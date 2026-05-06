కుజ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో రాజయోగం.. 4 రాశుల వారికి రెట్టింపు ఆదాయం!
మే 11వ తేదీన కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన అత్యంత శుభప్రదమైన రుచక పంచ మహాపురుష యోగం ఏర్పడుతుంది. మిథునరాశిలో సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని కూడా సృష్టిస్తుంది.
మే 11వ తేదీన కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. వృషభరాశిలో సూర్య-బుధుల కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మే నెల రెండో వారంలో అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. కుజుడు మీనరాశి నుండి నిష్క్రమించి తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించి, జూన్ 20వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈలోగా, వృషభరాశిలో ఉన్న శుక్రుడు మాలవ్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. దీని తరువాత మిథునరాశిలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. మే 11వ తేదీ తర్వాత కాలం మేష, వృషభ రాశులతో సహా ఐదు రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
ఈ సంచారం ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారికి శక్తి, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో మీరు అత్యంత సవాలుతో కూడిన నిర్ణయాలను కూడా సులభంగా తీసుకోగలరు. మీ లక్ష్యాలను సాధించగలరు. రుచక రాజయోగం ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారు తమ వృత్తిలో అద్భుతమైన అభివృద్ధిని పొందుతారు. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే మీకు ఆ అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సంచారం మీ సౌకర్యాలను, సంపదను, వృత్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీకు పదోన్నతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ, సంబంధాలు బలపడతాయి.
తులారాశి వారికి కుజుడు ఏడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. మీ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు మీ ఏడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో మీ జీవితం ఉత్సాహం, ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది. వైవాహిక సంబంధాలు బలపడతాయి. మీరు సౌకర్యాలు, సంపదలో ఊహించని పెరుగుదలను చూస్తారు. ఆర్థిక లాభం పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు కుటుంబ యాత్రకు కూడా ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు.
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడు మీ ఆరో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో సూర్యుడు, బుధుడు కూడా ఏడో ఇంట్లో సంయోగం చెందుతారు. ఇది మీ వృత్తికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు గణనీయమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆరో ఇంట్లో ఉన్న కుజుడు మిమ్మల్ని మీ శత్రువులు, విరోధుల కంటే ముందు ఉంచి, వారిని అధిగమించడంలో సహాయపడతాడు. కొత్త పెట్టుబడులు లేదా కొత్త వ్యాపారాలకు ఇది ఒక శుభ సమయం.
కుజుడు మకర రాశిలోని నాల్గో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ రుచక రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు వాహనం, ఆస్తి వంటి ఆనందాలను కూడా అనుభవించవచ్చు. ఈ సమయంలో విద్యుత్ పరికరాలపై ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీ వృత్తిలో కూడా ఆనందం, శ్రేయస్సు కోసం అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెట్టుబడుల నుండి లాభం రావడానికి, నిలిచిపోయిన నిధులు తిరిగి రావడానికి బలమైన అవకాశం ఉంది.
