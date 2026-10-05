ఒకే రాశిలో రెండు ప్రధాన గ్రహాల కలయిక.. అక్టోబర్ నెల మొత్తం ఈ 6 రాశుల వారికి శుభం!
అక్టోబర్ 17న సూర్య, బుధ గ్రహాలు తులారాశిలో సంయోగం చెంది బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ సూర్య-బుధ సంయోగం కొంతమందికి అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది.
అక్టోబర్ 17న ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంయోగం జరగనుంది. సూర్యుడు, బుధుడు తులారాశిలో కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో బుధాదిత్య రాజయోగం తెలివితేటలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, వృత్తి, గౌరవం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పురోగతితో ముడిపడి ఉంటుంది. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, హోదాను సూచిస్తుండగా, బుధుడు తెలివితేటలు, సంభాషణ నైపుణ్యాలు, వ్యాపారం మరియు తార్కిక ఆలోచనకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు.
మేష రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం మేషరాశి వారికి వృత్తిపరంగా గణనీయమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు . ఉద్యోగంలో పురోగతి, కొత్త పదవి లేదా అదనపు బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు, వినియోగదారులు, పరిచయాలు లభించవచ్చు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు లేదా కాంట్రాక్టుల నుండి ప్రయోజనం పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. పనిలో అదనపు బాధ్యతలు లభించడంతో పాటు మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త వినియోగదారులు, వ్యాపార పరిచయాలు లేదా కాంట్రాక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. చాలా కాలంగా వాయిదా పడిన ఆర్థిక పనులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు రావచ్చు. కానీ పెద్ద పెట్టుబడులు లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
కన్యా రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం కన్యారాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో అనుకూల ఫలితాలను తీసుకురావచ్చు . ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు, ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు లేదా మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగవంతమై పూర్తి కావచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త వ్యాపార పరిచయాలు, వినియోగదారులు లేదా కాంట్రాక్టుల ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మంచి వృద్ధి ఉండవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, తగిన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
తులా రాశి
ఈ బుధాదిత్య రాజయోగం తులారాశి వారికి ప్రత్యేకంగా ఉండవచ్చు. తులారాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు సంయోగంలో ఉండటం వల్ల మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పనిలో మీ హోదా, బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. మీ సామర్థ్యాలు గుర్తించబడి, మీకు పనిలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త కాంట్రాక్టులు, ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపార సంబంధాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. వృత్తి రంగంలో మీ మాటలకు, సూచనలకు మరింత ప్రాధాన్యత లభించవచ్చు. దీనితో పాటు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం కూడా ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
ఈ రాజ యోగం ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. వృత్తిలో అభివృద్ధికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి జీతం లేదా అనుకూలమైన స్థానం లభించే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా కొత్త ప్రాజెక్టులు, క్లయింట్లు, వ్యాపార పరిచయాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించడంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. మొత్తంమీద, ఈ కాలం వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో ముందుకు సాగడానికి సహాయపడవచ్చు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ రాజయోగం వృత్తిపరమైన పురోగతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులు లభించవచ్చు. మీ కష్టానికి పెద్దలచేత ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలని చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త వినియోగదారులు, వ్యాపార భాగస్వాములు, కాంట్రాక్టుల ద్వారా లాభాల అవకాశాలు లభించవచ్చు. గతంలో నిలిచిపోయిన ఆర్థిక వ్యవహారాలు మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు తెరుచుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చు, పెట్టుబడి విషయంలో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More