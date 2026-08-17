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    ఈ 6 రాశులకు కేతువు మహాదశలో అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు!

    కేతు మహాదశలో వస్తువుల పట్ల అనుబంధం ఎందుకు తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది? మేషరాశి, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చిక రాశి, ధనుస్సు మరియు మీనరాశికి కేతు ఏవిధంగా సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Aug 17, 2026, 11:00:08 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    కొన్ని లగ్నాలు లేదా రాశుల వారికి కేతువు జీవితంలో అత్యుత్తమ పరివర్తనను ఇస్తాడు. జీవితంలో ఎలాంటి పెద్ద మరియు సానుకూల మార్పులు రావాలన్నా కేతువు పాత్ర కీలకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం కేతువు ప్రతికూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ఈ 6 రాశులకు కేతువు మహాదశలో అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు!
    ఈ 6 రాశులకు కేతువు మహాదశలో అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు!

    మేషం, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మీనం రాశుల వారికి కేతువు శుభ ఫలితాలను, పెద్ద సానుకూల మార్పులను ఇస్తాడు. దీనికి భిన్నంగా వృషభం, మిథునం, కన్య, తులా, మకరం, కుంభ రాశుల వారికి కేతువు కొంచెం కష్టతరమైన ఫలితాలను ఇస్తాడని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.

    వైరాగ్యం వైపు మనసు మళ్లడానికి అసలు కారణం ఏమిటి?

    కేతువు స్వభావం పూర్తిగా వైరాగ్యం వైపు నడిపిస్తుంది. ఈ మహాదశ నడుస్తున్నప్పుడు మనుషులకు ప్రాపంచిక సుఖాలపై మోజు దానంతట అదే తగ్గిపోతుంది. పాత అలవాట్లు, సంబంధాలు, కోరికలు ఇకపై మునుపటిలా ఆకర్షణీయంగా అనిపించవు. బాహ్య వస్తువులు లేదా సంపద శాశ్వత సంతోషాన్ని ఇవ్వలేవనే వాస్తవం బోధపడుతుంది.

    "బాహ్య ప్రపంచం కంటే అంతర్గత ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలు ఈ కాలంలో విపరీతంగా పెరుగుతాయి," అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ మార్పు ఒక్కసారిగా రాదు, మెల్లమెల్లగా వచ్చి జీవితం తాలూకు గమ్యాన్నే మార్చివేస్తుంది. అంతే కాకుండా, కేతువు కేవలం త్యాగానికి మాత్రమే కాదు, వృత్తిపరంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున మార్పులు తెచ్చే శక్తి కలిగి ఉంటాడు. ఒకవేళ జాతకంలో కేతువు బలహీనంగా లేదా చెడు స్థానంలో ఉంటే, అది మానసిక భయాలకు, వ్యసనాలకు లేదా రకరకాల సమస్యలకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.

    ఈ 6 రాశులకు అదృష్ట కాలం

    మేషం, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మీన రాశుల వారికి కేతు మహాదశ గొప్ప అవకాశాలను తెస్తుంది. ఈ రాశుల వారి జాతకంలో కేతువు జీవితానికి ఒక స్పష్టమైన దిశను నిర్దేశిస్తాడు. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన వృద్ధి, ఆలోచనల్లో పరిపక్వత, ఆత్మవిశ్వాసం ఈ కాలంలో పెరుగుతాయి. పాత అడ్డంకులు అన్నీ తొలగిపోయి సరికొత్త మార్గాలు కళ్లముందుకు వస్తాయి. కేతువు అనుగ్రహంతో జీవితంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది.

    ఇతర రాశులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

    వృషభం, మిథునం, కన్య, తులా, మకర, కుంభ రాశుల వారికి మాత్రం కేతువు ప్రభావం కొంత సవాళ్లతో కూడుకుని ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారికి కేతువు కొన్ని సందర్భాల్లో గందరగోళాన్ని, భయాన్ని లేదా అస్థిరతను కలిగిస్తాడు. వ్యతిరేక ఆలోచనలు లేదా తప్పుడు అలవాట్ల వైపు మొగ్గు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    ఇలాంటి సమయంలో సంయమనం పాటించడం, అనుభవజ్ఞులైన నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉంటూ, విచక్షణతో వ్యవహరిస్తే ప్రతికూలతలను సులభంగా ఎదుర్కొని నష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు. కేతు మహాదశను చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. క్రమశిక్షణ, సాత్విక జీవనశైలి, ధైర్యంతో ఈ కాలాన్ని విజయవంతంగా అధిగమించవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈ 6 రాశులకు కేతువు మహాదశలో అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు!
    Home/Rasi Phalalu/ఈ 6 రాశులకు కేతువు మహాదశలో అదృష్టం.. జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు!
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