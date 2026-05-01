    Mercury Combust: బుధుడి అస్తమయం.. ఈ 4 రాశుల వారికి గడ్డు కాలం.. మీరున్నారా?

    Mercury Combust: మే 2026లో బుధ గ్రహం సూర్యుడికి అతి సమీపంలోకి రావడం వల్ల అస్తమించబోతోంది. దీని ప్రభావం వల్ల మేషం, కర్కాటకం సహా నాలుగు రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులు తప్పవని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ రాశుల వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇక్కడ చూడండి. 

    Published on: May 01, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలు నిరంతరం మారుతూ ఉంటాయి. ఈ మార్పులు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. వచ్చే నెలలో, అంటే మే 2026లో బుధ గ్రహం తన గమనాన్ని మార్చుకోనుంది. సూర్యుడికి అత్యంత చేరువగా బుధుడు రావడం వల్ల జ్యోతిష్య శాస్త్ర పరిభాషలో 'బుధ అస్తమయం' (Mercury Combust) జరగబోతోంది. ఏప్రిల్ 28న ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రభావం మే 23, 2026 వరకు కొనసాగుతుంది.

    సాధారణంగా ఏదైనా గ్రహం సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా వెళ్లినప్పుడు ఆ గ్రహం తన శక్తిని కోల్పోతుంది. బుధుడు మేధస్సుకు, వ్యాపారానికి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్‌కు కారకుడు. అటువంటి గ్రహం బలహీనపడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మాట తడబడటం, తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో పొరపాట్లు వంటివి జరిగే అవకాశం ఉంది.

    ఈ 4 రాశుల వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి:

    1. మేష రాశి

    మేష రాశి జాతకులపై బుధ అస్తమయ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు ప్రతి విషయంలోనూ సహనంతో వ్యవహరించాలి. "త్వరగా నిర్ణయం తీసుకో" అని మనసు తొందర పెడుతున్నా, ఆగి ఆలోచించడం ఉత్తమం. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు చిన్నపాటి నిర్లక్ష్యం చేసినా భారీ నష్టాలను చవిచూడాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన పని చేసేటప్పుడు అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మేలు. మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటే, సమస్యలు అంత త్వరగా పరిష్కారమవుతాయి.

    2. కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయం మానసికంగా కాస్త ఇబ్బందికరంగా మారవచ్చు. చిన్నపాటి మాటలకే మనస్తాపం చెందే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన ఆందోళనలు, ఒత్తిడి మిమ్మల్ని వేధిస్తాయి. ఇతరుల మాటలను అతిగా పట్టించుకోవడం వల్ల తప్పుడు అవగాహనలు ఏర్పడతాయి. ఎవరికైనా సమాధానం ఇచ్చే ముందు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. స్పష్టతతో మాట్లాడటం వల్ల సగం సమస్యలు తగ్గుతాయి.

    3. తులా రాశి

    తులా రాశి వారు వృత్తిపరంగా మరియు ఆర్థిక పరంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మీరు చేస్తున్న పనుల్లో అకస్మాత్తుగా ఆటంకాలు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం లేదా భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడం వంటి నిర్ణయాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. మీ కెరీర్ ప్లాన్లను ఎవరితోనూ అతిగా చర్చించకండి. అంతరంగికంగా ఆలోచించి అడుగులు వేయడం మీకు శ్రేయస్కరం.

    4. మకర రాశి

    మకర రాశి జాతకులకు ఈ కాలంలో మానసిక ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. మీరు అనుకున్న ప్లాన్లు అనుకున్నట్లుగా జరగకపోవడంతో చిరాకు, కోపం రావచ్చు. దీనివల్ల ఇతరులతో గొడవలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పనుల్లో జాప్యం జరిగినా ఓపిక పట్టడం నేర్చుకోవాలి. మీ భావాలను ఇతరులకు వివరించేటప్పుడు స్పష్టంగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఎదుటివారు చెప్పేది కూడా వినడం అలవాటు చేసుకుంటే పరిస్థితులు త్వరగా చక్కబడతాయి.

    పరిహారాలు:

    బుధుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేయడం లేదా గణపతిని ఆరాధించడం వల్ల ప్రతికూలతలు తగ్గుతాయి. పచ్చని వస్తువులను దానం చేయడం కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

