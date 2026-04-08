Today Horoscope: నేడు ఈ రాశి వారు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు తీసుకుంటారు,ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి, ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది!
ఈరోజు 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? ఈరోజు బుధవారం వినాయకుడిని ప్రత్యేకించి పూజిస్తాము. ఈరోజు కొన్ని రాశులకు అనేక విధాలుగా మార్పులు రానున్నాయి. కొన్ని రాశులకు మాత్రం చిన్నపాటి సమస్యలు. మరి ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. మీ రాశి ఫలాలు కూడా చూసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణపతిని పూజించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించడం ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును తెస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 8న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్ర రాశులు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఏప్రిల్ 8న ఏ రాశికి బాగుంటుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
నేడు మీ ప్రేమ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మీ కెరీర్లో విజయం సాధించడానికి ఏకాగ్రతను కొనసాగించండి. కొత్త ఆలోచనను ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంచి రోజు. వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తారు.
వృషభ రాశి:
ఆరోగ్యం మరియు సంపద రెండూ మంచి స్థితిలో ఉంటాయి. ప్రేమ వ్యవహారంలో సమస్యల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. వాటిని జాగ్రత్తగా పరిష్కరించండి. ఈ రోజు ఉద్యోగంలో మీ దృక్పథం చాలా ముఖ్యమైనది.
మిథున రాశి:
మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆర్థిక విషయాలను తెలివిగా నిర్వహించండి. ఈ రోజు ప్రేమ పరంగా విభేదాలను పరిష్కరించండి. మీ వృత్తి జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలను చూసి మీరు సంతోషంగా ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి:
నేడు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అద్భుతమైన ప్రేమ జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి, ఇక్కడ మీరు గత సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించవచ్చు. ఆరోగ్యం, సంపద రెండూ కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
సింహ రాశి:
మీ విలువను నిరూపించుకోవడానికి మీరు ప్రతి వృత్తిపరమైన అవకాశాన్ని ఉపయోగిస్తారు. మీ సంబంధాన్ని ఉత్తేజకరమైనదిగా, ఉత్పాదకంగా ఉంచండి. ఈ రోజు సానుకూల ఆలోచనతో పని ఒత్తిడిని తొలగించండి.
కన్య రాశి:
మీరు సంతోషకరమైన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుతో మీ సీనియర్లను సంతోషంగా ఉంచండి. ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంది, కానీ మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
తులా రాశి:
మీ సంబంధంలో మీ భాగస్వామితో విభేదాలను పరిష్కరించండి. అద్భుతమైన వృత్తిపరమైన ఫలితాలను ఇవ్వడం కొనసాగించండి. ఈ రోజు తెలివిగా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టండి. ఏ పెద్ద ఆరోగ్య సమస్య కూడా మిమ్మల్ని బాధించదు.
వృశ్చిక రాశి:
ఉద్యోగంలో ముఖ్యమైన పనులను చేపట్టండి. సంబంధంలో మీ భాగస్వామితో సమయం గడపడం కొనసాగించండి. సరైన జీవనశైలితో ఆరోగ్యంగా ఉండండి. ఈ రోజు ఆర్థికంగా లాభాలు లభిస్తాయి. సంబంధాల్లో అహంకారానికి స్థానం ఉండదు.
ధనుస్సు రాశి:
ప్రేమ, శృంగార జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. నేడు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టండి. ఆర్థిక పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేడు ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
మకర రాశి:
కార్యాలయంలో మీ వైఖరి చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ రోజు డబ్బు కొరత ఉండదు. మీరు మరింత ఎక్కువ పొదుపు ఎంపికలను చూస్తారు. ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో రాజీ పడవద్దు.
కుంభ రాశి:
ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. ఆర్థిక పెట్టుబడులలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేడు ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రేమ సంబంధాలు విజయవంతమవుతాయి. మీ భాగస్వామి పట్ల మీ అభిరుచిని నిరూపించుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి.
మీన రాశి:
నిజాయితీ మీ ప్రేమ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. పనిప్రాంతంలో సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఈ రోజు సురక్షితమైన డబ్బు పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More