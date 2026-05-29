    'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'కి కోర్టు షాక్: ఎక్స్ ఖాతాపై ఊరట నిరాకరణ

    సోషల్ మీడియాలో వ్యంగ్య అస్త్రాలతో పాపులర్ అయిన 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) ఎక్స్ ఖాతా పునరుద్ధరణకు ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఆ ఖాతాలోని కొన్ని పోస్టులు అభ్యంతరకరంగా ఉన్నాయని అభిప్రాయపడిన ధర్మాసనం, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎక్స్ సంస్థల వివరణ అవసరమని పేర్కొంది.

    Published on: May 29, 2026 11:48 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    సోషల్ మీడియా వేదికగా రాజకీయ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించే 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'కి ఢిల్లీ హైకోర్టులో చుక్కెదురైంది. భారత్‌లో నిలిపివేసిన (Withheld) తమ ఎక్స్ ఖాతాను తక్షణమే పునరుద్ధరించాలన్న ఆ సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే అభ్యర్థనను కోర్టు తోసిపుచ్చింది.

    అభ్యంతరకర పోస్టులున్నాయన్న కోర్టు

    శుక్రవారం ఈ కేసును విచారించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు, సదరు ఎక్స్ ఖాతాలోని కంటెంట్‌ను పరిశీలించింది. అందులోని కొన్ని పోస్టులు "కాస్త అభ్యంతరకరంగా" (Slightly offensive) ఉన్నాయని న్యాయస్థానం అభిప్రాయపడింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఎటువంటి మధ్యంతర ఊరట ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం, 'ఎక్స్' (గతంలో ట్విట్టర్) ప్లాట్‌ఫామ్ వాదనలు వినాల్సి ఉందని, అప్పటి వరకు ఎటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేయలేమని ధర్మాసనం పేర్కొంది.

    సమగ్ర విచారణ అవసరం

    "ఈ అంశంపై సమగ్రమైన విచారణ అవసరం. ప్రభుత్వం, ఎక్స్ సంస్థలు తమ వాదనలు వినిపించిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటాం" అని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. అభిజీత్ దిప్కే తరఫున సీనియర్ అడ్వకేట్ అఖిల్ సిబల్ వాదనలు వినిపిస్తూ.. అభ్యంతరకరమని భావించే కొన్ని పోస్టులను బ్లాక్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ, అకౌంట్‌ను పునరుద్ధరించాలని కోరారు. అయితే, ప్రస్తుతం తక్షణ ఆదేశాలు ఇవ్వడానికి నిరాకరించిన కోర్టు, కేంద్ర ప్రభుత్వ రివ్యూ కమిటీ ముందు తమ వాదనలు వినిపించుకునే అవకాశాన్ని దిప్కేకు కల్పించింది.

    కేసు నేపథ్యం ఏమిటి?

    కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అనేది ఒక వ్యంగ్య (Satirical) సంస్థగా ప్రారంభమైంది. ముఖ్యంగా యువతలో, ప్రతిపక్ష పార్టీల మద్దతుదారుల్లో ఈ హ్యాండిల్‌కు మంచి ఆదరణ ఉంది. అయితే, ఇటీవల ఈ ఖాతాను భారత్‌లో నిలిపివేస్తున్నట్లు ఎక్స్ నుండి నోటీసు రావడంతో నిర్వాహకులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. తమ గొంతు నొక్కేందుకే ప్రభుత్వం ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతోందని దిప్కే ఆరోపిస్తున్నారు.

    Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

