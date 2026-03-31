Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏప్రిల్ 1 నుంచి బుధ సంచారంలో మార్పు.. వృషభ, మిథున రాశులతో సహా ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!

    ఏప్రిల్ 1 నుండి బుధ గ్రహం తన సంచారంలో మార్పు చేయనుంది. ఈసారి బుధుడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి గురువు. ఏప్రిల్ 13 వరకు బుధ గ్రహం ఇదే నక్షత్రంలో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో, కొన్ని రాశుల పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. ఏ రాశులకు బుధ నక్షత్ర మార్పు శుభప్రదంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం

    Published on: Mar 31, 2026 11:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బుధుడు తెలివితేటలు, సంభాషణ, గణితం, తెలివితేటలు మరియు స్నేహం యొక్క గ్రహం అని చెబుతారు. బుధుడిని యువరాజు అంటారు. బుధుడు శుభప్రదమైనప్పుడు, ఒక వ్యక్తి శుభ ఫలితాలను పొందుతాడు; అదే అశుభకరమైనదైతే, అతను అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

    ఏప్రిల్ 1 నుండి బుధుడు నక్షత్రరాశులను మారుస్తాడు (pinterest)
    బుధ నక్షత్ర సంచారం

    ఏప్రిల్ 1, 2026 నుండి, బుధ గ్రహం తన సంచారంలో మార్పు చేయనుంది. ఈసారి బుధుడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి గురువు. ఏప్రిల్ 13 వరకు బుధ గ్రహం ఇదే నక్షత్రంలో ఉంటాడు. ఈ సమయంలో, కొన్ని రాశుల పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉండవచ్చు. ఏ రాశులకు బుధుడు యొక్క నక్షత్ర మార్పు శుభప్రదంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. మరి ఈ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు కూడా ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం కాస్త ఉపశమనం కలిగిసితోంది. మీ డబ్బు ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోతే, అది తిరిగి వచ్చే సంకేతాలు ఉండవచ్చు. పని పరంగా కూడా పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త అవకాశం రావచ్చు.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వ్యక్తులకు పని పరంగా ఈ సమయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత పొందవచ్చు. కొంతమందికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు వంటి వార్తలు కూడా రావచ్చు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను ఈ సమయంలో పూర్తి చేయవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారాలని ఆలోచించే వారికి కూడా అవకాశం ఉండవచ్చు.

    3.కన్యా రాశి:

    నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం మంచిది. మీరు ఒక కొత్త పనిని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, ఈ సమయంలో మీరు ఒక ప్రణాళికను రూపొందించవచ్చు. మీ ఆలోచన స్పష్టంగా ఉంటుంది. మీరు విషయాలను బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించవచ్చు. ప్రభుత్వ పనులతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు కూడా కొంత ఉపశమనం పొందవచ్చు.

    4.ధనుస్సు రాశి:

    ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశికి కాస్తంత సమతుల్యత లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. పాత అప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇంటి వాతావరణం బాగుంటుంది. వాహనం లేదా ఇల్లు కొనే ప్రణాళిక కూడా ముందుకు సాగవచ్చు.

    5.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు ఈ సమయంలో ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. సంపాదనలో స్వల్ప మెరుగుదల ఉండవచ్చు. పనిలో అంతరాయం నెమ్మదిగా తొలగిపోతుంది. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది; ప్రతి మలుపులోనూ ఎలాంటి టెన్షన్ ఉండదు. కొన్ని పాత పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. చిన్నపాటి అవసరాలు తేలికగా నెరవేరుతాయి. మొత్తం మీద విషయాలు మునుపటి కంటే కొంచెం మెరుగ్గా కనిపిస్తాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes