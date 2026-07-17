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    ఆగస్టు నెలలో అదృష్టాన్ని చూడబోయే 4 రాశులు.. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో ధన వర్షం!

    నాలుగు రాశుల వారికి ఆగస్టు 2026 నెలలో చాలా శుభ అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారికి లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం లభిస్తుంది. ఆ అదృష్టకరమైన 4 రాశుల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jul 17, 2026, 12:38:45 IST
    By Anand Sai
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    ఆగష్టు 2026 నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు వంటి ముఖ్యమైన గ్రహాల స్థానాలలో మార్పుల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగష్టు నెలలో కొన్ని రాశుల వారికి డబ్బు, సంపద, వృత్తి, వ్యాపారం, కుటుంబ జీవితంలో చాలా సానుకూల అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆగష్టు 2026కి సంబంధించిన 4 అదృష్ట రాశులు ఏవి? మీ రాశి ఈ రాశులలో ఒకటా కాదా అనే దాని గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోండి.

    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు

    వృషభ రాశి

    2026 ఆగస్టు నెల వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్థిక పరంగా చాలా బాగుంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు చాలా కాలంగా కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. వృషభ రాశిలో జన్మించి, వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ కాలంలో కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు పెట్టుబడికి సంబంధించిన నిర్ణయాలను జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తీసుకుంటే.. మరింత లాభాలను ఆర్జించగలుగుతారు. అదేవిధంగా ఆగస్టు నెలలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఇళ్లలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఏదైనా శుభకార్యాన్ని నిర్వహించడానికి మీకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.

    సింహ రాశి

    గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుని ప్రభావం వల్ల సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి 2026 ఆగస్టు నెలలో ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. సింహ రాశిలో జన్మించి వృత్తిరీత్యా అలాంటి పనులు చేసే వారికి ఈ కాలంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో మీరు ఉన్నత పట్టా పొందే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. సింహ రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి గ్రహాల శుభ ప్రభావం వల్ల ఆగస్టు నెలలో కొత్త వినియోగదారులు లభిస్తారు. అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించడం వల్ల భారీ లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలపడే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీ గౌరవం, కీర్తి కూడా భారీగా పెరుగుతాయి.

    తులా రాశి

    తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఆగస్టు నెలలో మంచి సమతుల్యత ఉంటుంది. పురోగతి సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారికి వారి వృత్తికి సంబంధించిన మరిన్ని ప్రభుత్వ మార్పులు జరిగే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారు కొన్ని పాత పెట్టుబడుల నుండి భారీ లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఆగస్టు నెలలో తమ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. దీనితో, మీరు మీ వైవాహిక జీవితంలో చాలా మాధుర్యాన్ని పొందగలుగుతారు.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఆగస్టు నెల ఆధ్యాత్మికంగా, ఆర్థికంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా పూర్తి చేయని పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు ధార్మిక పనులపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు ఈ కాలంలో మీన రాశి వారిపై లక్ష్మీదేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉండటం వల్ల ఈ సమయంలో సంపద విషయంలో అనేక సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు నెలలో అదృష్టాన్ని చూడబోయే 4 రాశులు.. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో ధన వర్షం!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగస్టు నెలలో అదృష్టాన్ని చూడబోయే 4 రాశులు.. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులతో ధన వర్షం!
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