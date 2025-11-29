Edit Profile
    2026 Ekadashi Dates List: 2026లో మొదటి ఏకాదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఏకాదశుల పూర్తి లిస్ట్ ఇదిగో

    హిందూ మతంలో ఏకాదశిని చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. తులసిని ఆరాధిస్తారు. ఏకాదశి నాడు తలస్నానం చేసి, ధూప–దీప–నైవేద్యాలతో విష్ణువుని ఆరాధిస్తే విష్ణు ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలిగి సంతోషంగా ఉండొచ్చు. చాలా మంది ఏకాదశి నాడు ఉపవాసము ఉంటారు. 

    Published on: Nov 29, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    2026 ఏకాదశులు: హిందూ మతంలో ఏకాదశిని చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఏకాదశి నాడు విష్ణువును ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. తులసిని ఆ రోజు ప్రత్యేకించి ఆరాధిస్తారు. ఏకాదశి నాడు తలస్నానం చేసి, ధూప–దీప–నైవేద్యాలతో విష్ణువుని ఆరాధిస్తే విష్ణు ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలిగి సంతోషంగా ఉండొచ్చు. అలాగే చాలా మంది ఏకాదశి నాడు ఉపవాసము ఉంటారు.

    ఏకాదశి నాడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలను కూడా పాటిస్తూ ఉంటారు. ఏకాదశి నాడు వీటిని ఆచరించడం వలన కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయని, ఆనందంగా ఉండొచ్చు అని నమ్ముతారు. ఏకాదశి నాడు చాలా మంది రాత్రిపూట మేల్కొని పాటలు, నృత్యాలు మొదలైన వాటిలో పాల్గొని భగవంతుడుని పూజిస్తారు.

    24 ఏకాదశులు

    ప్రతి ఏడాది 24 ఏకాదశులు వస్తూ ఉంటాయి. వీటిలో 12 శుక్లపక్షంలో, 12 కృష్ణపక్షంలో వస్తాయి. ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే ఉపవాసం ఉంటారో వారు వైకుంఠానికి వెళ్తారని అంటారు. ఏకాదశి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణువుని ఆరాధిస్తే పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అయితే 2025 త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది, 2026 రాబోతోంది. 2026లో వచ్చే 24 ఏకాదశులకు సంబంధించిన వివరాలను చూద్దాం. 2026లో ఎప్పుడు ఏకాదశులు వచ్చాయి, ఏ రోజు ఏ ఏకాదశి వచ్చందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    2026 సంవత్సరంలో ఏకాదశి తేదీల పూర్తి జాబితా

    షట్టిల ఏకాదశి - 14 జనవరి 2026

    జయ ఏకాదశి - 29 జనవరి 2026

    విజయ ఏకాదశి - 13 ఫిబ్రవరి 2026

    అమలకి ఏకాదశి - 27 ఫిబ్రవరి 2026

    పాపమొచనీ ఏకాదశి - 15 మార్చి 2026

    కామద ఏకాదశి - 29 మార్చి 2026

    వరూధిని ఏకాదశి - 13 ఏప్రిల్ 2026

    మోహిని ఏకాదశి - 27 ఏప్రిల్ 2026

    అపర ఏకాదశి - 13 మే 2026

    పద్మిని ఏకాదశి - 27 మే 2026

    పరమ ఏకాదశి - 11 జూన్ 2026

    నిర్జల ఏకాదశి - 25 జూన్ 2026

    యోగిని ఏకాదశి - 10 జూలై 2026

    దేవశయిని ఏకాదశి - 25 జూలై 2026

    కామిక ఏకాదశి - 9 ఆగస్టు 2026

    శ్రావణ పుత్రద ఏకాదశి - 23 ఆగస్టు 2026

    అజ ఏకాదశి - 7 సెప్టెంబర్ 2026

    పరివర్తిని ఏకాదశి - 22 సెప్టెంబర్ 2026

    ఇందిరా ఏకాదశి - 6 అక్టోబర్ 2026

    పాపంకుశ ఏకాదశి - 22 అక్టోబర్ 2026

    రామ ఏకాదశి - 5 నవంబర్ 2026

    దేవుత్తని ఏకాదశి - 20 నవంబర్ 2026

    ఉత్పన్న ఏకాదశి - 4 డిసెంబర్ 2026

    మోక్షద ఏకాదశి - 20 డిసెంబర్ 2026

