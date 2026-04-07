Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Today Lucky Rasis: నేటి రాశి ఫలాలు.. వారికి కొత్త అవకాశాలు, డబ్బు, ప్రమోషన్లు!

    ఈరోజు 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? ఈరోజు మంగళవారం హనుమంతుడిని ప్రత్యేకించి పూజిస్తాము. ఈరోజు కొన్ని రాశులకు అనేక విధాలుగా మార్పులు రానున్నాయి. కొన్ని రాశులకు మాత్రం చిన్నపాటి సమస్యలు. మరి ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం. మీ రాశి ఫలాలు కూడా చూసుకోండి.

    Published on: Apr 07, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఏప్రిల్ 7, 2026, మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, బాధ, వ్యాధులు మొదలైనవి తొలగిపోతాయి. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఈరోజు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఏప్రిల్ 7న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి: నేడు శుభవార్తలు పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు ఆశించిన విజయాన్ని పొందుతారు. పెండింగ్ టాస్క్‌లు పూర్తవుతాయి. మీరు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవవచ్చు. వివాహితుల ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది.

    వృషభ రాశి: పెద్ద ఖర్చులు తెచ్చిపెట్టవచ్చు. మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ కదిలించవచ్చు. ఈ రోజు సమయం మరియు డబ్బు రెండింటినీ తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. కొంతమంది వృషభ రాశి వారు శారీరకంగా, మానసికంగా కలత పడవచ్చు.

    మిథున రాశి: మీ కార్యాలయంలో ప్రమోషన్ పొందవచ్చు. మధ్యాహ్నం శత్రువులకు దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు కొన్ని పెద్ద ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి కాలం మిశ్రమంగా ఉండబోతోంది. రోజు ప్రారంభంలో మీరు కష్టపడి పనిచేయడంతో పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. గౌరవం పెరుగుతుంది. రోజు చివరల్లో డబ్బు లావాదేవీలను పరిహరించండి. వివాహితుల జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది.

    సింహ రాశి: విలాసాలకు సంబంధించిన విషయాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు. ఈ రోజు హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.

    కన్యా రాశి: ఈ రోజు శుభవార్తలను తెస్తుంది. మీ సంపాదన మార్గాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి.

    తులా రాశి: రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో విద్యార్థుల మనస్సు చదువుల నుంచి మళ్లించవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: సమయం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. రోజు ప్రారంభంలో పనిచేసే వ్యక్తులపై పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో విజయం సాధించడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ క్షీణించవచ్చు. పగటిపూట పిల్లల గురించి ఏదో విషయం కలత కలిగిస్తుంది. రోజు మధ్యలో ఒక నిర్దిష్ట పనిలో విజయం సాధిస్తారు.

    మకర రాశి: సమయం హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంటుంది. ఏ పనిలోనైనా విజయం సాధించడానికి కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు శుభవార్త పొందవచ్చు. మీరు మీ కృషి యొక్క పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు.

    కుంభ రాశి: నేడు ఈ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. పనిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

    మీన రాశి: ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. సౌకర్యాలకు సంబంధించిన విషయాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు. దీని వల్ల ఆర్థిక బడ్జెట్ గందరగోళానికి గురవుతుంది. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes