    అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: మే 17 నుంచే ప్రారంభం.. ఈ నెల రోజులు పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి!

    అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: సాధారణంగా ఏడాదికి 12 నెలలు ఉంటాయి. కానీ 2026లో మాత్రం మన తెలుగు క్యాలెండర్ ప్రకారం 13 నెలలు వచ్చాయి. దీనినే 'అధిక మాసం' అంటారు. ఈ అదనపు నెలలో ఏం చేయాలి? ఏ పనులు అరిష్టం? పూర్తి వివరాలు మీకోసం. 

    Published on: May 08, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈ ఏడాది మొత్తం 13 తెలుగు నెలలు వచ్చాయి. జ్యేష్ఠ మాసం రెండు నెలలు ఉండడంతో ఒక నెల ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ఎప్పుడు నుంచి మొదలవుతుంది? అధిక మాసం అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ నెలలో చేయవలసినవి, చేయకూడని పనులు ఏంటి? ఇలా పూర్తి వివరాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: మే 17 నుంచే ప్రారంభం.. ఈ నెల రోజులు పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి! (pinterest)
    అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026:

    అధిక జ్యేష్ఠ మాసం మే 17, ఆదివారం నుంచి మొదలవుతుంది. జూన్ 15, సోమవారంతో ముగుస్తుంది. నిజ జ్యేష్ఠ మాసం జూన్ 16 నుంచి జూలై 13 వరకు ఉంటుంది.

    అసలు అధికమాసం అంటే ఏంటి?

    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం చూసినట్లయితే సుమారు ప్రతి 32 లేదా 33 నెలలకు ఒకసారి అదనపు నెల వస్తుంది. దీనిని పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా పిలుస్తారు. జ్యేష్ఠ మాసం విష్ణువుకి అంకితం చేయబడింది. వివాహాలు, గృహప్రవేశం లాంటి శుభకార్యాలను అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో చేయకూడదు. అధిక మాసంలో జపం, దానాలు, ధ్యానం చేయడం వలన శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు.

    మే 17 నుంచి జూన్ 15 వరకు ఈ పనులు చేయకండి:

    ఈ సమయం అధిక జ్యేష్ఠ మాసం కాబట్టి కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు.

    • వివాహాలు చేయకూడదు.
    • గృహప్రవేశాలు చేయకూడదు.
    • ఇల్లు మారకూడదు.
    • అప్పులు తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
    • కొత్త వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టకూడదు.

    నెలలో విష్ణువుని పూజిస్తే కోరికలు అన్నీ కూడా తీరుతాయి. తులసి దేవిని ఆరాధించడం వలన లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది.

    అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో ఐశ్వర్యం కలగాలంటే ఇలా చేయండి:

    అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో కొన్ని శుభకార్యాలు చేయకూడదు. కానీ కొన్ని పనులు చేస్తే మాత్రం సంపద పెరుగుతుంది. ఎక్కడ లేనంత సంపద మీ ఇంటికి చేరుతుంది. ఆరోగ్యం కలగాలన్నా, మంచి పేరు ప్రతిష్టలు పొందాలన్నా అధికమాసం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సమయం అని చెప్పొచ్చు.

    సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటే మంచిది

    అధిక మాసంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకుంటే చాలా మంచి జరుగుతుంది. విశేషమైన ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.

    హనుమాన్ చాలీసాను పఠించండి

    ఉద్యోగంలో ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఉద్యోగం రావాలన్నా, వివాహం జరగాలన్నా ఇలా ఏ కోరిక నెరవేరాలన్నా హనుమాన్ చాలీసాను పఠించండి. అధిక మాసంలో ఎన్ని సార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణ చేయండి. ఈ నెలంతా 54, 108 ఇలా మీకు నచ్చినన్ని సార్లు పారాయణ చేయండి. దీంతో హనుమాన్ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కోరిక కూడా ఫలిస్తుంది.

    అరటి పండ్లు, కొబ్బరికాయ లేదా హనుమంతుడికి ఇష్టమైన తమలపాకులను సమర్పించండి. పారాయణం మొత్తం పూర్తయిపోయిన తర్వాత హనుమంతుడికి 22 గారెలు చేసి నివేదన చేయండి. ఇలా చేయడం వలన మీ కోరిక తప్పక నెరవేరుతుందని నమ్మకం. మళ్లీ అధికమాసం రావడానికి సంవత్సరాలు పడుతుంది. కాబట్టి ఈ అధికమాసాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/అధిక జ్యేష్ఠ మాసం 2026: మే 17 నుంచే ప్రారంభం.. ఈ నెల రోజులు పొరపాటున కూడా ఈ పనులు చేయకండి!
