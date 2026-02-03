Edit Profile
    ఫిబ్రవరి 03, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ ఫిబ్రవరి 3, 2026 సోమవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 03, 2026 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు

    మాసం (నెల): మాఘ మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: మంగళవారం

    తిథి: విదియ రాత్రి 12:45 వరకు తర్వాత తదియ

    నక్షత్రం: మఖ రాత్రి 10:11 వరకు తర్వాత పుబ్బ

    యోగం: శోభన రాత్రి 2:40 వరకు

    కరణం: తైతుల మధ్యాహ్నం 1.16 వరకు గరజి రాత్రి 12:45 వరకు

    అమృత కాలం: రాత్రి 7.48 నుంచి రాత్రి 9:22 వరకు

    వర్జ్యం: ఉదయం 10.28 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:01 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:06 నుంచి ఉదయం 9:51 వరకు రాత్రి 11:13 నుంచి రాత్రి 12:04 వరకు

    రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 3.19 నుంచి సాయంత్రం 4.44 వరకు

    యమగండం: ఉదయం 9.40 నుంచి ఉదయం 11.05 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

