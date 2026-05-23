'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' వెబ్సైట్ మూసివేత.. వ్యవస్థాపకుడి సంచలన వ్యాఖ్యలు
సోషల్ మీడియాలో పెను సంచలనం సృష్టించిన 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) వెబ్సైట్ను ప్రభుత్వం శనివారం నిలిపివేసింది. ఒక వ్యంగ్య ఉద్యమంగా మొదలై, లక్షలాది మంది యువతను ఆకర్షించిన ఈ వేదికపై అకస్మాత్తుగా చర్యలు తీసుకోవడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది.
శనివారం (మే 23) ఉదయం నుంచి కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అధికారిక వెబ్సైట్ (cockroachjantaparty.org) పనిచేయడం లేదు. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే 10 లక్షల మంది సభ్యులను చేర్చుకుని, ప్రభుత్వ విధానాలపై వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ఈ వెబ్సైట్ను అధికారులు నిలిపివేశారని ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే ఆరోపించారు. కేవలం వెబ్సైట్ మాత్రమే కాకుండా, వారి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలు హ్యాక్ అయ్యాయని, ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాపై కూడా ఆంక్షలు విధించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నిరసన నుంచి పుట్టిన ఉద్యమం
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ గతంలో చేసిన 'పరాన్నజీవి' (Parasite) వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ఈ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' వెలుగులోకి వచ్చింది. 30 ఏళ్ల అభిజీత్ దిప్కే దీనిని ఒక చిన్న వ్యంగ్య ప్రయోగంగా ప్రారంభించారు. "మమ్మల్ని సోమరిపోతులని, నిరుద్యోగులని, బొద్దింకలని పిలుస్తున్నారా? అయితే మాకు ఒక పార్టీ ఉండాలి" అన్న నినాదంతో ఇది నిరుద్యోగ యువతకు గళంగా మారింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే వేలాది మంది దీనికి మద్దతు ప్రకటించగా, వారం తిరగకుండానే కోటిన్నర మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా డిమాండ్
ప్రభుత్వం ఈ వెబ్సైట్పై ఎందుకు కన్నెర్ర చేసింది? అన్న ప్రశ్నకు సమాధానంగా పేపర్ లీకేజీల అంశం వినిపిస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టించిన పేపర్ లీకేజీలపై బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా దాదాపు 6 లక్షల మంది డిమాండ్ చేశారు. "ప్రభుత్వ వైఫల్యాల వల్ల విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నాశనమవుతుంటే పట్టించుకోని పాలకులు, జవాబుదారీతనం కోరుతున్న మాపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు" అని అభిజీత్ దిప్కే మండిపడ్డారు.
రాజకీయ మద్దతు: శశి థరూర్ ఏమన్నారంటే?
ఈ వినూత్న ఉద్యమానికి రాజకీయాల్లోనూ మద్దతు లభించింది. కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ ఈ ఉద్యమాన్ని గమనిస్తున్నానని పేర్కొంటూ, ఇది యువతలో ఉన్న అసహనానికి నిదర్శనమని అభిప్రాయపడ్డారు. అలాగే టీఎంసీ నేతలు మహువా మోయిత్రా, కీర్తి ఆజాద్ కూడా ఈ 'బొద్దింకల పార్టీ'కి మద్దతు పలికారు. యువత గొంతును నొక్కే ప్రయత్నం చేయడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
'బొద్దింకలు ఎప్పుడూ చావవు'
ప్రస్తుతానికి తమ డిజిటల్ వేదికలన్నింటినీ కోల్పోయామని, అయితే ఈ అణచివేతతో ఉద్యమం ఆగిపోదని అభిజీత్ దిప్కే స్పష్టం చేశారు. "ప్రభుత్వం ఎంత నియంతృత్వంగా ప్రవర్తిస్తే యువత అంతగా మేల్కొంటుంది. మేము కొత్త వేదికతో మళ్ళీ వస్తాం. ఎందుకంటే బొద్దింకలు ఎప్పుడూ చావవు" అని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం సోషల్ మీడియాలో 'New India' హ్యాష్ట్యాగ్తో వైరల్ అవుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) అంటే ఏమిటి?
ఇది ఒక రాజకీయ పార్టీ కాదు, ఇదొక ఆన్లైన్ వ్యంగ్య ఉద్యమం. నిరుద్యోగ యువత, ఆన్లైన్లో ఎక్కువ సమయం గడిపే వారిని విమర్శించే వారికి సమాధానంగా అభిజీత్ దిప్కే దీనిని ప్రారంభించారు.
2. ఈ వెబ్సైట్ను ఎందుకు నిలిపివేశారు?
ప్రభుత్వ అధికారిక కారణాలు వెల్లడి కానప్పటికీ, విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా కోరుతూ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా భారీగా పిటిషన్లు దాఖలు కావడమే దీనికి కారణమని వ్యవస్థాపకులు ఆరోపిస్తున్నారు.
3. ఈ ఉద్యమం దేనిపై పోరాడుతోంది?
ముఖ్యంగా పేపర్ లీకేజీలు, నిరుద్యోగం, యువత పట్ల పాలకుల వైఖరిపై ఈ పార్టీ జవాబుదారీతనాన్ని కోరుతోంది.
4. దీనికి ఎంతమంది మద్దతుదారులు ఉన్నారు?
వెబ్సైట్ లెక్కల ప్రకారం సుమారు 10 లక్షల మంది సభ్యులు నమోదు చేసుకున్నారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో 6 రోజుల్లోనే 21 మిలియన్ల (2.1 కోట్లు) ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More