హిందూ సంప్రదాయంలో మరణం తర్వాత గుండు ఎందుకు చేయించుకుంటారు? గరుడ పురాణం ఏం చెబుతోంది?
హిందూ ధర్మంలో పుట్టినప్పటి నుండి మరణం వరకు 16 రకాల సంస్కారాలు ఉన్నాయి. మరణం తర్వాత కూడా ఆత్మ శాంతి కోసం అనేక క్రియలు నిర్వహిస్తారు. వాటిలో ముఖ్యమైనది కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా పురుషులు తల నీలాలు సమర్పించడం. దీని వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ మరియు సామాజిక కారణాలను గరుడ పురాణం ఆధారంగా తెలుసుకుందాం.
మరణం తర్వాత 13 రోజుల పాటు జరిగే కర్మకాండలలో గుండు చేయించుకోవడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. కేవలం ఒక ఆచారంలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, దీని వెనుక లోతైన అర్థం దాగి ఉంది.
1. మోహం నుండి విముక్తికి చిహ్నం
మనిషి మరణించిన తర్వాత ఆత్మ వెంటనే తన కుటుంబాన్ని, ప్రియతములను వదిలి వెళ్లలేదు. తన వారిపై ఉన్న మోహంతో ఆత్మ వారి చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది.
ఆధ్యాత్మిక సందేశం: గుండు చేయించుకోవడం ద్వారా "మేము నీపై ఉన్న ప్రాపంచిక బంధాలను, మోహాన్ని వదిలేస్తున్నాము" అనే సందేశాన్ని ఆత్మకు ఇస్తున్నట్లు అర్థం. ఇది ఆత్మ తన తదుపరి ప్రయాణాన్ని సాగించడానికి, మోహాన్ని తగ్గించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
2. అహంకారం, అందం త్యాగం
హిందూ శాస్త్రాల ప్రకారం, జుట్టు అనేది మనిషి యొక్క అహంకారానికి (Ego), అందానికి చిహ్నం.
వినమ్రత: కుటుంబ సభ్యుని మరణం కలిగించిన శోకంలో, వ్యక్తి తన భౌతిక సుఖాలను, అందాన్ని, అహంకారాన్ని త్యాగం చేస్తున్నాడని చెప్పడానికి ముండనం ఒక గుర్తు. ఇది మరణించిన వ్యక్తి పట్ల చూపే అత్యంత వినమ్రత, గౌరవ సూచిక.
3. అశౌచం
కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ఆ ఇంటిపై అశౌచం (అశుద్ధి) ప్రభావం ఉంటుందని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
కర్మలకు అర్హత: గుండు చేయించుకున్న తర్వాతే వ్యక్తి పూర్తి శుద్ధుడిగా పరిగణించబడతాడు. ఆ తర్వాతే ఆయన పిండ ప్రధానం, శ్రాద్ధ కర్మలు వంటి పితృ కార్యాలు చేయడానికి అర్హుడవుతాడు. ఇది ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి, వ్యక్తిని తిరిగి సాధారణ జీవితంలోకి తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది.
4. వైరాగ్యం, జీవిత పరమార్థం
గుండు చేయించుకోవడం అనేది కేవలం శోకాన్ని వ్యక్తపరచడమే కాదు, జీవితం శాశ్వతం కాదనే వైరాగ్యాన్ని కూడా సూచిస్తుంది.
సందేశం: ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ శాశ్వతం కాదు, శరీరం నశ్వరమైనది అనే సత్యాన్ని అంగీకరించి, ధర్మ మార్గంలో నడవాలని ఇది గుర్తుచేస్తుంది. మోహ మాయల నుండి పైన ఉండి కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించాలని ఇది బోధిస్తుంది.
5. సామాజిక, మానసిక కోణం
గుండు చేయించుకోవడం వల్ల సమాజానికి ఒక సంకేతం అందుతుంది. ఆ వ్యక్తి శోకంలో ఉన్నాడని, కఠిన నియమాలు పాటిస్తున్నాడని అందరికీ తెలుస్తుంది. మానసికంగా కూడా, జుట్టు తీయించుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద మార్పు కాబట్టి, అది వ్యక్తిని శోకం నుండి కోలుకోవడానికి, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధం చేస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం పురాణాలు మరియు లోక ఆచారాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ప్రాంతాన్ని బట్టి, కులాన్ని బట్టి ఈ ఆచారాలలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. మరింత ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం మీ పురోహితులను సంప్రదించండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More