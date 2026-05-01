Vaishaka Pournami: ఈరోజు విశేషమైన వైశాఖ పౌర్ణమి.. దీని విశిష్టతతో పాటు యమధర్మరాజు అనుగ్రహం కోసం ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి
Vaishaka Pournami: హిందూ ధర్మంలో వైశాఖ మాసానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. ముక్కోటి దేవతలు కొలిచే ఈ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని 'బుద్ధ పూర్ణిమ'గా జరుపుకుంటాం. ఈ పర్వదినం సందర్భంగా ఏ పనులు చేస్తే అక్షయ పుణ్యం లభిస్తుందో, యమధర్మరాజు అనుగ్రహం ఎలా పొందాలో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వైశాఖ మాసం అంటేనే ఆధ్యాత్మికతకు, దానధర్మాలకు మారుపేరు. ఈ మాసాన్ని అన్ని మాసాల్లోకల్లా శ్రేష్ఠమైనదిగా బ్రహ్మ దేవుడు స్వయంగా ప్రకటించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2026, మే 1వ తేదీ శుక్రవారం నాడు వచ్చే వైశాఖ పౌర్ణమికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇదే రోజున శ్రీమహావిష్ణువు తొమ్మిదో అవతారంగా భావించే గౌతమ బుద్ధుడు జన్మించారు. అందుకే దీనిని 'బుద్ధ పూర్ణిమ' అని పిలుస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజున నదీ స్నానాలు, విష్ణు ఆరాధన విశేషంగా సాగుతాయి.
ఈరోజు వైశాఖ పౌర్ణమి లేదా బుద్ధ పౌర్ణమి వేళ ఇలా చేస్తే మంచిది
దానాలు
వైశాఖ పౌర్ణమి రోజున చేసే దానానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ రోజున చేసే దానం 'అక్షయ ఫలాన్ని' ఇస్తుందని, అంటే ఆ పుణ్యం ఎప్పటికీ తరిగిపోదని శాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. సాధారణంగా బంగారం, వెండి దానాలను మనం గొప్పగా భావిస్తాం.
కానీ, వైశాఖ మాసంలో ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండే మే నెలలో చేసే కొన్ని సామాన్య దానాలు.. ఆ మహాదానాల కంటే మిన్న అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. "వైశాఖ పూర్ణిమ నాడు అన్నం, జలం, నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల మానవులకే కాకుండా దేవతలు, పితృదేవతలకు కూడా తృప్తి కలుగుతుంది," అని ధర్మశాస్త్రాలు వివరిస్తున్నాయి.
వీటిని దానం చేస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి?
ఈ పవిత్ర రోజున ముఖ్యంగా ఎండ వేడి నుండి ఉపశమనం కలిగించే వస్తువులను దానం చేయడం ఉత్తమం.
జల పాత్రలు: దాహార్తిని తీర్చే మంచినీటి కుండలు లేదా చల్లని నీరు ఇచ్చే పాత్రలు.
విసనకర్రలు, గొడుగులు: ఎండ నుండి రక్షణ ఇచ్చే విసనకర్రలు, గొడుగులు, చెప్పులు (పాదరక్షలు).
ఆహార పదార్థాలు: బియ్యం, నెయ్యి, పంచదార, పండ్లు, ఉప్పు దానం చేయడం వల్ల ఇంట్లో సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి.
యమధర్మరాజు అనుగ్రహం.. అకాల మృత్యు భయానికి చెక్
సాధారణంగా మనం యముడిని చూసి భయపడతాం. కానీ వైశాఖ పౌర్ణమి నాడు యమధర్మరాజును భక్తితో కొలిస్తే ఆయన ప్రసన్నుడవుతారని నమ్మకం. ఈ రోజున యముడి ప్రీత్యర్థం నీటితో నిండిన కలశాన్ని, పిండి వంటలను, తీపి పదార్థాలను దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అకాల మృత్యు భయం తొలగిపోవడమే కాకుండా, మనకు తెలియకుండా చేసిన పాపాలు నశిస్తాయని పెద్దల మాట. ముఖ్యంగా నువ్వులు, చక్కెర కలిపి దానం చేయడం వల్ల పితృ దోషాల నుండి కూడా విముక్తి లభిస్తుంది.
పౌర్ణమి నాడు తప్పక చేయాల్సిన పనులు
శ్రీమహావిష్ణువు, చంద్రుని పూజ: ఈ రోజు ఉదయాన్నే విష్ణుమూర్తికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి, నైవేద్యం సమర్పించాలి. రాత్రి సమయంలో చంద్రుడిని పూజించడం వల్ల జాతకంలోని 'చంద్ర దోషాలు' తొలగిపోయి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
పుణ్య నదీ స్నానం: అవకాశం ఉన్నవారు గంగ, గోదావరి వంటి పుణ్యనదులలో స్నానం ఆచరించాలి. ఇది వైశాఖ స్నానాల ముగింపు రోజు కావడంతో దీనికి మరింత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
మౌన వ్రతం, ఏకాగ్రత: వీలైనంత వరకు ఈ రోజున మౌనంగా ఉంటూ దైవ చింతనలో గడపడం వల్ల అంతర్గత శక్తి పెరుగుతుంది.
2026 మే 1 అనగా నేడు వచ్చిన ఈ బుద్ధ పూర్ణిమ కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, మన జీవితంలోని కర్మఫలాలను ప్రక్షాళన చేసుకునే ఒక అద్భుత అవకాశం. లోక కళ్యాణం కోసం, కుటుంబ సౌఖ్యం కోసం ఈ రోజున దానధర్మాలు చేసి ఆ పరమాత్ముని కృపకు పాత్రులవుదాం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More