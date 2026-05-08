    Venus Transit 2026 : మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ లో పురోగతి..!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుభ గ్రహంగా భావించే శుక్రుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. మే 19 వరకు కొనసాగే ఈ సంచారంతో…. మేష, వృషభ, తుల సహా 5 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి కలగనున్నాయి.

    Published on: May 08, 2026 10:30 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం తన నక్షత్ర గమనాన్ని మార్చుకోబోతోంది. ప్రస్తుతం వృషభ రాశిలోని రోహిణి నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడు…. ఇవాళ (మే 8, 2026) రాత్రి 09:51 గంటలకు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు (అంగారకుడు). మే 19 వరకు శుక్రుడు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు.

    శుక్ర సంచారం 2026: మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు
    నక్షత్ర మండలంలో శుక్ర-కుజుల ఈ కలయిక వంటి ప్రభావం కొన్ని రాశుల జాతకులపై సానుకూల ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడంతో పాటు, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సంతోషకరమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం:

    మేష రాశి: పెరగనున్న ఆత్మవిశ్వాసం

    మీ రాశికి అధిపతి కుజుడు కావడం వల్ల, కుజ నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి రాక మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ వ్యక్తిత్వంలో కొత్త ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో మీరు చేసే పనులకు కార్యాలయంలో ప్రశంసలు దక్కుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన మొండి బకాయిలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. అవివాహితులకు జీవిత భాగస్వామి లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.

    వృషభ రాశి: వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు

    శుక్రుడు మీ రాశికి అధిపతి కావడంతో పాటు ఇప్పుడు కుజ నక్షత్రంలో ఉండటం వల్ల మీలో రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఇది వ్యాపారులకు కలిసొచ్చే అంశం. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణ రంగాల్లో ఉన్నవారికి భారీ లాభాలు చేకూరుతాయి. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలు కోసం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది.

    తుల రాశి: ఆకస్మిక ధన లాభం

    తుల రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడి అందుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    వృశ్చిక రాశి: వృత్తి జీవితంలో పదోన్నతులు

    కుజ గ్రహం మీ రాశ్యాధిపతి కావడం వల్ల శుక్రుడి ప్రభావం మీ కెరీర్‌పై సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మీ శక్తిసామర్థ్యాలు రెట్టింపు అవుతాయి. పోటీ రంగాల్లో ఉన్నవారు ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధిస్తారు.

    కుంభ రాశి: సృజనాత్మకతకు స్వర్ణ యుగం

    కళలు, మీడియా, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉన్న కుంభ రాశి వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. మీ సృజనాత్మకతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సామాజికంగా మీ హోదా పెరుగుతుంది. సమాజంలో పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి.

    మీ జాతకంలో శుక్రుడు లేదా కుజుడు బలహీనంగా ఉన్నట్లయితే…. ఈ సంచార సమయంలో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు పొందడానికి ఈ క్రింది పరిహారాలు పాటించండి:

    • శుక్రవారం: తెల్లని వస్తువులను (పాలు, బియ్యం లేదా పంచదార) దానం చేయండి.
    • హనుమాన్ చాలీసా: ప్రతిరోజూ హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల కుజుడి ఉధృతి తగ్గి, శుక్రుడి సౌమ్యత మరియు శుభ ఫలితాలు సిద్ధిస్తాయి.

    గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నియమాలు మరియు విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంది. ఫలితాలు మీ వ్యక్తిగత జాతక స్థితిగతులను బట్టి మారవచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్కులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/Venus Transit 2026 : మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ లో పురోగతి..!
