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    రాహువు సంచారం ప్రభావం.. ఆర్థిక సమస్యలకు చెక్, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు ఈ రాశులకే!

    ఆగస్టు 2, 2026 నుంచి రాహువు ధనిష్ఠా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ నక్షత్ర మార్పు ప్రభావంతో మేషం, కన్య, ధనుస్సు రాశుల వారికి వచ్చే నాలుగు నెలలు ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్‌లో పురోగతి, వ్యాపార విజయాలు, కుటుంబ సంతోషం వంటి శుభఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

    Published on: Jul 16, 2026, 08:01:00 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    మాయావి గ్రహం రాహువు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. దీని ప్రభావం వల్ల మేషం, కన్య, ధనుస్సు రాశుల వారికి రాబోయే నాలుగు నెలలు ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన మార్పులు రానున్నాయి.

    రాహువు సంచారం ప్రభావం.. ఆర్థిక సమస్యలకు చెక్, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు ఈ రాశులకే!
    రాహువు సంచారం ప్రభావం.. ఆర్థిక సమస్యలకు చెక్, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు ఈ రాశులకే!

    రాహువు నక్షత్ర మార్పు.. ఏం జరగబోతోంది?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువును అత్యంత ప్రభావవంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ప్రస్తుతం శని దేవుని పాలనలో ఉన్న రాహువు, ప్రస్తుతం తన సొంత నక్షత్రమైన శతభిషలో సంచరిస్తున్నారు. అయితే, ఆగస్టు 2, 2026 రాత్రి 12:08 గంటలకు రాహువు కుజుడి (మంగళ) ఆధీనంలో ఉన్న ధనిష్ఠా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ ఏడాది చివరి వరకు రాహువు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతారు. కుజుడి నక్షత్రంలో రాహువు ప్రయాణం చేయడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.

    మేష రాశి: ఇబ్బందుల నుండి విముక్తి

    రాహువు కుజుడి నక్షత్రంలోకి మారడం మేష రాశి జాతకులకు శుభసూచకం. మీ జీవితంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు దశలవారీగా తొలగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉండకండి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, యోగా చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    కన్యా రాశి: లాభాల బాటలో వ్యాపారం

    కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఇది స్వర్ణయుగం వంటిది. మీరు చేస్తున్న పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది, ఆర్థికంగా ఆశించిన దాని కంటే మెరుగైన లాభాలు అందుతాయి. కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరించడంతో పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త

    ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఆర్థికంగా మంచి రోజులు మొదలవ్వబోతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి ఆశించిన శుభవార్త లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. గతంలో ఉన్న అప్పుల బాధల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి ప్రకృతి ఒడిలో లేదా ప్రశాంతమైన ప్రదేశాల్లో సమయం గడపడం ఉత్తమం.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/రాహువు సంచారం ప్రభావం.. ఆర్థిక సమస్యలకు చెక్, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు ఈ రాశులకే!
    Home/Rasi Phalalu/రాహువు సంచారం ప్రభావం.. ఆర్థిక సమస్యలకు చెక్, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు ఈ రాశులకే!
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