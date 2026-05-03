Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీరు కూడా చెప్పులను ఇంటి బయట ఇష్టం వచ్చినట్టు వదిలేస్తున్నారా?

    ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర చెప్పులు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉండటం వల్ల రాహు, శని దోషం పెరిగి, వృత్తిపరమైన ఆటంకాలు, మానసిక గందరగోళం ఏర్పడతాయి. చెప్పులు సరైన దిశలో పెడితే అదృష్టాన్ని పెంచుకోవచ్చు.

    Published on: May 03, 2026 3:32 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇంట్లోకి వెళ్లేప్పుడు చెప్పులు ఎక్కడ విప్పుతామో చాలా మందికి క్లారిటీ ఉండదు. త్వరత్వరగా వచ్చేస్తూ.. చిందరవందరగా విప్పేస్తాం. ఓ చెప్పు ఓ వైపు ఉంటే.. ఇంకో చెప్పు ఎక్కడో పడి ఉంటుంది. కానీ ఇది చాలా తప్పు. ఈ చిన్న అజాగ్రత్త మీ వృత్తి జీవితంలో పెద్ద అడ్డంకిని సృష్టిస్తోంది వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటి ప్రధాన ద్వారం అదృష్టం, సంతోషం, శ్రేయస్సు, సానుకూల శక్తికి ప్రవేశ ద్వారం. అక్కడ షూలు, చెప్పులు చెల్లాచెదురుగా పడేస్తే.. అది సమస్యలను సృష్టిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది రాహువును ఉత్తేజపరిచి, చాలా ప్రతికూల శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుందని చెబుతుంటారు.

    వాస్తు టిప్స్
    వాస్తు టిప్స్

    మన పాదాలకు మీన రాశితో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. శరీరంలోని చివరి భాగం, రాశిచక్రంలోని చివరి రాశి అయిన మీన రాశికి పాదాలతో సంబంధం ఉంది. పాదాల అరికాళ్ళు, పాదరక్షలకు శని, రాహువులతో కూడా సంబంధం ఉంది. మనం చెప్పులు ధరించడం ప్రారంభించినప్పుడు రాహువు, శని చురుకుగా మారతాయి.

    శనిని ఎల్లప్పుడూ క్రమశిక్షణ, కార్యాచరణకు చిహ్నంగా చెబుతారు. రాహువు గందరగోళం, ఆకస్మిక సమస్యలు, ప్రతికూల శక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మనం ప్రధాన ద్వారం చుట్టూ బూట్లు, చెప్పులు చిందరవందరగా వదిలేసినప్పుడు.. అది రాహువు ప్రతికూల శక్తికి ఒక ఆశ్రయాన్ని సృష్టిస్తుంది. సానుకూల శక్తి ప్రధాన ద్వారం గుండా ప్రవహించడం ప్రారంభించినప్పుడు, అది చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్న బూట్ల మలినాలతో కలుషితమవుతుందని, ఇది ఇంట్లోనివారి అదృష్టాన్ని నేరుగా ప్రభావితం చేస్తుందని నమ్మకం.

    వృత్తిపరమైన విజయం మానసిక ఆరోగ్యం, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రాహువు ప్రతికూల స్థితిలో ఉన్నప్పుడు.. అది మొదట మనసును గందరగోళానికి గురిచేసి, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. మీ పని చివరి నిమిషంలో ఆగిపోవడాన్ని మీరు తరచుగా గమనించి ఉండవచ్చు. ఇది రాహువు సృష్టించే అడ్డంకులలో ఒకటిగా చెబుతారు.

    రాహువు ఒక వ్యక్తి పని ప్రదేశ ప్రతిష్టను కూడా దెబ్బతీస్తాడు. పై అధికారితో అపార్థాలను, సహోద్యోగులతో విభేదాలను సృష్టిస్తాడు. రాహువు ప్రభావం ఒక వ్యక్తి మనస్సును గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది. సరైన సమయంలో వృత్తిపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతారు.

    దేవతలు ఇంటి ఈశాన్య దిశలో నివసిస్తారు. మీ ఇంట్లో ఈ దిశలో బూట్లు, చెప్పులు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉంటే, ఈ దోషం గణనీయంగా పెరిగుతుంది. ఇది ఆర్థిక సంక్షోభానికి, వృత్తిలో అస్థిరతకు దారితీస్తుంది.

    ఇలా చేయండి

    బూట్లను ఎప్పుడూ తలుపు ముందు ఉంచవద్దు. దానిని ఒక వైపు మూసి ఉంచండి. ప్రధాన ద్వారం ముందు ఉంచే బదులు, దానిని దక్షిణం లేదా పడమర గోడ వెంబడి ఒక వైపున ఉంచండి. బూట్లు, చెప్పులు ఉంచే ప్రదేశాన్ని ప్రతిరోజూ శుభ్రం చేస్తూ ఉండండి. శుభ్రపరచడం ప్రతికూల శక్తిని తగ్గిస్తుంది. వీలైతే ఆ ప్రదేశాన్ని ఉప్పు నీటితో తుడువండి.

    సాయంత్రం మీ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించండి. ఇది రాహువు ప్రభావాన్ని తగ్గించి, మీ వృత్తిలో కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. శనివారం నాడు నల్ల బూట్లు ధరించి వాటిని కూడలిలో వదిలి, మీ జీవితంలో పేదరికం తగ్గాలని ప్రార్థించండి. వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా ఇంటి వైపు తిరిగి రావాలి.

    గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కేవలం సమాచారం అందించడం మాత్రమే మా ఉద్దేశం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మీరు కూడా చెప్పులను ఇంటి బయట ఇష్టం వచ్చినట్టు వదిలేస్తున్నారా?
    News/Rasi Phalalu/మీరు కూడా చెప్పులను ఇంటి బయట ఇష్టం వచ్చినట్టు వదిలేస్తున్నారా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes