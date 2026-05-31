    ఒకే రోజు బుధ-శుక్ర సంచారంతో ఈ రాశులవారికి కలర్‌ఫుల్ లైఫ్ స్టార్ట్.. అన్నీ హ్యాపిడేస్!

    మరికొన్ని రోజుల్లో బుధుడు, శుక్రుడు ఒకే రోజు సంచారం చేయనున్నారు. ఒకేరోజున నక్షత్ర మార్పుతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

    Published on: May 31, 2026 3:05 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    2026, జూన్ 11న జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారం జరగనుంది. ఆ రోజున బుధ, శుక్ర గ్రహాలు రెండూ తమ నక్షత్రాన్ని మార్చుకుంటాయి. ఈ అరుదైన గ్రహ సంచారం 12 రాశులన్నింటిపైనా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

    ఒకే రోజు బుధుడు, శుక్రుడు సంచారం
    మేధస్సు, సంభాషణ, తార్కిక ఆలోచన, వ్యాపారానికి అధిపతి బుధుడు. ప్రేమ, ఆనందం, సౌందర్యం, సంపద, భౌతిక సుఖాలకు అధిపతి శుక్రుడు. 2026 జూన్ 11న ఒకే రోజున తమ నక్షత్రాలను మార్చుకోనున్నారు. ఈ రకమైన గ్రహ సంచారానికి వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక వ్యక్తి వృత్తి, ఆర్థిక పరిస్థితి, సంబంధాలు, మానసిక స్థితిపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది.

    జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, బుధుడు జూన్ 11న ఉదయం 11:30 గంటలకు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, ఆగస్టు 8 వరకు అక్కడే సంచరిస్తాడు. ఈ కాలంలో, మేధస్సు, విద్య, వ్యాపారం, సంభాషణ, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యానికి సంబంధించిన విషయాలలో గణనీయమైన మార్పులు ఉండవచ్చు. అదే రోజు శుక్రుడు మధ్యాహ్నం 2:11 గంటలకు పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి, జూన్ 23 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే సంచరిస్తాడు. ఈ శుక్ర సంచారం ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం, ఆర్థిక శ్రేయస్సు, విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు, వ్యక్తిగత ఆనందానికి సంబంధించిన రంగాలలో సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. ఈ ముఖ్యమైన గ్రహ మార్పు వల్ల ఏ రాశుల వారు ఎక్కువగా ప్రయోజనం పొందుతారో చూద్దాం..

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి అనేక సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక, కుటుంబ, ప్రేమ జీవిత రంగాలలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బు తిరిగి రావచ్చు లేదా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడవచ్చు. ఆర్థిక ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు, పొదుపు, భవిష్యత్ ప్రణాళికలపై దృష్టి పెట్టడానికి అవకాశం ఉండవచ్చు. ప్రేమ, సంబంధాల విషయంలో ఈ సమయం ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇప్పటికే ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నవారి బంధాలు మరింత బలపడవచ్చు. వివాహం గురించి ఆలోచిస్తున్న వారికి లేదా తమ ప్రేమను వ్యక్తపరచాలనుకుంటున్న వారికి ఇది ఒక శుభ సమయం కావచ్చు.

    సింహరాశి

    బుధ గ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి మరిన్ని ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. కుటుంబంలో పరస్పర సహకారం పెరుగుతుంది. సంబంధాలలో ఉన్న ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయి. మీ ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది, అలాగే మీ మధ్య పరస్పర అవగాహన కూడా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి, దీనివల్ల బహుళ ఆదాయ వనరులు ఏర్పడవచ్చు. ఆస్తిపాస్తులకు సంబంధించిన విషయాలు లాభాలను చేకూర్చవచ్చు లేదా కొత్త అవకాశాలను అందించవచ్చు.

    కన్యా రాశి

    బుధుడు కన్యారాశికి అధిపతి కాబట్టి.. జూన్ 11న జరిగే ఈ గ్రహ సంచారం కన్యారాశి వారికి ప్రత్యేకంగా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడంతో పాటు కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మకత కూడా ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతాయి. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయని సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పత్రాలు, ఆమోదాలు లేదా ఇతర అధికారిక పనులకు సంబంధించిన విషయాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలు ఉండవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఆలస్యమైన పనులు వేగంగా ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితం రెండింటిలోనూ మీరు మరింత స్పష్టతను, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని పొందవచ్చు.

    తులా రాశి

    తులా రాశి చాలా శుభ ఫలితాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ, సంబంధాలు, కుటుంబ జీవితం, ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. ఈ కాలంలో కుటుంబ వాతావరణం మరింత ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యం పెరగవచ్చు. ఇంట్లోని చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది మనశ్శాంతిని, సంతృప్తిని తీసుకురావచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా శుభ సంకేతాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న కొన్ని ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. పెట్టుబడులు లాభాలను అందించవచ్చు లేదా కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను ఆత్మవిశ్వాసంతో రూపొందించుకోవచ్చు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

