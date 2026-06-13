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    K అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే వారి వ్యక్తిత్వం, లవ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది?

    పేరులోని మెుదటి అక్షరం కూడా మన గురించి చెబుతుందని అంటుంటారు. అలా K అక్షరంతో పేరు మెుదలయ్యే వారి వ్యక్తిత్వం, వృత్తి, ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jun 13, 2026 8:39 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    K అక్షరంతో మొదలయ్యే పేర్లు ఉన్న వ్యక్తులు ప్రత్యేకమైన, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. వారు తమను తాము సూటిగా, స్పష్టంగా వ్యక్తపరుస్తారు, కానీ తమ అంతరంగ భావాలను అందరితో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడరు. తమ వృత్తి జీవితంలో పెద్ద రిస్కులు తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో బయటకు కఠినంగా కనిపించినప్పటికీ, లోపల చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. K అక్షరంతో మొదలయ్యే పేర్లు ఉన్నవారి వ్యక్తిత్వం, ప్రేమ జీవితం, వృత్తి గురించి మరింత తెలుసుకుందాం.

    K అక్షరంతో పేరు మెుదలయ్యే వారి గురించి
    K అక్షరంతో పేరు మెుదలయ్యే వారి గురించి

    ఒక వ్యక్తి పేరులోని మొదటి అక్షరానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం పేరులోని మొదటి అక్షరం ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం గురించి చాలా విషయాలను వెల్లడిస్తుంది. పేరు మొదటి అక్షరం 'కే'తో ప్రారంభమయ్యే వ్యక్తులు చాలా ప్రత్యేకమైన, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. K అక్షరం చంద్రుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల వారు సున్నితంగా అంతర్ దృష్టితో, ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. సంఖ్యాశాస్త్రం, జ్యోతిష్యం వారి జీవితంలోని వివిధ అంశాలపై లోతైన అవగాహనను అందిస్తాయి.

    వ్యక్తిత్వం

    పేరులోని మొదటి అక్షరం Kగా ఉన్నవారు తమ మనసులోని రహస్యాలను అందరితో పంచుకోరు. వారు కొంచెం రహస్యంగా ఉండే స్వభావం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి, తమ విషయాలను గోప్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వీరికి అద్భుతమైన, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. తమ రూపం, అందం పట్ల చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం ప్రజలను సులభంగా ఆకర్షించగలదు.

    ఈ రాశివారు తమ జీవితంలో సంఘర్షణలను, కలహాలను ఇష్టపడరు. అందువల్ల అటువంటి పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండి, తమ జీవితంలో శాంతిని కాపాడుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. K అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే వ్యక్తులు విషయాన్ని దాచిపెట్టరు. వారి మనసులో ఏముందో, దాన్ని స్పష్టంగా చెబుతారు. కొన్నిసార్లు వారి ఈ సూటితనం కొంతమందికి ఇబ్బందిగా అనిపించవచ్చు.

    వృత్తి జీవితం

    ఈ అక్షరంతో పేరు గల వ్యక్తుల అతిపెద్ద లక్షణం వారు చాలా సృజనాత్మకంగా ఉండటం. వారు గొప్ప తెలివితేటలు, క్రియేటివిటీ కలిగి ఉంటారు. కొత్త ఆలోచనలు చేయడానికి లేదా వాటిని రూపొందించడానికి వారికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు. ఈ వ్యక్తులు తమ కెరీర్‌లో పెద్ద రిస్క్‌లు తీసుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు. రిస్క్ తీసుకోవడానికి భయపడరు, ఎల్లప్పుడూ ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తారు. తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి కష్టపడతారు, తమ ప్రయత్నాలను ఎన్నటికీ వదులుకోరు. ఈ వ్యక్తులు మీడియా, నటన, వ్యాపారం, రచన వంటి రంగాలలో ఎక్కువ విజయం సాధించి గొప్ప పేరు సంపాదిస్తారు.

    లవ్ లైఫ్

    K అక్షరంతో పేరు గల వ్యక్తులు ప్రేమలో పడినా లేదా ఒక సంబంధంలో ఉన్నా, దానిని పూర్తి నిజాయితీతో కొనసాగిస్తారు. అంతేకాకుండా వారు తమ భాగస్వాముల పట్ల చాలా విశ్వసనీయంగా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఈ వ్యక్తులు తమ భాగస్వాముల పట్ల కొంచెం స్వాధీనత కలిగి ఉంటారు. వారిని తమకు దగ్గరగా, తమతోనే ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. వీరు బయటకు కఠినంగా కనిపించినప్పటికీ, లోపల మాత్రం ఎంతో రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. అంతేకాకుండా తమ భాగస్వామి ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తూ, చాలా శ్రద్ధ వహిస్తారు. వివాహం తర్వాత తమ జీవిత భాగస్వామిని, మొత్తం కుటుంబాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా చూసుకుంటారు. త్వరగా కోపానికి గురవుతారు, కానీ వారి హృదయం స్వచ్ఛమైనది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/K అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే వారి వ్యక్తిత్వం, లవ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది?
    Home/Rasi Phalalu/K అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే వారి వ్యక్తిత్వం, లవ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది?
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