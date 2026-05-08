అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కోసం ఈ 7 పనులు చేయండి.. మీ ఇంట్లో ధన వర్షం కురవడం ఖాయం!
అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: మే 17 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పురుషోత్తమ మాసం (అధిక మాసం) కేవలం భక్తికి మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక కష్టాల నుంచి గట్టెక్కడానికి కూడా అద్భుతమైన సమయం. ఈ నెల రోజులు కొన్ని చిన్న పరిహారాలు పాటిస్తే మహాలక్ష్మి అనుగ్రహం మీపై మెండుగా ఉంటుంది.
హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, 2026లో మే 17 నుండి జూన్ 15 వరకు అధిక జ్యేష్ఠ మాసం రాబోతోంది. దీనినే 'మల మాసం' లేదా 'పురుషోత్తమ మాసం' అని కూడా పిలుస్తారు. శాస్త్రాల ప్రకారం, ఈ మాసంలో చేసే పూజలు, దానాలు మరియు జపాలకు వంద రెట్లు ఎక్కువ ఫలితం దక్కుతుంది. మీరు గనుక గత కొంతకాలంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతుంటే, ఈ పవిత్ర మాసంలో లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్న 7 సులభమైన మార్గాలను అనుసరించండి.
లక్ష్మీదేవిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి 7 అద్భుత ఉపాయాలు
అధిక మాసంలో శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వల్ల అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆ 7 నియమాలు ఇవే:
1.తులసి పూజ:
ప్రతిరోజూ సాయంత్రం తులసి కోట దగ్గర నెయ్యి దీపం వెలిగించండి. 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' మంత్రాన్ని జపిస్తూ తులసికి ప్రదక్షిణ చేయండి. అధిక మాసంలో తులసి కోట ముందు పురాణ కథలు వినడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అత్యంత ప్రసన్నం అవుతుంది.
2.శ్రీ సూక్త పారాయణ:
సంపదను ఇచ్చే అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రం 'శ్రీ సూక్తం'. ఈ నెల రోజులు నిష్టతో ప్రతిరోజూ శ్రీ సూక్తాన్ని పఠించండి. ఇది మీ ఇంట్లోని దారిద్ర్యాన్ని తొలగించి, సిరిసంపదలను పెంచుతుంది.
3.తెల్లటి వస్తువుల దానం:
లక్ష్మీదేవికి తెలుపు రంగు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ మాసంలో బియ్యం, పాలు, పంచదార, నెయ్యి లేదా తెల్లటి దుస్తులను పేదలకు దానం చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ జాతకంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.
4.లక్ష్మీ-నారాయణ హారతి:
సాయంత్రం వేళ విష్ణుమూర్తి మరియు లక్ష్మీదేవికి హారతి ఇవ్వండి. వీలైతే స్వామివారికి తామర పువ్వులు సమర్పించండి. అగరుబత్తుల సువాసనతో పూజ గదిని ప్రశాంతంగా ఉంచండి.
5.సాత్విక ఆహారం:
ఈ నెల మొత్తం మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామసిక ఆహారానికి దూరంగా ఉండండి. సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో సానుకూల శక్తి పెరిగి, దైవచింతనపై ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.
6.స్పష్టమైన సంకల్పం:
లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించేటప్పుడు మీ ఆర్థిక కోరికను స్పష్టంగా మనసులో కోరుకోండి. "నాకున్న అప్పులు తీరిపోవాలి" లేదా "వ్యాపారం వృద్ధి చెందాలి" అని పూర్తి నమ్మకంతో ప్రార్థిస్తే ఫలితం త్వరగా ఉంటుంది.
7.గీతా పారాయణ:
ప్రతిరోజూ భగవద్గీతలోని కొన్ని శ్లోకాలను చదవండి. ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇవ్వడమే కాకుండా, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంచి ఆర్థిక వృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.
అధిక మాసంలో ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి!
పురుషోత్తమ మాసంలో కొన్ని పనులు నిషేధించబడ్డాయి. పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి:
పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు: ఏ రకమైన శుభకార్యాలకు ఈ మాసం అనుకూలం కాదు.
కొత్త వ్యాపారాలు: కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడం ఈ నెలలో వద్దు.
పెద్ద కొనుగోళ్లు: భూమి లేదా ఆస్తుల క్రయవిక్రయాలకు సాధారణంగా ఈ సమయంలో దూరంగా ఉంటారు.
మే 17 నుంచి జూన్ 15, 2026 వరకు నడిచే ఈ అధిక మాసం ఒక 'గోల్డెన్ ఛాన్స్'. భక్తి, దానం మరియు సంయమనంతో ఈ నెల రోజులు గడిపితే, మీ జీవితంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి సుఖశాంతులు చేకూరుతాయి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం అందరిపై ఉండాలని కోరుకుందాం!
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More