ్రాద్ధ కర్మలను అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో చెయ్యచ్చా?
అధిక మాసంలో ఎవరైనా మరణిస్తే, అధిక మాసంలో పిండరహితంగా, శుద్ధ మాసంలో పిండసహితంగా శ్రాద్ధ కర్మలు చేయొచ్చని శాస్త్రం చెబుతోంది. అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో ప్రతిరోజూ ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తే పితృదేవతలకు సద్గతులు కలుగుతాయని చెబుతారు.
పెళ్లిళ్లు ఇందుకే చెయ్యకూడదు
పెళ్లిళ్లు చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, సూర్యుడు వెలుగుతోనే ప్రపంచమంతా నడుస్తోంది. శుక్రుడు, దేవగురువు బృహస్పతికి మధ్య గదిలో సూర్యుడు ఉంటాడు. కనుక సూర్యుని ప్రభావం సక్రమంగా లేని సమయంలో పెళ్లిళ్లు వంటివి జరపకూడదని పండితులు తెలుపుతున్నారు. ఈ నెల రోజుల్లో శుభకార్యాలను వాయిదా వేయడం జరుగుతుంది. జూన్ 18 తర్వాత శుభకార్యాలు మొదలవుతాయి. అప్పటివరకు వివాహాది శుభకార్యాలు జరపకూడదు.
- ABOUT THE AUTHOR
