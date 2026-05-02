Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    May 2026 Ekadashi dates: మే నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయి? ఈసారి అధిక మాసం కూడా.. అపర, పద్మిని ఏకాదశుల తేదీ, విశిష్టత!

    May 2026 Ekadashi dates: ఈ మే నెలలో జ్యేష్ఠ మాసం మరియు అధిక మాసం కలయికతో ఏకాదశి వ్రతాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. మే నెలలో రెండు ప్రధాన ఏకాదశులు వస్తున్నాయి. మే 12న అపర ఏకాదశి, మే 27న పద్మిని ఏకాదశి. ఈ రోజుల్లో విష్ణువును పూజించి, ఉపవాసం ఉండటం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.

    Published on: May 02, 2026 5:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సాధారణంగా ప్రతి నెలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తుంటాయి. కానీ, ఈ మే నెలలో వచ్చే ఏకాదశులు భక్తులకు అత్యంత ప్రత్యేకం. అటు జ్యేష్ఠ మాసం, ఇటు అరుదుగా వచ్చే అధిక మాసం కలయికతో ఈ నెలలో ఏకాదశి వ్రతాలకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత పెరిగింది. ఈ తరుణంలో అపర మరియు పద్మిని ఏకాదశుల తేదీలు, ముహూర్తాలపై నెలకొన్న సందిగ్ధతను తొలగిస్తూ సమగ్ర సమాచారం మీకోసం.

    May 2026 Ekadashi dates: మే నెలలో ఏకాదశులు ఎప్పుడు వచ్చాయి?
    మే నెల ఏకాదశుల ప్రత్యేకత: జలదానానికి ప్రాధాన్యం

    మన సంప్రదాయం ప్రకారం ఏకాదశి తిథి విష్ణుమూర్తికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ఏడాదిలో వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో ఒక్కో దానికి ఒక్కో చరిత్ర ఉంటుంది. అయితే, మే నెలలో ఎండలు మండుతున్న సమయంలో వచ్చే ఈ ఏకాదశుల నాడు 'జల దానం' చేయడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

    ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సమయంలో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం, బాటసారులకు నీరు, మజ్జిగ అందించడం వంటి పనులు చేయడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఏడాది అధిక మాసం (పురుషోత్తమ మాసం) కూడా మే నెలలోనే ప్రారంభం కావడంతో ఈ మాసంలో చేసే పూజలకు పదింతల ఫలితం దక్కుతుంది.

    మే 12: అపర ఏకాదశి

    మే నెలలో వచ్చే మొదటి ఏకాదశి 'అపర ఏకాదశి'. దీనిని 'అచల ఏకాదశి' అని కూడా పిలుస్తారు. 'అపర' అంటే అపారమైన అని అర్థం. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి శ్రీమహావిష్ణువును భక్తితో కొలిచే వారికి అపారమైన సంపద, కీర్తి ప్రతిష్టలు లభిస్తాయని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

    సమయం: మే 11 అర్ధరాత్రి దాటాక ఏకాదశి తిథి ప్రారంభమై, మే 12 మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగుతుంది. కాబట్టి మే 12నే భక్తులు ఉపవాస వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.

    ప్రయోజనం: తెలిసో తెలియకో చేసిన పాపాల నుంచి విముక్తి పొందడానికి, ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడటానికి ఈ వ్రతం ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    మే 27: పద్మిని ఏకాదశి

    మే 27న వచ్చే ఏకాదశిని 'పద్మిని ఏకాదశి' అంటారు.

    విశిష్టత: దీనిని 'పురుషోత్తమ ఏకాదశి' అని కూడా అంటారు. సాధారణ ఏకాదశుల కంటే ఈ పద్మిని ఏకాదశి నాడు చేసే జపం, తపం అత్యధిక ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    ముహూర్తం: మే 27వ తేదీన ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని నిర్వహించుకోవాలి. ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం విశేష ఫలితాన్నిస్తుంది.

    ఏకాదశి వ్రతం ఎలా ఆచరించాలి?

    ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు కొన్ని నియమాలను పాటించడం తప్పనిసరి.

    శుచి, శుభ్రత: ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి తలస్నానం చేయాలి. పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం విష్ణువుకు ప్రీతికరం.

    పూజా విధానం: విష్ణుమూర్తి విగ్రహానికి లేదా పటానికి గంధం, పుష్పాలతో అలంకరించి, తులసి దళాలను సమర్పించాలి. "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రాన్ని జపించాలి.

    ఆహార నియమం: ఈ రోజున బియ్యంతో చేసిన పదార్థాలను (అన్నం) అస్సలు తీసుకోకూడదు. పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండలేని వారు పండ్లు, పాలు లేదా అల్పహారం తీసుకోవచ్చు.

    దానం: పైన చెప్పుకున్నట్టుగా.. ఈ వేసవి కాలంలో దాహంతో ఉన్న వారికి నీటిని అందించడం లేదా పేదలకు అన్నదానం చేయడం మరువకండి.

    ముగింపుగా.. ఈ మే నెలలో వచ్చే అపరా, పద్మిని ఏకాదశులు కేవలం ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు మాత్రమే కాదు, మనసును శుద్ధి చేసుకునే అద్భుతమైన అవకాశాలు. అధిక మాసం ప్రభావంతో ఈసారి వచ్చే ఏకాదశులు మీ జీవితంలో కొత్త వెలుగులు నింపాలని కోరుకుందాం.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes