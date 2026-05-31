    తులా రాశి వారఫలం: ఈ వారం వీరికి ఆకస్మిక ధన నష్టం.. ఆ విషయంలో జాగ్రత్త

    తులా రాశి వారఫలాలు: మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు తులా రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. వారం మొదట్లో ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. కెరీర్, లవ్ లైఫ్‌లో జాగ్రత్తలు అవసరం. తులా రాశి వారఫలం పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 31, 2026 8:53 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    రాశి చక్రంలో ఏడవదైన తులా రాశి వారికి ఈ కొత్త వారం అనేక హెచ్చుతగ్గులతో కూడి ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా, మధ్య కాలానికి వచ్చేసరికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలు ఉన్నప్పటికీ, మీ మాట తీరు వల్ల బంధంలో సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది.

    తులా రాశి వార ఫలాలు
    ప్రేమ బంధంలో మాట పట్టింపులు

    తులా రాశి వారికి ఈ వారం ప్రేమ వ్యవహారాలు సాధారణంగా సాగుతాయి. పంచమాధిపతి ఆరవ ఇంట్లో సంచరిస్తుండటం వల్ల లవ్ లైఫ్‌పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. భాగస్వామితో సంబంధాలు కాస్త మందగించినట్లు అనిపిస్తుంది. మీ ఇద్దరి మధ్య ఎక్కడ లోపం జరుగుతుందో గుర్తించి సరిదిద్దుకోవాలి. ఈ వారం వీలైనంత వరకు తక్కువ మాట్లాడటం శ్రేయస్కరం. మీ నోటి దురుసుతనం వల్లే బంధంలో మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం మధ్యలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. అయితే, వారం చివరి రోజుల్లో గొడవలు జరిగే వాతావరణం కనిపిస్తోంది. కాబట్టి భాగస్వామితో ఎలాంటి వాదోపవాదాలకు దిగవద్దు.

    కెరీర్‌లో ఆఫీస్ పాలిటిక్స్

    ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్న వారు ఈ వారం చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆఫీస్ పాలిటిక్స్ మిమ్మల్ని మానసికంగా వేధించవచ్చు. చుట్టూ ఉన్న వారిని గమనిస్తూ అలర్ట్‌గా ఉంటే ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు. మీ పని తీరుపై పైఅధికారులు లోపాలు వెతికే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి విధుల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యానికి తావివ్వకండి. ఖర్చులను వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోవడం ముఖ్యం. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ సిద్ధం చేసుకోవడం వల్ల ఈ వారం ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కవచ్చు.

    వ్యాపారం బాగున్నా.. పెట్టుబడులు వద్దు

    ఆర్థికంగా మీ వ్యాపార స్థితి బలంగానే ఉంటుంది. వ్యాపారం సజావుగా సాగుతుంది. కోర్టు కేసులు, వివాదాల్లో మీకు విజయం లభిస్తుంది. రాజకీయ సంబంధాలు వేగంగా విస్తరిస్తాయి. మూడవ ఇంట్లో చంద్రుడు, తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఇతర గ్రహాల సంచారం వల్ల శుభ యోగాలు పడతాయి. అయితే, వారం ప్రారంభంలో ద్వితీయ స్థానంలో (ధన స్థానం) చంద్రుని ప్రభావం వల్ల ధన నష్టం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అందుకే వారం మొదట్లో ఎలాంటి కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. వారం మధ్య కాలం పెట్టుబడులకు అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఆలోచించి ముందడుగు వేస్తే మంచి లాభాలు వస్తాయి. వారం చివర్లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని పెట్టుబడి పెట్టాలి.

    ఆరోగ్యం: రోగనిరోధక శక్తి తగ్గే ఛాన్స్

    తులా రాశి వారి ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. అయితే సూర్యుడు ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉండటం వల్ల మీలో రోగనిరోధక శక్తి కొంత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. భాగ్యాధిపతి అయిన శుక్రుడు తొమ్మిదవ ఇంట్లో అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల పెద్దగా ఇబ్బందులు రాకుండా కాపాడతారు. జాతకంలో సూర్యుడి స్థానం చాలా కీలకం కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.

    సప్తమ స్థానంలో కుజుడు ఉండటం వల్ల శరీర వేడి పెరగవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో నోటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి చిన్న సమస్యలు తప్ప పెద్ద ఇబ్బందులు ఉండవు. వారం మధ్యలో ఆరోగ్యం చాలా స్థిరంగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. వారం చివర్లో చాతిలో బరువుగా అనిపించే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి గుండె ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

