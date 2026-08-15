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    కుంభ రాశి వారికి ఆగస్టు 15-21 నుంచి ఈ 7 రోజులు ఎలా ఉంటాయి? కుంభ రాశి వారఫలాలు తెలుసుకోండి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో ఊహించని పరిణామాలు, పనుల్లో ఆలస్యం, ప్రయాణాలు మరియు ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి ఉన్నత విద్య, కొత్త నైపుణ్యాలు, కెరీర్‌ అభివృద్ధిపై దృష్టి పెరుగుతుంది.  

    Published on: Aug 15, 2026, 11:00:49 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వారం ఆరంభంలో కొన్ని ఊహించని పరిణామాలు, చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ, మీ సంకల్ప బలం ద్వారా అన్నింటినీ అధిగమిస్తారు. కెరీర్, కుటుంబం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.

    కుంభ రాశి వారికి ఆగస్టు 15-21 నుంచి ఈ 7 రోజులు ఎలా ఉంటాయి? కుంభ రాశి వారఫలాలు తెలుసుకోండి
    కుంభ రాశి వారికి ఆగస్టు 15-21 నుంచి ఈ 7 రోజులు ఎలా ఉంటాయి? కుంభ రాశి వారఫలాలు తెలుసుకోండి

    ఆర్థిక నిగ్రహం - మానసిక ప్రశాంతత

    ఆదివారం మరియు సోమవారం మొదటి భాగంలో చంద్రుడు ఎనిమిదో స్థానంలో సంచరించడం వల్ల కొన్ని పనులు మందగించవచ్చు లేదా ఊహించని ప్రయాణాలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సంయమనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో, ముఖ్యంగా పత్రాలు మరియు డిజిటల్ చెల్లింపుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎలాంటి అనవసర ఆందోళనలకు తావు ఇవ్వకుండా ప్రశాంతంగా వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

    కెరీర్ మరియు వ్యాపారంలో ముందడుగు

    సోమవారం సాయంత్రం నుంచి వారం మధ్య భాగం వరకు మీ ఆలోచనా విధానంలో స్పష్టత వస్తుంది. తొమ్మిదో స్థానంలో చంద్రుని ప్రభావం వల్ల ఉన్నత విద్య, కొత్త నైపుణ్యాల అభ్యాసంపై దృష్టి సారిస్తారు. గురువులు లేదా అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మీ కెరీర్‌కు దిశానిర్దేశం చేస్తాయి.

    గురువారం నుంచి పదో స్థానంలో చంద్రుని సంచారం కారణంగా ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సీనియర్ల నుంచి ప్రశంసలు లభించడంతో పాటు, వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయంగా మారుతుంది.

    కుటుంబ జీవితం - సంబంధాలు

    వారమంతా వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి సమయం గడపడం, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై చర్చించడం ద్వారా బంధం బలపడుతుంది. శనివారం నాటికి సామాజిక పరిచయాలు విస్తరిస్తాయి, కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం భవిష్యత్తులో లాభసాటిగా మారుతుంది.

    ఆరోగ్యం - జీవనశైలి

    వార ఆరంభంలో మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా శారీరక అలసట లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు రావచ్చు. కాబట్టి ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. ప్రయాణాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారం గడిచేకొద్దీ మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ధ్యానం, యోగా లేదా నడక వంటి అలవాట్లు మీ శక్తిని తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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