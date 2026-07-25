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    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు జూలై చివరి 7 రోజులు సమస్యలు ఉండచ్చు.. ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చెయ్యద్దు!

    జూలై 25 నుంచి 31 వరకు సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం మూలాంకం 1, 2, 7 వారికి కొంత జాగ్రత్త అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఉద్యోగ మార్పులు లేదా కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది. 

    Published on: Jul 25, 2026, 11:00:40 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జులై చివరి వారంలో కొన్ని సంఖ్యల వారికి గ్రహస్థితులు, అంకాధిపత్యం రీత్యా సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు జూలై చివరి 7 రోజులు సమస్యలు ఉండచ్చు.. ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చెయ్యద్దు!
    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు జూలై చివరి 7 రోజులు సమస్యలు ఉండచ్చు.. ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చెయ్యద్దు!

    ప్రస్తుతం జూలై నెల ఆఖరి దశకు చేరుకుంది. ఈ తరుణంలో కాలక్రమేణా మారుతున్న గ్రహస్థితులు, సంఖ్యా శాస్త్రం (న్యూమరాలజీ) అంచనాల ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్ట మూలాంకాల వారికి ఈ చివరి వారం అత్యంత కీలకమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 1, 2, 7 మూలాంకాలకు చెందిన వ్యక్తులు ఈ జూలై 25 నుంచి 31 మధ్య కాలంలో ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

    ఏయే తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఏ మూలాంకం వర్తిస్తుంది?

    ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 1 అవుతుంది. అలాగే 2, 11, 20, 29 తేదీల వారు మూలాంకం 2 కిందకు, 7, 16, 25 తేదీలలో పుట్టిన వారు మూలాంకం 7 పరిధిలోకి వస్తారు. ఈ సంఖ్యల ప్రభావం వ్యక్తుల మానసిక స్థితి, నిర్ణయాలు తీసుకునే తీరుపై పడుతుంది కాబట్టి, ఈ వారంలో అత్యంత సంయమనం పాటించాలని జ్యోతిష్య, సంఖ్యా శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    మూలాకం 1 వారికి ప్రత్యేక సూచనలు

    మొదటి మూలాంకం ఆధీనంలో ఉండే వ్యక్తులు ఈ వారం అతి విశ్వాసానికి దూరంగా ఉండాలి. ఎంతటి స్పష్టత ఉన్నప్పటికీ, ఏ చిన్న నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో తీసుకుంటే భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం మారాలనుకుంటున్నా, కొత్త వ్యాపారానికి శ్రీకారం చుట్టాలన్నా కొద్ది రోజులు వేచి చూడటం మంచిది. అలాగే ఎలాంటి పెట్టుబడులైనా ఈ వారం ముగిసిన తర్వాతే పెట్టడం శ్రేయస్కరం. ఇతరులతో వాదనలకు దిగకుండా, వివాదాలకు దూరంగా ఉండటమే ఉత్తమం.

    మూలాకం 2 మరియు 7 జాతకుల మానసిక స్థితి

    రెండు మూలాంకాల వారికి జూలై ఆఖరి వారం మానసిక ఆందోళనలు, గందరగోళాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. మనసు నిలకడగా ఉండకపోవడం వల్ల తీసుకునే నిర్ణయాలు తప్పుదారి పట్టవచ్చు. అసంపూర్ణ సమాచారంతో ఏ లావాదేవీ ముందడుగు వేయకండి. కుటుంబంలో లేదా బంధువులతో ఇతరులు చెప్పే మాటలు విని వెంటనే స్పందించడం వల్ల అపోహలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.

    "ఏదైనా విషయం పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా వెంటనే ప్రతిస్పందించడం వల్ల అనవసర మనస్తాపాలు కలుగుతాయి," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత

    డబ్బు విషయానికి వస్తే ఈ మూడు మూలాంకాల వారు అత్యంత జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి. ఇతరుల సలహాలు లేదా మాటలు విని ఎక్కడపడితే అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ఏదైనా ఆఫర్ లేదా ఆర్థిక ప్రణాళిక ఆకర్షణీయంగా అనిపించినా, క్షేత్రస్థాయిలో దాని నిజానిజాలను మీరే స్వయంగా బేరీజు వేసుకోండి. ఏవైనా ఖర్చులు చేసే ముందు కచ్చితమైన బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడం వల్ల అనవసర మానసిక ఒత్తిడి నుంచి బయటపడవచ్చు.

    ఆరోగ్యం మరియు జీవనశైలిపై శ్రద్ధ

    పని ఒత్తిడి పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్యం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం సమయానికి భోజనం చేయడం చాలా ముఖ్యం. బయట లభించే వేయించిన, నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. రాత్రివేళ తగినంత నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలి. రోజువారీ దినచర్యలో కొంత సమయం విశ్రాంతికి కేటాయించడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది.

    ఆచరించాల్సిన ముఖ్యమైన పద్ధతులు

    ఏదైనా అతి పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తే, ఆ రంగంలో అనుభవం ఉన్న నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మేలు.

    ప్రతిరోజూ ఉదయం కొద్ది నిమిషాల పాటు ధ్యానం, యోగా చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    మీ ఉద్రేకాలను, కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు జూలై చివరి 7 రోజులు సమస్యలు ఉండచ్చు.. ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చెయ్యద్దు!
    Home/Rasi Phalalu/న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు జూలై చివరి 7 రోజులు సమస్యలు ఉండచ్చు.. ఈ పొరపాట్లు మాత్రం చెయ్యద్దు!
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