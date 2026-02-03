Edit Profile
    ఈ ఏడాది గృహప్రవేశం చెయ్యాలనుకుంటున్నారా? 2026 ఫిబ్రవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉన్న గృహప్రవేశ ముహూర్తాలు ఇవిగో!

    సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది చాలా మంది కల. కొత్త ఇంటిని కట్టేటప్పుడు మొట్టమొదట శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు మంచి ముహూర్తం చూసుకొని శంకుస్థాపన చేస్తారు. అలాగే కొత్త ఇంట్లో గృహప్రవేశం కూడా మంచి ముహూర్తాన చేసుకుంటారు. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన శుభ గృహప్రవేశం తేదీల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Feb 03, 2026 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడం అనేది చాలామంది కల. అందరికీ అదే సాధ్యం కాదు. ఎంతో కష్టపడితే కానీ కొత్త ఇంటిని కొనుగోలు చేయలేము. కొత్త ఇంటిని కట్టేటప్పుడు మొట్టమొదట శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు మంచి ముహూర్తం చూసుకొని శంకుస్థాపన చేస్తారు. అలాగే కొత్త ఇంట్లో గృహప్రవేశం కూడా మంచి ముహూర్తాన చేసుకుంటారు. 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన శుభ గృహప్రవేశం తేదీల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. అయితే, కాస్త ప్రాంతీయ పంచాంగ భేదాల ప్రకారం చిన్న చిన్న మార్పులు ఉండొచ్చు. గృహప్రవేశం చేయడానికి ముందు కచ్చితంగా పండితులను సంప్రదించడం మంచిది.

    2026 ఫిబ్రవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉన్న గృహప్రవేశ ముహూర్తాలు ఇవిగో (pinterest)
    సంవత్సరం గృహప్రవేశం చేస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉన్న శుభ ముహూర్తాలు ఇవి. కచ్చితంగా గృహప్రవేశం చేసేటప్పుడు ముహూర్తం పెట్టుకోవాలి. ముహూర్తం ప్రకారమే గృహప్రవేశం చేసుకుంటేనే మంచి జరుగుతుంది. అలాగే ఇంటిని నిర్మించేటప్పుడు వాస్తు నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి. వాస్తు నియమాల ప్రకారం ఇంటిని నిర్మించుకుంటే వాస్తు దోషాలు ఉండవు. ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగవు. మరి ఇక గృహప్రవేశానికి సంబంధించిన ముహూర్తాల గురించి చూద్దాం.

    గృహప్రవేశం చెయ్యాలా? గృహప్రవేశ ముహూర్తాలు ఇవిగో

    జనవరి నెల:

    జనవరి నెలలో ముహూర్తాలు లేవు. ధనుర్మాసం, మూఢమి కారణంగా జనవరి నెలలో గృహప్రవేశానికి ముహూర్తాలు లేవు.

    ఫిబ్రవరి నెల:

    ఫిబ్రవరి నెలలో గృహప్రవేశం చేయాలనుకుంటే ఫిబ్రవరి 19, 20, 21, 24, 25, 26 తేదీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    మార్చి నెల:

    మార్చి నెలలో 1, 3, 4, 7, 8, 9 తేదీలు గృహప్రవేశం చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    ఏప్రిల్ నెల:

    ఏప్రిల్ నెలలో 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25 తేదీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    మే నెల:

    మే నెలలో 1, 6, 7, 8 తేదీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    జూన్, జూలై:

    జూన్ నెలలో ఎలాంటి ముహూర్తాలు లేవు. అలాగే జూలై నెలలో కూడా ముహూర్తాలు లేవు.

    ఆగస్టు నెల:

    ఆగస్టు నెలలో 16, 17, 18, 21, 22 తేదీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    సెప్టెంబర్ నెల:

    సెప్టెంబర్ నెలలో 5, 6, 9, 10, 13 తేదీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఆషాడ మాసం కారణంగా ముహూర్తాలు లేవు.

    అక్టోబర్ నెల:

    అక్టోబర్ నెలలో 29, 30, 31 తేదీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి.

    నవంబర్ నెల:

    నవంబర్ నెలలో 1, 2, 6, 7, 8 తేదీలు గృహప్రవేశం చేయడానికి ముహూర్తాలు.

    డిసెంబర్ నెల:

    డిసెంబర్ నెలలో 4, 5, 9, 10, 11 తేదీలు గృహప్రవేశానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి.

