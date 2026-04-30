15 ఏళ్ల బాలిక అబార్షన్ కేసు: సుప్రీం కోర్టులో ఎయిమ్స్ సవాల్.. ప్రాణాపాయం వర్సెస్ మానసిక వేదన
అత్యాచార బాధితురాలైన 15 ఏళ్ల బాలికకు 30 వారాల గర్భాన్ని తొలగించుకునేందుకు అనుమతినిస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై ఎయిమ్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గర్భాన్ని తొలగించడం బాలిక ఆరోగ్యానికి, ప్రాణానికి ప్రమాదకరమని వైద్యులు వాదిస్తుండగా, బలవంతంగా తల్లిని చేయడం ఆమెకు తీరని గాయమని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో ఒక సున్నితమైన, సంక్లిష్టమైన అంశంపై న్యాయ పోరాటం సాగుతోంది. ఒకవైపు వైద్య నిపుణుల హెచ్చరికలు, మరోవైపు అత్యాచార బాధితురాలి పునరుత్పత్తి హక్కుల మధ్య ఈ వివాదం నెలకొంది. 30 వారాల గర్భాన్ని తొలగించేందుకు గతంలో అనుమతినిచ్చిన తీర్పును పునఃసమీక్షించాలని కోరుతూ ఎయిమ్స్ క్యురేటివ్ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.
వైద్యుల ఆందోళన ఏంటి?
ఎయిమ్స్ తరపున అదనపు సొలిసిటర్ జనరల్ ఐశ్వర్య భాటి తన వాదనలను వినిపించారు. 30 వారాల గర్భం అంటే అది దాదాపు పూర్తి స్థాయికి చేరుకున్నట్లేనని, ఈ దశలో అబార్షన్ చేయడం వల్ల తలెత్తే పరిణామాలు ఇలా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు:
- సజీవ శిశువు: గర్భస్రావం చేసినా బిడ్డ సజీవంగా పుట్టే అవకాశం ఉంది, కానీ తీవ్రమైన వైకల్యాలతో పుట్టవచ్చు.
- బాలిక ఆరోగ్యం: మైనర్ తల్లికి ప్రాణాపాయం కలగవచ్చు లేదా భవిష్యత్తులో ఆమె మళ్ళీ గర్భం దాల్చే అవకాశాన్ని శాశ్వతంగా కోల్పోవచ్చు.
- ప్రత్యామ్నాయం: బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత దత్తతకు ఇవ్వడం మంచి మార్గమని ఎయిమ్స్ సూచించింది.
సుప్రీం కోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు
చీఫ్ జస్టిస్ సూర్య కాంత్, జస్టిస్ జోయ్మల్యా బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ కేసును మానవీయ కోణంలో చూసింది.
"ఇది ఒక చిన్నారిపై జరిగిన అత్యాచారం. చదువుకోవాల్సిన వయసులో ఆమెపై బలవంతంగా మాతృత్వాన్ని రుద్దలేం. అవాంఛిత గర్భం వల్ల ఆమె అనుభవించే అవమానం, వేదన జీవితాంతం ఒక మాయని మచ్చలా మిగిలిపోతాయి" అని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది.
ఇప్పుడు ఏం జరగబోతోంది?
కోర్టు ఈ విషయంలో ఎయిమ్స్కు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బాలిక తల్లిదండ్రులకు ఈ ప్రక్రియలో ఉన్న వైద్యపరమైన, మానసికమైన చిక్కుల గురించి పూర్తిగా వివరించి (Counseling), వారికి సరైన అవగాహన కల్పించాలని కోరింది. నిర్ణయం ఏదైనా సరే, అది బాధితురాలి, ఆమె కుటుంబం యొక్క 'ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్సెంట్' (అవగాహనతో కూడిన సమ్మతి) మీద ఆధారపడి ఉండాలని స్పష్టం చేసింది.
భారతదేశంలో మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ (MTP) చట్టం ప్రకారం 24 వారాల వరకే అబార్షన్కు అనుమతి ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి అసాధారణ పరిస్థితుల్లో కోర్టులు ప్రత్యేక అనుమతులు ఇస్తుంటాయి. ఈ కేసు ఫలితం భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మరిన్ని కేసులకు మార్గదర్శకంగా నిలవనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. భారతదేశంలో అబార్షన్ చట్టం (MTP Act) ఏం చెబుతుంది?
సాధారణ పరిస్థితుల్లో 20 వారాల వరకు, అత్యాచార బాధితులు లేదా ప్రత్యేక విభాగాలకు చెందిన మహిళలకు 24 వారాల వరకు గర్భస్రావం చేసుకోవడానికి చట్టం అనుమతిస్తుంది. అంతకు మించితే కోర్టు అనుమతి తప్పనిసరి.
2. 30 వారాల గర్భాన్ని తొలగించడం ఎందుకు ప్రమాదకరం?
వైద్య శాస్త్రం ప్రకారం, 24-28 వారాల తర్వాత బిడ్డ గర్భం వెలుపల జీవించే సామర్థ్యాన్ని (Viability) పొందుతుంది. ఈ సమయంలో గర్భస్రావం చేయడం అంటే అది దాదాపు ప్రసవంతో సమానం, దీనివల్ల తల్లికి అధిక రక్తస్రావం లేదా ఇతర శారీరక ఇబ్బందులు రావచ్చు.
3. సుప్రీం కోర్టు తల్లిదండ్రుల సమ్మతికి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది?
మైనర్ విషయంలో ఆమె భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేసే నిర్ణయాలు తీసుకునే హక్కు ఆమెకు, ఆమె సంరక్షకులకు ఉంటుంది. వారి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం లేదా ఆసుపత్రి ఏ నిర్ణయాన్నీ రుద్దలేదని కోర్టు భావిస్తోంది.
