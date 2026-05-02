కుజ గ్రహ సంచారం: మేషరాశిలోకి కుజుడు.. ఈ ఐదు రాశుల జాతకం మారిపోనుంది!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 మే 11న కుజ గ్రహం (అంగారకుడు) తన స్వక్షేత్రమైన మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ధైర్యానికి, భూమికి కారకుడైన కుజుడు తన సొంత రాశిలోకి రావడం వల్ల మేషం, కర్కాటకం, కన్య, ధనుస్సు మరియు కుంభ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఈ సమయంలో ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా నవగ్రహాల సేనాపతిగా పిలిచే కుజ గ్రహం (అంగారకుడు) తన స్వస్థానమైన మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. 2026 మే 11, సోమవారం నాడు జరిగే ఈ గోచారం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరవనుంది. ధైర్యం, శక్తి, పరాక్రమానికి కారకుడైన కుజుడు తన సొంత రాశిలో అడుగుపెట్టడం వల్ల కలిగే శుభ ఫలితాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశిలోకి కుజుడు
సాధారణంగా కుజుడు ఒక రాశిలో సుమారు 45 రోజుల పాటు సంచరిస్తాడు. అయితే, మే 11న ఆయన మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం విశేషం. ఎందుకంటే మేషం కుజుడికి సొంత ఇల్లు. తన ఇంట్లో తాను ఉన్నప్పుడు గ్రహం మరింత శక్తిమంతంగా మారుతుంది. దీని వల్ల ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి కెరీర్, ఆదాయం, గౌరవ మర్యాదలు మరియు కుటుంబ సుఖసంతోషాల విషయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు అందనున్నాయి. ఎన్నాళ్లుగానో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
ఐదు రాశుల వారి జాతకంలో వెలుగులు
1.మేష రాశి:
కుజుడు మీ రాశిలోనే సంచరించబోతున్నాడు. దీని వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటమే కాకుండా, సరైన చోట పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది తగిన సమయం. చాలా కాలంగా సొంత ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని చూస్తున్న వారికి ఈ సమయం కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి మరియు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
2.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి కుజుడు నాలుగో భావంలో సంచరించనున్నాడు. దీనివల్ల కుటుంబంలో నెలకొన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. జీవితం గతంలో కంటే చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా మారుతుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ కాలం ఒక వరం లాంటిది. అదృష్టం కలిసి వచ్చి మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధిస్తారు.
3.కన్య రాశి:
వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి, ముఖ్యంగా ఎగుమతి మరియు దిగుమతి రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ గోచారం అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడటం వల్ల సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి సారించి మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు.
4.ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి కుజుడి గోచారం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ మరియు భూ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పాత కోర్టు కేసులు లేదా భూ వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. వ్యాపారాన్ని విదేశాలకు విస్తరించాలనుకునే వారికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాల వల్ల లాభం చేకూరుతుంది.
5.కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ సమయం సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఊరట లభిస్తుంది. ఉన్నత చదువుల కోసం లేదా ఉద్యోగం కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి, ఇది కుటుంబంలో సంతోషాన్ని నింపుతుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More