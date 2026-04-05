    Today Horoscope: నేడు వాళ్ళు తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కాదు.. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది!

    పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు: జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశులు వున్నాయి. ప్రతి రోజు గ్రహాలు, నక్షత్ర కదలికను బట్టి రాశి ఫలాలను చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏప్రిల్ 5, 2026 అనగా నేడు పన్నెండు రాశులకు ఎలా వుంది? ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి? ఎవరికి సమస్యలు రావచ్చో తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 05, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల స్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాశిచక్రంలోని మొత్తం 12 రాశుల భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ఆధారంగా, ఈరోజు మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి:

    ఈరోజు బిజీగా ఉంటుంది. ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు ఉండచ్చు, ఇది కాస్తంత ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. ఆఫీసులో హఠాత్తుగా మార్పు రావచ్చు, అందువల్ల ముందస్తుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. డబ్బు విషయంలో తొందరపడకుండా ఉండండి. కుటుంబంలో సాధారణ వాతావరణం ఉంటుంది, అయితే చిన్న విషయాల గురించి వాదనలకు దూరంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు.

    వృషభ రాశి:

    ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు పనిలో స్థిరంగా ఉంటారు. కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పని క్రమంగా మెరుగుదల చూపించవచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఉంటాయి, కానీ అవి నియంత్రణలో ఉంటాయి. కుటుంబంతో కలిసి మీరు పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడవచ్చు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    మిథున రాశి:

    ఈ రోజు మిథున రాశి వారు దృష్టిని ఒకే చోట ఉంచడం కొంచెం కష్టం. పని మధ్యలో పరధ్యానం ఉండవచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో అవసరమైన పనిని ముందుగా పూర్తి చేయడం మంచిది. డబ్బు పరంగా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. సంబంధాలలో విషయాలను స్పష్టంగా ఉంచాలి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ తగినంత నిద్ర అవసరం.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ రోజు మనసు కాస్త గందరగోళానికి గురవుతుంది. చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. పనిలో ప్రతిదీ బాగానే ఉంటుంది, కానీ మీ దృష్టి మళ్లీ మళ్లీ మారవచ్చు. కుటుంబంలో ఏదో ఒక విషయం గురించి చర్చ జరగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బానే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పరంగా మానసిక శాంతి ముఖ్యమైనది.

    సింహ రాశి:

    ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి పనిలో ఆలస్యం లేదా అంతరాయం ఉండవచ్చు. త్వరగా చేయవలసిన పనులకు సమయం పడుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో కోపాన్ని నివారించడం అవసరం. డబ్బు పరంగా తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. కుటుంబంలో వాతావరణం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగానే ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి:

    ఈ రోజు కన్యా రాశి వారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపడి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తరువాత మార్చాల్సి రావచ్చు. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంది, కానీ ఖర్చులపై నిఘా ఉంచండి. సంబంధాలలో విషయాలను స్పష్టంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యం మామూలుగానే ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    ఈ రోజు తులా రాశి వారు పనిలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలి. మరిన్ని బాధ్యతలు కలిసి రావచ్చు. మీరు ఎవరితోనైనా పని చేయాల్సి వస్తే విషయాలను స్పష్టంగా ఉంచండి. డబ్బు పరంగా రోజు బాగుంటుంది. సంబంధాలలో వివేకం చూపించాలి. ఆరోగ్యం పరంగా రోజు సాధారణం.

    వృశ్చిక రాశి:

    ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి ప్రణాళికతో ముందుకు సాగండి. పని వద్ద పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో ఏ విషయంపైనా ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. కుటుంబంలో వాతావరణం బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు బిజీగా ఉంటారు. ఎక్కువ పని, తక్కువ సమయం. అటువంటి పరిస్థితిలో ప్రాధాన్యతలను నిర్ణయించడం అవసరం. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యత మీపై పడచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బానే వున్నది. కుటుంబంలో ఆదరణ ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, ముఖ్యంగా అలసటను నివారించండి.

    మకర రాశి:

    ఈ రోజు మకర రాశి వారు విషయాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ప్రతి దానికీ వెంటనే ప్రతిస్పందించడం మానుకోండి. పనిలో పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించే అవకాశం ఉంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. సంబంధాల్లో దూరం రానివ్వకండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మనస్సుకు విశ్రాంతి అవసరం.

    కుంభ రాశి:

    ఈ రోజు కుంభ రాశి వారు ఇల్లు మరియు పని రెండింటిలోనూ సమతుల్యతను పాటించాలి. ఒక విషయంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపడం మరొకదాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. డబ్బు పరంగా రోజు సాధారణం. పాత పనిని పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మీన రాశి:

    ఈ రోజు మీన రాశి వారు ఎక్కువగా మాట్లాడే బదులు ఆలోచించడానికి ఇష్టపడతారు. పనిలో తొందరపడకుండా ఉండటం మంచిది. డబ్బు విషయంలో ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేయవచ్చు. సంబంధాలలో సమయం కేటాయించడం అవసరం. ఆరోగ్యం పరంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు వాళ్ళు తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది కాదు.. పనిలో క్రమేపీ పురోగతి ఉంటుంది!
