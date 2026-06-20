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    రాహువు పేరు వినగానే ప్రజలు ఎందుకు భయపడతారు? ఈ నీడ గ్రహానికి సంబంధించిన 4 పెద్ద అపోహలు, వాటి సత్యాన్ని తెలుసుకోండి!

    రాహువు ఎప్పుడూ కష్టాలను మాత్రమే ఇవ్వడు. సరైన స్థితిలో ఉంటే జీవితంలో గొప్ప మార్పులు, విజయాలు, అవకాశాలను కూడా అందించగలడు. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి ద్వారా రాహువు ప్రభావాన్ని సానుకూలంగా మలచుకోవచ్చు.

    Published on: Jun 20, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    రాహువు పేరు వినగానే చాలామంది వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. జాతక చక్రంలో రాహువు స్థానం సరిగ్గా లేకపోతే ఇక జీవితం ఆగమైపోయినట్లేనని, సమస్యల సుడిగుండంలో చిక్కుకుంటామని జనాలు తీవ్ర భయాందోళనలకు లోనవుతుంటారు. కానీ, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ అపోహలన్నీ అర్థరహితం. రాహువు ప్రభావం మనిషి ఆలోచనా విధానం, అపరిమితమైన కోరికలు, మహత్తర ఆశయాలు మరియు జీవితంలో ఎదురయ్యే ఊహించని మార్పులపై ఉంటుంది. రాహువును కేవలం ఒక దుష్ట గ్రహంగా చూడటం పొరపాటు. అసలు రాహువు గురించి మన సమాజంలో నెలకొన్న అపోహలు ఏంటి? వాస్తవం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    రాహువు పేరు వినగానే ప్రజలు ఎందుకు భయపడతారు? ఈ నీడ గ్రహానికి సంబంధించిన 4 పెద్ద అపోహలు
    రాహువు పేరు వినగానే ప్రజలు ఎందుకు భయపడతారు? ఈ నీడ గ్రహానికి సంబంధించిన 4 పెద్ద అపోహలు

    రాహువుతో కష్టాలే వస్తాయా?

    చాలా మంది రాహువు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అశుభమే జరుగుతుందని నమ్ముతారు. ఇది పూర్తి అవాస్తవం. జ్యోతిష్యం ప్రకారం, రాహువు అకస్మాత్తుగా విజయాన్ని ప్రసాదించే గ్రహం. మీ జాతకంలో రాహువు గనుక బలమైన స్థితిలో ఉంటే, మీరు ఊహించని రంగాల్లో రాణిస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయాలు, మీడియా, సాంకేతిక రంగం, పరిశోధనలు మరియు విదేశీ ప్రయాణాల ద్వారా భారీగా ధనార్జన, కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. సామాన్య జనం కంటే భిన్నంగా ఆలోచించే వారికి, సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చే శక్తి రాహువుకు ఉంది.

    18 ఏళ్ల రాహు మహాదశ అంటే గండమేనా?

    రాహువు మహాదశ అనగానే 18 ఏళ్ల పాటు దుర్భరమైన కష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని భయపడే వారు ఎందరో. కానీ, ఈ కాలంలోనే ఒక వ్యక్తి జీవితం పూర్తిగా మలుపు తిరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు రావడం, నివాసం మారడం లేదా జీవిత గమ్యం దిశ మార్చుకోవడం వంటి కీలకమైన మార్పులు ఇదే సమయంలో జరుగుతాయి. ఎంతోమందికి ఈ దశలోనే అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించే అదృష్టం దక్కుతుంది. కాబట్టి, రాహు మహాదశను కేవలం కష్టకాలంగా చూడటం విజ్ఞత అనిపించుకోదు.

    మానసిక సంఘర్షణలకు రాహువే కారణమా?

    రాహువును భ్రమలకు, అతి ఆలోచనలకు (Overthinking) కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. అంతమాత్రాన రాహువు ప్రతి ఒక్కరికీ మానసిక వ్యాధులు తెచ్చిపెడతాడని అర్థం కాదు. వాస్తవానికి, ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి వాస్తవ ప్రపంచానికి దూరంగా, కల్పిత లోకాల్లో బతుకుతూ ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అతిగా విశ్లేషిస్తాడో, అప్పుడే ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి, ధ్యానం మరియు సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవడం వల్ల రాహువు ఇచ్చే ప్రతికూలతలను నియంత్రించవచ్చు.

    ఖరీదైన పరిహారాలే మార్గమా?

    రాహువును శాంతింపజేయడానికి భారీ ఖర్చుతో కూడిన రత్నాలు ధరించాలని, పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేయాలని కొందరు ప్రచారం చేస్తుంటారు. కానీ శాస్త్రం దీనిని సమర్థించదు. రాహువు వల్ల కలిగే అశాంతిని, భ్రమలను తొలగించుకోవడానికి అత్యంత శక్తివంతమైన మార్గం 'జీవన క్రమశిక్షణ'. ఉదయాన్నే నిద్రలేవడం, క్రమబద్ధమైన అలవాట్లు, పరోపకారం మరియు శుభ్రమైన ఆలోచనలు పాటిస్తే, ఏ రత్నం ఇవ్వలేని ప్రశాంతతను మీరు పొందుతారు.

    రాహువు మనిషిని తన పరిమితులను దాటి ఆలోచించేలా ప్రేరేపిస్తాడు. జీవితంలో కొత్త అనుభవాలను, సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం చేస్తాడు. కాబట్టి రాహువు పేరు వినగానే భయపడటం మానేసి, దాని ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకుని, దానికి అనుగుణంగా మన జీవనశైలిని మలచుకుంటే జీవితం సంతోషమయం అవుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/రాహువు పేరు వినగానే ప్రజలు ఎందుకు భయపడతారు? ఈ నీడ గ్రహానికి సంబంధించిన 4 పెద్ద అపోహలు, వాటి సత్యాన్ని తెలుసుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/రాహువు పేరు వినగానే ప్రజలు ఎందుకు భయపడతారు? ఈ నీడ గ్రహానికి సంబంధించిన 4 పెద్ద అపోహలు, వాటి సత్యాన్ని తెలుసుకోండి!
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