    మిథున రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం - మే 18 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ధనయోగం..!

    Venus Transit : గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. మే 18న శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. బుధ, శుక్రుల కలయిక వల్ల వృషభ, కన్య సహా పలు రాశుల వారికి ధనయోగం పట్టనుంది. 

    Published on: May 07, 2026 5:26 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Venus Transit Gemini 2026 : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల స్థితిగతులు మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. చంద్రుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, బృహస్పతి, కేతువులను సాధారణంగా శుభ గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహాలు తమ స్వరాశిలో ఉన్నప్పుడు అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ప్రస్తుతం మే నెలలో గ్రహాల సంచారం పలు రాశుల వారి జాతకాలను మార్చబోతోంది.

    మిథున రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం
    ముఖ్యంగా మే 14న రాశి పరివర్తనం చెందనున్న శుక్రుడు…. మే 18న బుధుడికి ప్రియమైన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జూన్ 8 వరకు శుక్రుడు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు.

    బుధుడు, శుక్రుడు మిత్ర గ్రహాలు కావడంతో, వీరి కలయిక మరియు సంచారం అనేక రాశుల వారికి ఆర్థికంగా… వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చనుంది. శుక్రుడి ఈ సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..

    వృషభ రాశి :

    • వృషభ రాశి వారికి ఇది పెట్టుబడులకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుండి ఇప్పుడు మంచి రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
    • ఆర్థికం: విలాసాల కోసం అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా, ఇల్లు లేదా కారు వంటి స్థిర ఆస్తులపై పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. ట్రేడింగ్ రంగంలో ఉన్న వారికి లాభాలు దక్కుతాయి.
    • ప్రేమ జీవితం: మీ మనసులోని భావాలను మీ భాగస్వామికి స్పష్టంగా వివరించండి, దీనివల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి :

    • కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం వల్ల ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
    • వ్యాపారం: వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు కలిసి వస్తాయి. దీనివల్ల వ్యాపారం విస్తరించడమే కాకుండా భారీ లాభాలు పొందుతారు.
    • ఆర్థిక లావాదేవీలు: ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచి తూచి అడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం.

    కన్య రాశి :

    • కన్య రాశికి బుధుడు అధిపతి. ఇప్పుడు శుక్రుడు బుధుడి రాశియైన మిథునంలోకి వెళ్తుండటం వల్ల కన్య రాశి వారికి రాజయోగం పట్టనుంది.
    • కెరీర్: ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మీరు ఆశించిన విజయం దక్కుతుంది. సమాజంలో పేరుప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి.
    • జీవితం: మీ ప్రేమ జీవితం చాలా ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.

    మీన రాశి :

    • మీన రాశి వారికి శుక్ర సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఆలస్యంగానైనా అందుతుంది.
    • ఆస్తి: మీ పాత ఆస్తుల విలువ పెరిగే అవకాశం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఇది శుభవార్త.
    • ప్రయాణాలు: పని నిమిత్తం విదేశీ లేదా దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావొచ్చు. ఇవి భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా మారుతాయి.

    గమనిక : ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. గ్రహ సంచార ఫలితాలు అనేవి వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు దశలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.

      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/మిథున రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం - మే 18 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ధనయోగం..!
