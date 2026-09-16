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భాద్రపద పూర్ణిమ ఎప్పుడు? సత్యనారాయణ పూజ, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం.. పూర్తి వివరాలు

భాద్రపద మాసంలోని పూర్ణిమకు హిందూ సనాతన ధర్మంలో ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, పూజ, ఉపవాసం, దానధర్మాలు చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద పూర్ణిమ తిథి సెప్టెంబర్ 25 రాత్రి 11:06 గంటలకు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 26 రాత్రి 11:18 గంటలకు ముగుస్తుంది. 

Published on: Sep 16, 2026, 08:00:23 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సనాతన ధర్మంలో ప్రతి నెలా వచ్చే పూర్ణిమ తిథికి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. అందులోనూ భాద్రపద మాసంలో వచ్చే పూర్ణిమకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజున భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ స్వామిని పూజించడంతో పాటు దానధర్మాలు చేస్తుంటారు. ఈ పర్వదినం వెనుక ఉన్న విశేషాలు, పూజా విధానం గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

భాద్రపద పూర్ణిమ ఎప్పుడు? సత్యనారాయణ పూజ, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం.. పూర్తి వివరాలు (AI)
భాద్రపద పూర్ణిమ ఎప్పుడు? సత్యనారాయణ పూజ, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం.. పూర్తి వివరాలు (AI)

భాద్రపద పూర్ణిమ ఎప్పుడు? శుభ ముహూర్తం ఇదే

పంచాంగం ప్రకారం, భాద్రపద పూర్ణిమ తిథి సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ రాత్రి 11:06 గంటలకు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ రాత్రి 11:18 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికంగా సెప్టెంబర్ 26, 2026 నాడే భాద్రపద పూర్ణిమను జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున చంద్రదర్శనానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. పంచాంగం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 26న సాయంత్రం 6:09 గంటలకు చంద్రోదయం కానుంది.

సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం, పూజా విశిష్టత

ఈ పవిత్ర రోజున విష్ణుమూర్తి రూపమైన శ్రీసత్యనారాయణ స్వామిని పూజించడం మన సంప్రదాయం. చాలా మంది భక్తులు ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి సత్యనారాయణ స్వామి కథను శ్రవణం చేస్తారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరియాలని కోరుకుంటూ స్వామివారిని ప్రార్థిస్తారు. పూజా సమయంలో భగవంతునికి పండ్లు, తాజా పూలు, ప్రసాదం సమర్పించి భక్తిని చాటుకుంటారు. దీనివల్ల ఇంటా బయటా సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడి, సమస్తబాధలు తొలగిపోతాయని విశ్వసిస్తారు.

చంద్రునికి అర్ఘ్య ప్రదానం, దానధర్మాల ప్రాముఖ్యత

భాద్రపద పూర్ణిమ రాత్రి సమయంలో చంద్రదేవునికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం శ్రేయస్కరం. చంద్రోదయం అయిన తర్వాత ఒక పాత్రలో శుభ్రమైన నీటిని తీసుకుని, అందులో కొద్దిగా పచ్చిపాలు కలిపి చంద్రునికి సమర్పిస్తారు. పూర్ణిమ రోజున చంద్రుడు తన పూర్తి కళలతో ప్రకాశిస్తాడు కాబట్టి, ఆ సమయంలో అర్ఘ్యం ఇవ్వడం వల్ల మనస్శాంతి లభిస్తుందని నమ్ముతారు.

అలాగే ఈ రోజున దానధర్మాలు చేయడం వల్ల అనేక రెట్లు పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. పూజా కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత మీ శక్తి కొద్దీ నిరుపేదలకు అన్నదానం చేయడం, వస్త్రాలు లేదా నిత్యవసర వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది. పితృపక్షాలు ప్రారంభమయ్యే ముందు కావడంతో పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ ఈ దానాలు చేయడం వల్ల వారి ఆశీస్సులు పరిపూర్ణంగా లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/భాద్రపద పూర్ణిమ ఎప్పుడు? సత్యనారాయణ పూజ, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం.. పూర్తి వివరాలు
Home/Rasi Phalalu/భాద్రపద పూర్ణిమ ఎప్పుడు? సత్యనారాయణ పూజ, చంద్రుడికి అర్ఘ్యం.. పూర్తి వివరాలు
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