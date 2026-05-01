    May Monthly Horoscope: గెట్ రెడీ! మే నెలలో ఆ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ మొదలు.. మీ రాశి ఉందా?

    May Monthly Horoscope: మే 2026 నెలలో గ్రహాల గమనం వేగంగా మారుతోంది. ఈ మార్పులు ద్వాదశ రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి, మరియు వ్యక్తిగత సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. మరి ఏ రాశి వారికి ఈ నెల కలిసి వస్తుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం..

    Published on: May 01, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలు మనిషి జీవన గమనాన్ని శాసిస్తాయనేది మన నమ్మకం. 2026 మే నెల అనేక రాశుల వారికి ఒక కీలక మలుపుగా మారబోతోంది. ఈ నెలలో గ్రహాల గమనం అత్యంత వేగంగా ఉండటంతో, అటు వృత్తిపరంగా, ఇటు వ్యక్తిగతంగా అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు ఒక్కో రాశిపై ఈ ప్రభావం భిన్నంగా ఉంటుంది.

    May Monthly Horoscope: గెట్ రెడీ! మే నెలలో ఆ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ మొదలు

    కొందరికి కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తట్టనుండగా, మరికొందరికి పాత బాకీలు తీరి ఆర్థికంగా వెసులుబాటు కలుగుతుంది. అయితే, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునే వారు మాత్రం ఈ నెలలో కాస్త వెనక్కి తగ్గి ఆలోచించడం ఉత్తమం.

    రాశుల వారీగా మే 2026 ఫలితాలు ఇవే:

    మేష రాశి:

    మే నెల ఆరంభంలోనే మేష రాశి వారికి పని భారం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక పని పూర్తి కాకముందే మరో బాధ్యత మీద పడటంతో మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఎంత కష్టపడినా ఆశించిన ఫలితం రావడం లేదన్న అసహనం కలగవచ్చు. అయితే, మే నెల మధ్యలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుంటాయి. ఆర్థికంగా రాబడి బాగున్నా, ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోకపోతే బంధాల్లో చీలికలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

    వృషభ రాశి:

    నెల మొదటి పక్షం వృషభ రాశి వారికి కాస్త మందకొడిగా సాగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగడం, అన్ని బాధ్యతలు మీపైనే పడ్డాయన్న భావన కలగడం సహజం. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన లాభాలు తక్షణమే అందకపోవచ్చు. కానీ, నెల రెండో సగం నుంచి అదృష్టం వరిస్తుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి కావడమే కాకుండా, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఒక చిన్న శుభకార్యం జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఈ నెల చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది, పై అధికారుల నమ్మకాన్ని చూరగొంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా పదోన్నతులు పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా ఏదైనా ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, నెల చివరి రోజుల్లో ఆరోగ్యం పట్ల, అనవసర ఖర్చుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    కర్కాటక రాశి:

    గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యల నుంచి కర్కాటక రాశి వారు ఈ నెలలో బయటపడతారు. వృత్తిలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మేలు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి నెల ఆరంభం లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. కానీ, నెల మధ్యలో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. ముఖ్యంగా ఆహార నియమాలు పాటించాలి. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటేనే ఆఫీసులో, ఇంట్లో సత్సంబంధాలు కొనసాగుతాయి. నెల ఆఖరుకు తిరిగి పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారికి ఈ నెల ఉద్యోగ మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. విద్యార్థులకు కూడా ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది. అయితే, నెల మధ్యలో పెరిగే ఖర్చులు మిమ్మల్ని కాస్త ఒత్తిడికి గురిచేయవచ్చు. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే నెల చివరకల్లా మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు.

    తుల రాశి:

    తుల రాశి వారు ఈ నెలలో వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాల మధ్య సమతుల్యత పాటించాల్సి ఉంటుంది. మనసులో ఏదో తెలియని ఆందోళన వేధించవచ్చు. నిద్రలేమి సమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, పెద్ద పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ నెల ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. ఇటు ఆఫీసులో, అటు ఇంట్లో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. నెల మధ్యలో ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. కానీ నెల చివరి నాటికి పరిస్థితులు మీ నియంత్రణలోకి వస్తాయి. ఆవేశంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా శాంతంగా ఉండటం మంచిది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి మే నెల కొత్త అవకాశాలను మోసుకొస్తుంది. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభించవచ్చు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడటమే కాకుండా, కుటుంబంతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మనసు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి నెల ప్రారంభంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. అనుకున్న పనులు వాయిదా పడటంతో నిరాశ చెందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు. అయితే, రెండో వారంలో పరిస్థితులు మారి, బంధుమిత్రుల సహకారంతో సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారు ఈ నెలలో పెద్ద మార్పులను చూడబోతున్నారు. బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు సహోద్యోగుల నుంచి ఆశించిన సహకారం అందకపోవచ్చు. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినా, మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం నెల ఆఖరులో కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోవాలి.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి ఈ నెల మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నెల మధ్యలో వృత్తిపరమైన ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. నెల ఆఖరు నాటికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

