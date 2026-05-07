Mercury Transit Thrice: మే నెలలో బుధుడి సంచలనం.. 7 రోజుల్లో 3 సార్లు మార్పు.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది
Mercury Transit Thrice: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే నెల అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. కేవలం ఎనిమిది రోజుల వ్యవధిలో బుధ గ్రహం మూడుసార్లు తన గమనాన్ని మార్చుకోనుంది. దీని ప్రభావంతో ముఖ్యంగా నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
Mercury Transit Thrice: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బుద్ధి, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యం, ధనం మరియు కెరీర్కు కారకుడిగా బుధుడిని (Mercury) పరిగణిస్తారు. జాతక చక్రంలో బుధుడు బలంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తి వ్యాపార రంగంలో రాణించడమే కాకుండా, అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలడు. అటువంటి బుధుడు ఈ మే నెలలో అతి తక్కువ సమయంలోనే మూడు సార్లు తన స్థితిని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ వింత గ్రహ గమనం వల్ల మార్కెట్ ఒడిదుడుకులు తగ్గడమే కాకుండా, నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
బుధుడి గమనం: ఆ కీలక తేదీలు ఇవే!
మే నెలలో బుధుడు తన నక్షత్రాలను మరియు రాశిని మారుస్తూ వేగంగా పయనించనున్నాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
మే 7: బుధుడు భరణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు.
మే 13: కృత్తిక నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో పాటు, అదే రోజున తన గమనాన్ని కూడా మార్చుకుంటారు.
మే 15: మేష రాశి నుంచి వృషభ రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశిస్తాడు.
కేవలం వారం వ్యవధిలో జరిగే ఈ పెను మార్పుల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా మరియు వ్యక్తిగతంగా కలిసొచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ రాశులపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ ఇక్కడ చూడండి.
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. గత కొంతకాలంగా కుటుంబంలో లేదా బంధువులతో ఉన్న మనస్పర్థలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే సంభాషణే మార్గం. బుధుడి అనుగ్రహం వల్ల వృషభ రాశి వారు తమ మాట తీరుతో విడిపోయిన బంధాలను మళ్ళీ కలుపుకుంటారు. ఆర్థిక పరంగా చూస్తే, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, ఇంక్రిమెంట్లు లభించే అవకాశం ఉంది.
2.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఇది కొత్త ఆరంభాలకు నాంది పలుకుతుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఏదైనా కొత్త వ్యాపారం లేదా ప్రాజెక్టు ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఇప్పుడు ఆ అడుగు ముందుకు వేయవచ్చు. ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, పొదుపు చేయడంపై మీరు దృష్టి సారిస్తారు. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న పాత బాకీలు లేదా అప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గతంలో వేధించిన అనారోగ్య సమస్యలు తగ్గి, ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది.
3.కన్య రాశి
బుధుడు కన్య రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల, ఈ మార్పులు వీరికి మానసిక ప్రశాంతతను చేకూరుస్తాయి. గందరగోళంగా ఉన్న జీవితంలో ఒక స్పష్టత వస్తుంది. పాత స్నేహితులు లేదా ఆత్మీయులు మళ్ళీ మీ జీవితంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. దేవాలయ సందర్శనలు లేదా ధ్యానం ద్వారా మీరు ప్రశాంతతను పొందుతారు. పెట్టుబడుల విషయానికి వస్తే, పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.
4.కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి సామాజికంగా మరియు ఆర్థికంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. తోబుట్టువులతో ఉన్న వివాదాలు సర్దుమణిగి, సఖ్యత ఏర్పడుతుంది, ఉద్యోగ రీత్యా ఊహించని ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, కానీ అవి మీకు భవిష్యత్తులో మేలు చేస్తాయి. షేర్ మార్కెట్ లేదా ఇతర పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. సరైన ప్రణాళికతో అడుగు వేస్తే బుధుడు మీకు అపారమైన ధనలాభాన్ని కలిగిస్తాడు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More