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    శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?

    శుక్రవారం గ్రహాల గమనం ప్రభావంతో 12 రాశుల వారికి విభిన్న ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి, ఉద్యోగ అవకాశాలు, కుటుంబ జీవితం, ప్రేమ, పెట్టుబడులు, పొదుపు వంటి అంశాల్లో మీ రాశికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో ఈ పూర్తి రాశిఫలాల్లో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 17, 2026, 04:00:27 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఆ తల్లి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రతిరోజూ గ్రహాల గమనంలో వచ్చే మార్పులు మన జీవితంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. రేపటి రోజున మీ రాశిచక్రం ప్రకారం ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆర్థికంగా ఎవరికి కలిసొస్తుంది? పూర్తి వివరాలు ఇవే.

    శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?
    శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?

    మేష రాశి: భాగస్వామితో గడిపే సమయం మీ బంధాన్ని మరింత దృఢపరుస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు ఒక్కరే మోస్తున్నట్లయితే, అదనపు ఆదాయ మార్గాల వైపు దృష్టి సారించడం మంచిది.

    వృషభ రాశి: భవిష్యత్తులో మెరుగైన జీవితం కోసం కొన్ని త్యాగాలు చేయక తప్పదు. కుటుంబ భద్రతపై దృష్టి పెట్టండి. మీ ప్రేమ బంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇది సరైన సమయం.

    మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు అనుకున్న పనులను సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. విలాసవంతమైన వస్తువుల కంటే స్థిరమైన భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరం.

    కర్కాటక రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతన పెంచుకోవడం వల్ల కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో స్పష్టత వస్తుంది. వినయం, నిజాయితీ మిమ్మల్ని విజయపథంలో నడిపిస్తాయి.

    సింహ రాశి: మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక స్థితిని ఒకసారి సమీక్షించుకోండి. అవసరమైతే ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి. మీ భాగస్వామి మీకు అండగా నిలిచి సంతోషాన్ని ఇస్తారు.

    కన్యా రాశి: కన్యా రాశి వారు పొదుపుపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఇదే మీ ఆర్థిక నిలకడకు పునాది. భాగస్వామి మనసు తెలుసుకోవడానికి వారితో కాస్త ఎక్కువ సమయం గడపండి.

    తులా రాశి: అనవసరపు ఖర్చుల వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం కొంత సొమ్మును పక్కన పెట్టండి. రేపటి రోజున మీ జీవితంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి: రిస్క్‌తో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మోసపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నిపుణుల సలహా తీసుకోండి. ప్రేమ జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.

    ధనస్సు రాశి: మీ వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో ఇతరుల జోక్యం అవసరం లేదు. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్మాణాత్మకమైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోండి.

    మకర రాశి: మకర రాశి వారు భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటానికి ఇది మంచి సమయం. చిన్న మొత్తాలతో పొదుపు చేయడం ప్రారంభించండి, ఇది భవిష్యత్తులో మీకు పెద్ద ఊరటనిస్తుంది.

    కుంభ రాశి: వివాహ బంధం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది శుభ సమయం. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ, పొదుపును మాత్రం అలవాటుగా మార్చుకోండి.

    మీన రాశి: పెట్టుబడులకు రేపటి రోజు చాలా అనుకూలం. స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండండి. భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలను చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, మీ అదృష్టం ఎలా ఉందంటే?
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