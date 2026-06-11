2027 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి శని ఆశీస్సులు.. ప్రతి అడుగులోనూ మీతోనే ఉంటాడు!
శని ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ సంచారం ఫలితంగా, కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. కొన్ని రాశులకు చెందిన వారు జూన్ 2027 వరకు తమ వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి పురోగతి, విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని దేవుడిని కర్మ, న్యాయం, క్రమశిక్షణకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో విజయం, గౌరవం, బాధ్యత, కష్టపడి పనిచేయడానికి శని ప్రభావం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. జూన్ 3, 2027 వరకు ఈ రాశిలోనే ఉంటాడు. జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ కాలంలో శని అనుగ్రహం ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులపై ఉంటుంది. దీనివల్ల ఆ రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థికం, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంలో మంచి ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాలు ఫలించవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు కూడా ఏర్పడవచ్చు. శని సంచారం వల్ల అత్యధికంగా ప్రయోజనం పొందే అదృష్టవంతమైన మూడు రాశులు ఏవో చూడండి.
వృషభ రాశి
శని మీనరాశిలో సంచరిస్తున్న ఈ కాలం వృషభరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శని అనుగ్రహంతో వృత్తిలో మంచి పురోగతి లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు వంటి శుభవార్తలు అందుతాయి. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి, నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడటంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది.
కన్యా రాశి
మీన రాశిలో శని సంచారం కన్యారాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ కాలంలో జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలు నెమ్మదిగా పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా వైవాహిక జీవితంలో తలెత్తిన విభేదాలు తగ్గి, దాంపత్య సంబంధంలో సామరస్యం పెరిగే అవకాశం ఉంది. పెళ్లికాని వారికి కూడా తగిన వివాహ సంబంధాలు వస్తాయి. కుటుంబంలోని పెద్దల నుండి, ముఖ్యంగా అత్తమామల నుండి శుభవార్త అందుకునే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో పరస్పర సహకారం, ప్రేమ పెరుగుతాయి, ఇంట్లో వాతావరణం మరింత ఆనందంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వృత్తి రంగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఉన్న అనిశ్చితులు తొలగిపోవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త బాధ్యతలు కూడా వస్తాయి.
న్యాయపరమైన విషయాలు లేదా కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల దీర్ఘకాలంగా ఉన్న చింతల నుండి మీకు ఉపశమనం లభించవచ్చు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. ప్రజలలో మంచి పేరు సంపాదించుకునే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మొత్తమ్మీద, ఇది కన్యారాశి వారికి ఒక శుభప్రదమైన కాలం. శని అనుగ్రహంతో వారు తమ కుటుంబం, వృత్తి, సామాజిక జీవితంలో శాంతి, పురోగతి, విజయాన్ని పొందుతారు.
మకర రాశి
శని మీనరాశిలో సంచరించే ఈ కాలం మకరరాశి వారికి అనేక శుభ ఫలితాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. శని మకరరాశికి అధిపతి కాబట్టి, ఈ సంచార ప్రభావాలు మరింత అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఇది మీ కష్టానికి, సహనానికి, అంకితభావానికి ప్రతిఫలం లభించే సమయం, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడవచ్చు. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు మీరు ఆర్థిక నిర్వహణలో కూడా విజయం సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో పొదుపు చేసే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మరియు మీరు భవిష్యత్ భద్రత కోసం అవసరమైన నిధులను కూడబెట్టగలుగుతారు. చిరకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్థిక లక్ష్యాలను నెరవేర్చుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడికి సూచనలు ఉన్నాయి.
ఉద్యోగ రంగంలో మీ పని ప్రశంసలు పొందవచ్చు. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలతో పాటు, మీకు కొత్త బాధ్యతలు, అవకాశాలు లభించవచ్చు. సమాజంలో మీ హోదా, గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. అలాగే ప్రజలలో మీ ప్రభావం కూడా పెరగవచ్చు. ఈ సమయం ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపార విస్తరణకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ప్రణాళికలు విజయవంతమయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More