మిథున రాశిలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం - మే 18 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ధనయోగం..!
Venus Transit : గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పు చోటుచేసుకోబోతోంది. మే 18న శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. బుధ, శుక్రుల కలయిక వల్ల వృషభ, కన్య సహా పలు రాశుల వారికి ధనయోగం పట్టనుంది.
Venus Transit Gemini 2026 : జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల స్థితిగతులు మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. చంద్రుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, బృహస్పతి, కేతువులను సాధారణంగా శుభ గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహాలు తమ స్వరాశిలో ఉన్నప్పుడు అత్యంత శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ప్రస్తుతం మే నెలలో గ్రహాల సంచారం పలు రాశుల వారి జాతకాలను మార్చబోతోంది.
ముఖ్యంగా మే 14న రాశి పరివర్తనం చెందనున్న శుక్రుడు…. మే 18న బుధుడికి ప్రియమైన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జూన్ 8 వరకు శుక్రుడు ఇదే రాశిలో ఉంటాడు.
బుధుడు, శుక్రుడు మిత్ర గ్రహాలు కావడంతో, వీరి కలయిక మరియు సంచారం అనేక రాశుల వారికి ఆర్థికంగా… వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చనుంది. శుక్రుడి ఈ సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..
వృషభ రాశి :
- వృషభ రాశి వారికి ఇది పెట్టుబడులకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుండి ఇప్పుడు మంచి రాబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ఆర్థికం: విలాసాల కోసం అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేయకుండా, ఇల్లు లేదా కారు వంటి స్థిర ఆస్తులపై పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. ట్రేడింగ్ రంగంలో ఉన్న వారికి లాభాలు దక్కుతాయి.
- ప్రేమ జీవితం: మీ మనసులోని భావాలను మీ భాగస్వామికి స్పష్టంగా వివరించండి, దీనివల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి :
- కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం వల్ల ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
- వ్యాపారం: వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త భాగస్వామ్యాలు కలిసి వస్తాయి. దీనివల్ల వ్యాపారం విస్తరించడమే కాకుండా భారీ లాభాలు పొందుతారు.
- ఆర్థిక లావాదేవీలు: ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచి తూచి అడుగు వేయడం శ్రేయస్కరం.
కన్య రాశి :
- కన్య రాశికి బుధుడు అధిపతి. ఇప్పుడు శుక్రుడు బుధుడి రాశియైన మిథునంలోకి వెళ్తుండటం వల్ల కన్య రాశి వారికి రాజయోగం పట్టనుంది.
- కెరీర్: ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో మీరు ఆశించిన విజయం దక్కుతుంది. సమాజంలో పేరుప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి.
- జీవితం: మీ ప్రేమ జీవితం చాలా ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
మీన రాశి :
- మీన రాశి వారికి శుక్ర సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఆలస్యంగానైనా అందుతుంది.
- ఆస్తి: మీ పాత ఆస్తుల విలువ పెరిగే అవకాశం ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న వారికి ఇది శుభవార్త.
- ప్రయాణాలు: పని నిమిత్తం విదేశీ లేదా దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావొచ్చు. ఇవి భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా మారుతాయి.
గమనిక : ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. గ్రహ సంచార ఫలితాలు అనేవి వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు దశలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్యులను సంప్రదించగలరు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.