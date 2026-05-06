    కుజ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో రాజయోగం.. 4 రాశుల వారికి రెట్టింపు ఆదాయం!

    మే 11వ తేదీన కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం వలన అత్యంత శుభప్రదమైన రుచక పంచ మహాపురుష యోగం ఏర్పడుతుంది. మిథునరాశిలో సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక లక్ష్మీ నారాయణ యోగాన్ని కూడా సృష్టిస్తుంది.

    Published on: May 06, 2026 4:51 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    మే 11వ తేదీన కుజుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. వృషభరాశిలో సూర్య-బుధుల కలయిక బుధాదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మే నెల రెండో వారంలో అనేక రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. కుజుడు మీనరాశి నుండి నిష్క్రమించి తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించి, జూన్ 20వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉంటాడు. ఈలోగా, వృషభరాశిలో ఉన్న శుక్రుడు మాలవ్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. దీని తరువాత మిథునరాశిలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడుతుంది. మే 11వ తేదీ తర్వాత కాలం మేష, వృషభ రాశులతో సహా ఐదు రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    జ్యోతిష్యశాస్త్రం
    సంచారం ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారికి శక్తి, ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో మీరు అత్యంత సవాలుతో కూడిన నిర్ణయాలను కూడా సులభంగా తీసుకోగలరు. మీ లక్ష్యాలను సాధించగలరు. రుచక రాజయోగం ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారు తమ వృత్తిలో అద్భుతమైన అభివృద్ధిని పొందుతారు. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే మీకు ఆ అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సంచారం మీ సౌకర్యాలను, సంపదను, వృత్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీకు పదోన్నతి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ, సంబంధాలు బలపడతాయి.

    తులారాశి వారికి కుజుడు ఏడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. మీ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు మీ ఏడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో మీ జీవితం ఉత్సాహం, ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది. వైవాహిక సంబంధాలు బలపడతాయి. మీరు సౌకర్యాలు, సంపదలో ఊహించని పెరుగుదలను చూస్తారు. ఆర్థిక లాభం పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు కుటుంబ యాత్రకు కూడా ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడు మీ ఆరో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో సూర్యుడు, బుధుడు కూడా ఏడో ఇంట్లో సంయోగం చెందుతారు. ఇది మీ వృత్తికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు గణనీయమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆరో ఇంట్లో ఉన్న కుజుడు మిమ్మల్ని మీ శత్రువులు, విరోధుల కంటే ముందు ఉంచి, వారిని అధిగమించడంలో సహాయపడతాడు. కొత్త పెట్టుబడులు లేదా కొత్త వ్యాపారాలకు ఇది ఒక శుభ సమయం.

    కుజుడు మకర రాశిలోని నాల్గో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ రుచక రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు వాహనం, ఆస్తి వంటి ఆనందాలను కూడా అనుభవించవచ్చు. ఈ సమయంలో విద్యుత్ పరికరాలపై ఖర్చులు పెరగవచ్చు. మీ వృత్తిలో కూడా ఆనందం, శ్రేయస్సు కోసం అవకాశాలు లభిస్తాయి. పెట్టుబడుల నుండి లాభం రావడానికి, నిలిచిపోయిన నిధులు తిరిగి రావడానికి బలమైన అవకాశం ఉంది.

      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    News/Rasi Phalalu/కుజ, శుక్ర గ్రహాల కలయికతో రాజయోగం.. 4 రాశుల వారికి రెట్టింపు ఆదాయం!
