చాణక్యుడి జీవిత సూత్రాలు: సంపద, విజయం, ప్రశాంతత కోసం పాటించాల్సిన ఐదు నియమాలు!
ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో ఆర్థిక విజయాన్ని సాధించాలంటే కేవలం డబ్బు సంపాదించడం మాత్రమే కాకుండా, దానిని సరైన విధంగా నిర్వహించడం కూడా ఎంతో ముఖ్యమని చెప్పారు. సోమరితనం, అనవసర ఖర్చులు, చెడు సావాసాలు, అహంకారం, సమయాన్ని వృథా చేయడం వంటి ఐదు అలవాట్లు మనిషి అభివృద్ధికి పెద్ద అడ్డంకులని హెచ్చరించారు.
ధనం సంపాదించడం ఒక్కటే జీవితంలో సరిపోదు. దానిని సరైన పద్ధతిలో నిర్వహించడం, పొదుపు చేయడం చాలా ముఖ్యం. ప్రాచీన కాలంలోనే ఆచార్య చాణక్యుడు తన 'నీతి శాస్త్రం' ద్వారా మనిషిని ఆర్థికంగా శక్తిమంతుడిగా మార్చే అమూల్యమైన సూత్రాలను అందించారు.
కొన్ని పొరపాట్లు మనిషి కష్టాన్ని, అదృష్టాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తాయని ఆయన హెచ్చరించారు. సరైన సమయానికి ఆ చెడు అలవాట్లను వదిలేస్తేనే జీవితంలో విజయాలు, సిరిసంపదలు వెలుగొందుతాయి. చాణక్యుడి ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ దూరంగా ఉండాల్సిన ఆ ఐదు ప్రధాన పొరపాట్లు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
సోమరితనానికి ఎప్పుడూ చోటు ఇవ్వకండి
ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం, సోమరితనంతో ఉండే వ్యక్తి దగ్గరికి అదృష్టమే స్వయంగా వచ్చి నడిచి వెళ్లినా దానిని ఉపయోగించుకోలేడు. కష్టపడే తత్వం, క్రమశిక్షణ, సమయపాలనే విజయానికి అసలు సిసలైన తాళం చెవులు. ప్రతి పనీ వాయిదా వేసే అలవాటు ఉన్నవారు ఆర్థికంగా ఎప్పటికీ వెనుకబడిపోతారు. ప్రతిరోజూ కొద్దికొద్దిగా కష్టపడి ముందుకు సాగే వారే దీర్ఘకాలంలో ధనవంతులుగా మారుతారు.
అనవసర ఖర్చులకు స్వస్తి చెప్పండి
చేతిలో సంపాదన ఎంత ఉన్నప్పటికీ, ఖర్చులపై అజమాయిషీ లేకపోతే ధనం నిలవదు. అనవసరమైన విషయాలకు డబ్బు ఖర్చు చేయడం అంటే భవిష్యత్ కష్టాలను కొనితెచ్చుకోవడమేనని చాణక్యుడు స్పష్టం చేశారు. సంపాదనకు తగినట్టుగా ఖర్చులను నియంత్రించుకుంటూ, కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేయడం నేర్చుకోవాలి. చిన్న చిన్న ఆదానే భవిష్యత్తులో పెద్ద కొండలా నిలబడి ఆర్థిక భద్రతను ఇస్తుంది.
చెడు సావాసాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి
మనం ఎవరితో తిరుగుతున్నామనేదాని బట్టి మన ఆలోచనలు, ప్రవర్తన ఆధారపడి ఉంటాయి. కాలం విలువ, ధనం విలువ తెలియని వారితో ఉంటే, క్రమేణా ఆ చెడ్డ అలవాట్లు మనకూ అంటుకుంటాయి. అందుకే ఎప్పుడూ కష్టపడే తత్వం, సానుకూల దృక్పథం, లక్ష్యం పట్ల స్పష్టత ఉన్నవారితోనే స్నేహం చేయాలి. మంచి సావాసం జీవితం తాలూకు గమ్యాన్నే మార్చేస్తుంది.
అహంకారాన్ని దరిచేరనివ్వకండి
జీవితంలో హోదా, డబ్బు రాగానే చాలా మంది ఇతరులను చిన్నచూపు చూస్తుంటారు. అహంకారమే మనిషికి అతిపెద్ద శత్రువు అని చాణక్యుడు నమ్మాడు. వినయశీలి ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ పైకి వస్తాడు, కానీ అహంకారి తన తప్పులను తానే గుర్తించలేక పతనమవుతాడు. వినమ్రత మాత్రమే సంపదను, కీర్తిని శాశ్వతంగా నిలబెడుతుంది.
సమయానికి విలువ ఇవ్వడం నేర్చుకోండి
కాలం ఎవరికోసమూ ఆగదు. ఒకసారి చేజారిన సమయం మళ్లీ వెనక్కి రాదు. సమయపు విలువ తెలిసినవారు ప్రతి పనిని ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేస్తారు. కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేవారు తమ లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకుంటే, సమయం వృథా చేసేవారు మంచి అవకాశాలను కోల్పోతారు. కాలమే అసలైన సంపద.
నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా ఆర్థిక విజయం కేవలం ఎక్కువ సంపాదించడం వల్ల రాదు, సరైన జీవన శైలి అలవాట్ల వలనే సాధ్యమవుతుంది. చాణక్యుడి ఈ సూత్రాలను జీవితంలో భాగం చేసుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా సొంతమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More