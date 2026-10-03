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శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ రోజు మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబం పరంగా ఫలితాలు!

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం శనివారం శనిదేవుడు, ఆంజనేయ స్వామిని పూజించే పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో 12 రాశుల వారికి ఈ రోజు భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.  

Published on: Oct 3, 2026, 04:00:40 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో శనివారాన్ని భక్తులు అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు జగత్ప్రభువైన ఆంజనేయ స్వామి మరియు న్యాయప్రదాత శనిదేవుని ప్రత్యేక పూజలు ఆచరించడం ద్వారా విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా ప్రతి రోజూ మారుతున్న జాతక ఫలాలు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. నేడు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల పరంగా మీ రాశిఫలం ఎలా ఉందో ఇప్పుడే చూద్దాం.

శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ రోజు మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబం పరంగా ఫలితాలు! (AI)
శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ రోజు మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబం పరంగా ఫలితాలు! (AI)

మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థికపరమైన లాభాలు అందడంతో పాటు కుటుంబంలో భావోద్వేగాలు బలపడతాయి. అయితే అతిగా స్పందించకుండా సంయమనం పాటించడం మంచిది. ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. సాయంత్రం సమయంలో మనస్ఫూర్తిగా ప్రశాంతతను పొందుతారు.

వృషభ రాశి: పాత జ్ఞాపకాలు లేదా పాత బంధాలు మిమ్మల్ని కొంత కదిలించినప్పటికీ, వృత్తిపరమైన బాధ్యతలపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. ఆఫీసులో లేదా వ్యాపార రంగంలో మీరు పడే కష్టానికి త్వరలోనే మంచి గుర్తింపు దక్కుతుంది. రోజు చివరి భాగంలో ఊహించని శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి: శనివారం రోజు మీరు కాస్త శ్రమపడాల్సి వస్తుంది, కానీ దానికి తగిన మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. టీమ్‌వర్క్‌తో చేసే పనులలో విజయాలు సాధిస్తారు. పాత మిత్రులను కలుసుకోవడం వల్ల మనసు తేలికవుతుంది. సంగీతం లేదా ఇష్టమైన పుస్తకాల పఠనంతో కాస్త సమయం గడపడం మానసిక ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది.

కర్కాటక రాశి: అదృష్టం మీకు పూర్తిగా సహకరిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే వారికి శుభ సూచకాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ జీవితం ఎంతోహాయిగా సాగిపోతుంది. పాత వివాదాలు తొలగిపోతాయి. ధ్యానం లేదా ప్రార్థన చేయడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

సింహ రాశి: కెరీర్ పరంగా ఎదుగుదల కోసం ఎదురుచూసే వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు రానున్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు, వృత్తి జీవితం మధ్య సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం. నిద్రలేమి సమస్య మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపకుండా చూసుకోండి.

కన్య రాశి: వృత్తి రంగంలో సహోద్యోగులతో చిన్నపాటి అపార్థాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆర్థికంగా పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలలో పరిపక్వత పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత ఏకాగ్రత పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.

తులా రాశి: నెట్‌వర్కింగ్ మరియు కొత్త సంబంధాలను ఏర్పరచుకోవడానికి నేటి రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. మీడియా, పబ్లిక్ రిలేషన్స్, ట్రావెల్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి లాభాలు ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితం స్థిరంగా సాగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది, కాబట్టి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.

వృశ్చిక రాశి: రోజువారీ బాధ్యతలు అధికంగా ఉన్నప్పటికీ మీలో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గదు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంతో గడిపే సమయం మీకు మానసిక ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.

ధనుస్సు రాశి: గ్రహాల ప్రభావంతో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. జీవితానికి సంబంధించిన కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ఈ రోజు సరైన సమయం. వ్యాపారంలో కొత్త మార్పులు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు సంపూర్ణంగా లభిస్తాయి.

మకర రాశి: వృత్తిపరమైన బాధ్యతలతో పాటు వ్యక్తిగత సంబంధాలకు కూడా సమయం కేటాయించాలి. మీ ప్రతిభకు సీనియర్ల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో గతంలో ఉన్న అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి.

కుంభ రాశి: ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసంతో మీ పనులను పూర్తి చేస్తారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబ బాధ్యతలు కాస్త పెరిగినా వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం సమయంలో ప్రశాంతంగా గడపండి.

మీన రాశి: ఆర్థిక పరంగా లాభాలు అందుకునే రోజు ఇది. పాత పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని ఇస్తాయి. కళా రంగం, మీడియా లేదా డిజైనింగ్ రంగాల వారికి సృజనాత్మకత వెల్లివిరుస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ రోజు మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబం పరంగా ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/శనివారం రాశి ఫలాలు: ఈ రోజు మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, డబ్బు, కుటుంబం పరంగా ఫలితాలు!
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