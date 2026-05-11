    31 సీట్లలో తొలగించిన ఓట్ల కంటే మెజారిటీ తక్కువే.. సుప్రీంకు టీఎంసీ

    పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రక్రియపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC) సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. గతంలో కోర్టు చేసిన "2% - 15%" వ్యాఖ్యను గుర్తు చేస్తూ, బీజేపీ గెలిచిన 31 సీట్లలో మెజారిటీ కంటే తొలగించిన ఓట్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉందని టీఎంసీ వాదించింది.

    Published on: May 11, 2026 4:51 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమ బెంగాల్‌లో 15 ఏళ్ల మమతా బెనర్జీ పాలనకు స్వస్తి పలుకుతూ బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ, ఆ విజయం చుట్టూ న్యాయపరమైన చిక్కులు ముదురుతున్నాయి. సోమవారం నాడు చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జాయ్‌మాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం ముందు టీఎంసీ తన వాదనలను బలంగా వినిపించింది.

    బీజేపీ గెలిచిన 31 సీట్లలో మెజారిటీ కంటే తొలగించిన ఓట్ల సంఖ్యే ఎక్కువగా ఉందని టీఎంసీ వాదించింది. (HT_PRINT)
    కోర్టు పాత వ్యాఖ్యే ఇప్పుడు కీలకం

    ఏప్రిల్ 13న (ఎన్నికలకు ముందు) జరిగిన విచారణలో జస్టిస్ బాగ్చీ ఒక కీలకమైన సందేహాన్ని లేవనెత్తారు:

    "ఒకవేళ గెలుపు మార్జిన్ 2% ఉండి, ఓటర్ల జాబితాలో మ్యాప్ చేయబడిన వారిలో 15% మంది ఓటు వేయలేకపోతే.. అప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా మా విచక్షణను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు.

    ఈ వ్యాఖ్యనే టీఎంసీ ఇప్పుడు ప్రధాన అస్త్రంగా మార్చుకుంది. 31 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీ అభ్యర్థుల గెలుపు మెజారిటీ కంటే, అక్కడ తొలగించబడిన ఓట్ల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉందని సీనియర్ అడ్వకేట్ కళ్యాణ్ బెనర్జీ కోర్టుకు వివరించారు. ఉదాహరణకు, ఒక నియోజకవర్గంలో టీఎంసీ అభ్యర్థి 862 ఓట్లతో ఓడిపోగా, అక్కడ 5,432 ఓట్లను విచారణ పేరుతో తొలగించారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ఏమిటీ SIR వివాదం?

    ఓటర్ల జాబితాను శుద్ధి చేసేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) చేపట్టింది. బెంగాల్‌లో ఇది వివాదాస్పదం కావడానికి కారణాలు:

    లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీ (Logical Discrepancy): పేర్లు తప్పుగా ఉండటం, వయస్సులో తేడాలు వంటి కారణాలతో ఓట్లను తొలగించారు. ఈ కేటగిరీని కేవలం బెంగాల్ కోసమే ప్రత్యేకంగా రూపొందించారని కోర్టు గతంలోనే తప్పుబట్టింది.

    భారీగా తొలగింపులు: బెంగాల్‌లో సుమారు 90 లక్షల ఓట్లను తొలగించారు. ఇందులో 27 లక్షల ఓట్లు 'లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీ' కింద తొలగించినవే.

    పెండింగ్ అప్పీళ్లు: ఓటు తొలగింపుపై సుమారు 35 లక్షల అప్పీళ్లు ఇంకా ట్రిబ్యునళ్ల వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ప్రస్తుత వేగంతో వీటిని పరిష్కరించడానికి 4 ఏళ్లు పడుతుందని టీఎంసీ ఎంపీ మేనకా గురుస్వామి కోర్టుకు తెలిపారు.

    ముస్లిం ఓటర్లే లక్ష్యమా?

    బెంగాల్‌లో సుమారు మూడో వంతు ఉన్న ముస్లిం ఓటర్లను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఈ తొలగింపులు జరిగాయని కొందరు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. బీజేపీ దీనిని "చొరబాటుదారుల తొలగింపు"గా సమర్థించుకోగా, టీఎంసీ మాత్రం ఇది తమ ఓటు బ్యాంకును దెబ్బతీసే కుట్రగా పేర్కొంటోంది.

    కోర్టు స్పందన

    టీఎంసీ వాదనలను విన్న సుప్రీంకోర్టు, దీనిపై పూర్తి వివరాలతో అప్లికేషన్ దాఖలు చేయాలని జస్టిస్ బాగ్చీ ఆదేశించారు. అప్పీళ్లను త్వరగా పరిష్కరించడానికే తాము ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చీఫ్ జస్టిస్ పేర్కొన్నారు. అయితే, అభ్యంతరాలు ఉంటే ‘ఎన్నికల పిటిషన్' దాఖలు చేయడం మాత్రమే సరైన మార్గమని ఎన్నికల సంఘం వాదించింది.

    ముఖ్య గణాంకాలు (Highlights)

    అంశంవివరాలు
    బీజేపీ గెలిచిన సీట్లు207
    టీఎంసీ గెలిచిన సీట్లు80
    మొత్తం తొలగించిన ఓట్లు~ 90 లక్షలు
    వివాదాస్పద తొలగింపులు~ 27 లక్షలు
    పెండింగ్‌లో ఉన్న అప్పీళ్లు~ 35 లక్షలు
    వివాదంలో ఉన్న సీట్లు31 నియోజకవర్గాలు

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. "2% - 15%" సూత్రం అంటే ఏమిటి?

    గెలుపు మార్జిన్ తక్కువగా ఉండి (ఉదా: 2%), తొలగించిన ఓట్లు ఎక్కువగా ఉంటే (ఉదా: 15%), ఆ ఎన్నికల ఫలితంపై ఓటర్ల తొలగింపు ప్రభావం ఉందని భావించవచ్చు. దీనిని కోర్టు విచారించాల్సి ఉంటుంది.

    2. టీఎంసీ ప్రధాన ఆరోపణ ఏమిటి?

    ఓటర్ల జాబితా నుంచి ఓట్లను తొలగించడం వల్లే తాము 31 సీట్లలో ఓడిపోయామని, ఆ ఓట్లు ఉండి ఉంటే ఫలితం మరోలా ఉండేదని టీఎంసీ వాదిస్తోంది.

    3. 'లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీ' అంటే ఏమిటి?

    పేర్ల స్పెల్లింగ్ తప్పులు, తండ్రి లేదా తాతల వయస్సుతో పొంతన లేకపోవడం వంటి సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఓట్లను తొలగించడం. ఇది బెంగాల్‌లో అత్యధికంగా జరిగింది.

    4. ఇప్పుడు కోర్టు ఏం చేయబోతోంది?

    మమతా బెనర్జీ, టీఎంసీ నేతలను పూర్తి వివరాలతో కొత్త అప్లికేషన్లు దాఖలు చేయాలని కోర్టు సూచించింది. తదుపరి విచారణలో ఈ తొలగింపుల చట్టబద్ధతను కోర్టు తేల్చనుంది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/31 సీట్లలో తొలగించిన ఓట్ల కంటే మెజారిటీ తక్కువే.. సుప్రీంకు టీఎంసీ
