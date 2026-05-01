    Evening Deeparadhana: తులసి కోట వద్ద దీపం నూనెతో వెలిగించాలా, నెయ్యితోనా? ఈ దిశలో పెడితేనే అదృష్టం.. లేదంటే దారిద్య్రమే!

    Evening Deeparadhana: సంధ్యా సమయంలో దీపారాధనకు విశిష్ట స్థానం ఉంది. తులసి కోట వద్ద, ఇంటి గడపపై దీపం వెలిగించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. అయితే, ఈ దీపాన్ని ఎలా వెలిగించాలి? ఏ నూనె వాడాలి? అన్న నియమాలను పాటించకపోతే ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుందని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 

    Published on: May 01, 2026 11:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    తెలుగువారి ఇళ్ళలో సంధ్యా సమయం అయిందంటే చాలు.. గడపకు పసుపు కుంకుమలు రాసి, తులసి కోట ముందు దీపం వెలిగించడం ఒక అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఇంటి సింహద్వారం వద్ద దీపం వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి (Positive Energy) ప్రవేశిస్తుందని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. దీపం కేవలం చీకటిని మాత్రమే కాదు, మన జీవితంలోని దారిద్య్రాన్ని కూడా తొలగిస్తుందని నమ్మకం. అయితే, కేవలం దీపం వెలిగించడమే కాదు, దాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉంచినప్పుడే ఆ దేవత అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

    Evening Deeparadhana: తులసి కోట వద్ద దీపం నూనెతో వెలిగించాలా, నెయ్యితోనా? (meta ai)
    దీపారాధన చేసే సమయంలో చాలా మంది తెలియక కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం దీపం వెలిగించేటప్పుడు అనుసరించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాలు ఇవే:

    పరిశుభ్రత లేని చోట దీపం వద్దు!

    దీపం వెలిగించే ప్రదేశం ఎప్పుడూ అత్యంత శుభ్రంగా ఉండాలి. మురికిగా ఉన్న చోట దీపాన్ని పెట్టడం అశుభమని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీపం వెలిగించే ముందు ఆ ప్రాంతాన్ని తుడిచి, వీలైతే చిన్న ముగ్గు వేసి దీపాన్ని ఉంచాలి. అపరిశుభ్రమైన చోట దీపం పెడితే అది ప్రతికూల శక్తిని (Negative Energy) ఆకర్షిస్తుంది.

    సమయం చాలా కీలకం

    సూర్యాస్తమయం అయిన వెంటనే వచ్చే 'ప్రదోష కాలం' దీపారాధనకు అత్యంత శ్రేష్ఠమైన సమయం. ఈ సమయంలో దీపం వెలిగించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి నేరుగా ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందని అంటారు. అయితే, అర్ధరాత్రి వేళల్లో దీపాలు వెలిగించడం మన సంప్రదాయంలో లేదు. కొన్ని ప్రత్యేక పండుగ రోజుల్లో తప్ప, సాధారణ రోజుల్లో ప్రదోష కాలంలోనే దీపం వెలిగించడం మంచిది.

    నెయ్యి వాడాలా? నూనె వాడాలా?

    చాలామందికి ఉండే పెద్ద సందేహం ఇదే. శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంటి లోపల దేవుని గదిలో వెలిగించే దీపానికి ఆవు నెయ్యి వాడటం అత్యంత శుభప్రదం. అదే తులసి కోట దగ్గర లేదా ఇంటి గడపపై వెలిగించే దీపాలకు నువ్వుల నూనె లేదా ఆవ నూనె వాడాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంటిపై ఉన్న దోషాలు తొలగిపోతాయి.

    ఏ దిశలో దీపం వెలిగించాలి?

    వాస్తు ప్రకారం దీపం దిశ చాలా ముఖ్యం. దీపాన్ని ఎప్పుడూ ఈశాన్య వైపు చూసేలా వెలిగించడం శుభదాయకం. పూజను బట్టి దిశలు మారినప్పటికీ, సాధారణ సంధ్యా దీపానికి ఈశాన్యం ఉత్తమమైన దిశగా పరిగణిస్తారు.

    గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఇతర నియమాలు:

    శుభ్రమైన చేతులు: ఎప్పుడూ స్నానం చేసి లేదా కనీసం కాళ్లు, చేతులు శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాతే దీపాన్ని తాకాలి. అపరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు దీపారాధన చేయడం వల్ల ఫలితం దక్కదు.

    దీపాన్ని ఆర్పవద్దు: వెలుగుతున్న దీపాన్ని ఎప్పుడూ నోటితో ఊది ఆర్పకూడదు. ఇది మహా పాపంగా భావిస్తారు.

    తలుపులు వేయకండి: దీపం వెలిగించిన వెంటనే ఇంటి ప్రధాన తలుపులు వేయకూడదు. కనీసం కొంత సమయం పాటు తలుపులు తెరిచి ఉంచడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆహ్వానించబడినట్లు అవుతుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

