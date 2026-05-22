మాకు పాలిటిక్స్ వద్దు.. కొడుకు క్షేమంగా వస్తే చాలు: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఫౌండర్ తల్లిదండ్రుల ఆవేదన
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏకంగా 2 కోట్ల మంది ఫాలోవర్లతో రాజకీయ పార్టీలకే సవాల్ విసురుతున్న 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తల్లిదండ్రులు తమ ఆవేదనను పంచుకున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితుల్లో అతను అరెస్ట్ అవుతాడేమోనన్న భయంతో వారు గత రెండు రోజులుగా నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు.
ఒకవైపు ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో తన కుమారుడు 'స్టార్' అయిపోయాడు. మరోవైపు దేశంలోని అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీల కంటే ఎక్కువ ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్నాడు. కానీ, మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో నివసిస్తున్న భగవాన్ దిప్కే, అనిత దిప్కే దంపతులకు మాత్రం ఇవేవీ సంతోషాన్ని ఇవ్వడం లేదు. తమ కొడుకు అభిజీత్ దిప్కే తలపెట్టిన ఈ 'డిజిటల్ విప్లవం' ఎక్కడ అతని ప్రాణాల మీదకు తెస్తుందోనని ఆ తల్లిదండ్రులు వణికిపోతున్నారు.
ఇటీవల ఒక మరాఠీ వార్తా ఛానల్తో మాట్లాడిన వారు, తమ కుమారుడి రాజకీయ ప్రవేశంపై కుండబద్దలు కొట్టారు. "మాకు పాలిటిక్స్ అంటేనే అసహ్యం. అభిజీత్ రాజకీయాల్లోకి రావడం మాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు" అంటూ వారు తమ మనసులోని మాటను బయటపెట్టారు.
అరెస్టు భయంతో కంటిమీద కునుకు లేదు
ప్రస్తుత రాజకీయ వాతావరణం ఏమంత బాగోలేదని, అభిజీత్ భారత్లో అడుగుపెట్టగానే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీహార్ జైలుకు పంపుతారేమోనని భగవాన్ దిప్కే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. "నా కొడుకు ఎంతమంది ఫాలోవర్లను సంపాదించాడన్నది నాకు అనవసరం. వాడు క్షేమంగా ఇంటికి వస్తే చాలు. గత రెండు రాత్రులుగా నేను నిద్రపోలేదు. వార్తాపత్రికల్లో చూస్తున్న పరిణామాలు మమ్మల్ని భయపెడుతున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అభిజీత్ స్వయంగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన అరెస్ట్ గురించి మాట్లాడటం ఈ భయాన్ని మరింత పెంచింది. ముఖ్యంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా కోరుతూ అతను పిటిషన్ ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుందని వారు భావిస్తున్నారు.
ఇంజనీరింగ్ వద్దు.. జర్నలిజమే ముద్దు
అభిజీత్ విద్యాభ్యాసం గురించి తల్లి అనిత దిప్కే ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు. తొలుత ఇంజనీరింగ్ చేరిన అభిజీత్, అది కష్టమనిపించి మాస్ మీడియా వైపు మళ్లాడు. ఆ తర్వాత ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాలోని బోస్టన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్లాడు. "పుణెలోనో, ఢిల్లీలోనో మంచి ఉద్యోగం చేసుకుంటాడనుకున్నాం. కానీ ఇలాంటి రాజకీయ గొడవల్లో చిక్కుకుంటాడని ఊహించలేదు. గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP)లో పనిచేస్తున్నప్పుడే వద్దని చెప్పాను. ఇప్పుడు కూడా నేను అతనికి మద్దతు ఇవ్వను" అని ఆమె తెగేసి చెప్పారు.
అసలు తమ కుమారుడు ఇంత పెద్ద 'పార్టీ' పెట్టిన విషయం కూడా తమకు తెలియదని, చుట్టుపక్కల వారు, మనవళ్లు చెప్పే వరకు ఆ విషయం తమకు అర్థం కాలేదని వారు తెలిపారు.
అసలు 'కాక్రోచ్' ఉద్యమం ఎందుకు?
నిరుద్యోగ యువతను ఉద్దేశించి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఒకరు అన్నట్లుగా ప్రచారంలో ఉన్న 'కాక్రోచ్' (బొద్దింకలు) అనే పదం నుంచే ఈ ఉద్యమం పుట్టింది. కేవలం వ్యంగ్యంతో మొదలై, ఇప్పుడు నీట్ (NEET) పరీక్షా అక్రమాలు, నిరుద్యోగం వంటి అంశాలపై ప్రశ్నించే స్థాయికి చేరింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో బీజేపీ అధికారిక ఖాతా కంటే ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించి ఈ పార్టీ సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ పార్టీకి సంబంధించిన 'X' (ట్విట్టర్) ఖాతాలను జాతీయ భద్రత పేరుతో నిలిపివేసింది. అయినప్పటికీ, కొత్త ఖాతాలతో ఈ 'బొద్దింకల సైన్యం' ముందుకు సాగుతూనే ఉంది. అయితే, ఈ డిజిటల్ పోరులో తన కుమారుడు బలికాకూడదని ఆ తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్న ఆవేదన ఇప్పుడు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అభిజీత్ దిప్కే తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ఆందోళన చెందుతున్నారు?
అభిజీత్ స్థాపించిన 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుండటంతో, అతను భారత్ రాగానే అరెస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని వారు భయపడుతున్నారు.
2. అభిజీత్ గతంలో ఏ రాజకీయ పార్టీలో పనిచేశారు?
అభిజీత్ దిప్కే గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) సోషల్ మీడియా విభాగంలో పనిచేశారు. అయితే ప్రస్తుతం అతను 'CJP' అనే స్వతంత్ర వ్యంగ్య రాజకీయ ప్రచారాన్ని నడుపుతున్నారు.
3. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎంతమంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఈ పార్టీకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో 2 కోట్లకు (20 Million) పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఇది దేశంలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల ఫాలోవర్ల కంటే ఎక్కువ.
4. అభిజీత్ ప్రస్తుతం ఎక్కడ ఉన్నారు?
అభిజీత్ దిప్కే ప్రస్తుతం అమెరికాలో జర్నలిజం, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ చదువుతున్నారు. వచ్చే నెలలో ఆయన భారత్కు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.