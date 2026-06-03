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    Today Horoscope: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహంతో ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు!

    జూన్ 3, 2026 బుధవారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహంతో ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఎవరికి సవాళ్లు ఎదురవుతాయి? మేషం నుంచి మీనం వరకు పూర్తి జాతకం మీకోసం.

    Published on: Jun 03, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    Today Horoscope: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహంతో ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు!
    Today Horoscope: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహంతో ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు!

    బుధవారం అనగానే బుధ గ్రహ అధిపతి, విఘ్న నివారకుడు అయిన ఆ గణనాథుడి పూజ గుర్తుకొస్తుంది. బుధవారం నాడు లంబోదరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే జీవితంలోని కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి సుఖశాంతులు, సమృద్ధి చేకూరుతాయి అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరించారు. జూన్ 3, 2026 నాటి గ్రహాల గమనం ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక చక్రాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసిరానుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరికొత్త ఆరంభాలకు వేదికవుతుంది. మనసులో అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో సాధారణ లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ భాగస్వామితో ముచ్చట్లు పెరుగుతాయి. ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నా, విశ్రాంతి లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ బుధవారం సమతుల్యంగా గడుస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతాయి. ఆఫీసులో ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యత మీ భుజాలపై పడే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాల్లో కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రేమ జీవితం మధురంగా సాగుతుంది. ఆహార నియమాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో బిజీగా సాగుతుంది. ఒకేసారి పలు పనులు ముందుకు రావడం వల్ల కాస్త కంగారు పడతారు. ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు, మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. బంధాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు. కొద్దిగా అలసటగా అనిపించినా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు పెద్ద ఉపశమనం లభిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న మానసిక ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో పరిస్థితులు సాధారణంగా ఉంటాయి. నిలిచిపోయిన ధనం చేతికి అందుతుంది. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామి అండగా నిలుస్తారు. ఆరోగ్యం పట్ల ఆందోళన అవసరం లేదు.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు వస్తాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న పాత అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఇంట్లో వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పూర్తిగా సహకరిస్తుంది.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి ఈ బుధవారం పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. సమయం తక్కువ, పనులు ఎక్కువ అన్నట్లుగా సాగుతుంది. ఒక ముఖ్యమైన పని కోసం అటు ఇటు తిరగాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి పరంగా రోజు ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. రిలేషన్ విషయంలో ఓపిక పట్టడం అవసరం. తిండి విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయకండి.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా సాగిపోతుంది. రోజువారీ పనులు వాటి వేగంతో అవే సాగుతాయి. పాత మిత్రుడిని కలిసి ముచ్చటించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక స్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో గడిపే సమయం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు ఈ రోజు ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. తొందరపాటుతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఉద్యోగమైనా, వ్యాపారమైనా ఓపికతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం. ధన విషయాల్లో రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. మాటల ద్వారా బంధాలను కాపాడుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై నిర్లక్ష్యం తగదు.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. దీర్ఘకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ఈరోజు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ బంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయి. ఇంట్లో మంచి వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఈ రోజు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. పని ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ, ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో సమతుల్యత కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సత్సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో భాగస్వామి పూర్తి మద్దతు ఇస్తారు. ఆరోగ్యంపై కాస్త శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. సరికొత్త ప్రణాళికలతో పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ పరిస్థితులు మెరుగ్గా మారతాయి. చిన్నపాటి ధనలాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పరస్పర విశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఇస్తుంది. కొన్ని పనులు సులభంగా సాగితే, మరికొన్ని పనుల కోసం వేచి చూడాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేయాలి. డబ్బు విషయంలో ఆచితూచి అడుగులు వేయడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, గ్రహాల గమనం ఆధారంగా రూపొందించినది మాత్రమే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహంతో ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు!
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి గణపతి అనుగ్రహంతో ధనలాభం, ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు!
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