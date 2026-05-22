Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నీట్ రచ్చ: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' డిమాండ్.. సోషల్ మీడియాలో భారీ ఉద్యమం

    నీట్ (NEET) పరీక్షల నిర్వహణలో వైఫల్యాలు, పేపర్ లీక్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) పోరుబాట పట్టింది. సోషల్ మీడియాలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న ఈ ఉద్యమం, ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష కార్యాచరణకు దిగుతూ ఆన్‌లైన్ పిటిషన్‌ను ప్రారంభించింది.

    Published on: May 22, 2026 3:39 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకంగా మార్చిన నీట్-యూజీ వివాదం ఇప్పుడు సరికొత్త మలుపు తిరిగింది. ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతమైన ఆదరణ పొందుతున్న 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు. కేవలం హాస్యం, వ్యంగ్యానికే పరిమితం కాకుండా, వ్యవస్థలో జవాబుదారీతనం కోసం పోరాడాల్సిన సమయం వచ్చిందని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

    కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) పోరుబాట (AP Photo/Ashwini Bhatia)
    కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (CJP) పోరుబాట (AP Photo/Ashwini Bhatia)

    "నా కాక్రోచ్‌లు ఎలా ఉన్నారు? ఇంటర్నెట్‌లో మనం సృష్టించిన సంచలనం చాలు.. ఇప్పుడు అసలైన పని మొదలుపెట్టాలి. విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ మనం ఒక పిటిషన్‌ను లాంచ్ చేస్తున్నాం" అని అభిజీత్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వీడియోలో పేర్కొన్నారు.

    వ్యవస్థాగత లోపాలు - బలి అవుతున్న విద్యార్థులు

    సుమారు 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల కలలను ఈ 'వ్యవస్థాగత లోపం' బుగ్గిపాలు చేసిందని అభిజీత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నీట్ ఫలితాల తర్వాత దేశంలో పలువురు విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం అత్యంత విచారకరమని, ఈ వైఫల్యానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ గళం వినిపిస్తూనే ఉంటామని, ఈ పిటిషన్‌పై సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మంది సంతకాలు చేయాలని ఆయన తన ఫాలోవర్లను కోరారు.

    ప్రస్తుతం అమెరికాలోని బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ రిలేషన్స్ చదువుతున్న అభిజీత్, ఈ డిజిటల్ ఉద్యమం ద్వారా యువతలో ఆవేదనను రాజకీయ శక్తులకు తెలిసేలా చేస్తున్నారు.

    అసలేమిటి ఈ 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ'?

    ఈ ప్రచారానికి ఆ పేరు రావడం వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉంది. నిరుద్యోగ యువతను ఉద్దేశించి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఒకరు 'కాక్రోచ్' (బొద్దింకలు) అనే పదాన్ని వాడారన్న వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీనికి నిరసనగా, యువత తమను తాము 'కాక్రోచ్‌'లుగా పిలుచుకుంటూ ఈ వ్యంగ్య రాజకీయ పార్టీని సోషల్ మీడియాలో సృష్టించారు.

    కేవలం వారం రోజుల్లోనే ఈ పార్టీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతా 2 కోట్ల (20 Million) ఫాలోవర్లను దాటేసింది. ఇది దేశంలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన బీజేపీ, కాంగ్రెస్ అధికారిక ఖాతాల ఫాలోవర్ల కంటే కూడా ఎక్కువ కావడం విశేషం. నిరుద్యోగం, పేపర్ లీకేజీలు, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై మీమ్స్ (Memes) ద్వారా ఈ ఖాతా సంధిస్తున్న విమర్శలు యువతను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

    జాతీయ భద్రత పేరుతో ఆంక్షలు.. అరెస్టు భయం

    సీజేపి (CJP) ఎదుగుదలను చూసి ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. జాతీయ భద్రతకు ముప్పు ఉందన్న ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (IB) హెచ్చరికలతో, ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69(A) కింద ఈ పార్టీకి చెందిన పాత 'X' (ట్విట్టర్) ఖాతాను నిలిపివేశారు. అయితే, వెంటనే 'Cockroach is Back' పేరుతో కొత్త ఖాతాను తెరిచిన 24 గంటల్లోనే లక్షన్నర మంది ఫాలోవర్లు చేరడం దీని క్రేజ్‌ను తెలియజేస్తోంది.

    మరోవైపు, వచ్చే నెలలో తాను భారత్‌కు తిరిగి వస్తున్నానని, విమానాశ్రయంలో దిగగానే తనను అరెస్టు చేసి తీహార్ జైలుకు పంపే అవకాశం ఉందని అభిజీత్ దిప్కే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. డిజిటల్ వేదికలపై గొంతు వినిపిస్తున్న వారిని అణచివేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఏది ఏమైనా, నీట్ బాధితులకు న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం ఆగదని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ స్పష్టం చేస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అంటే ఏమిటి?

    ఇది సోషల్ మీడియాలో యువత ప్రారంభించిన ఒక వ్యంగ్య (Satirical) ఉద్యమం. నిరుద్యోగం, విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలు, ప్రభుత్వ విధానాలపై మీమ్స్ ద్వారా ఇది నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది.

    2. నీట్ (NEET) వివాదానికి, ఈ ఉద్యమానికి సంబంధం ఏమిటి?

    నీట్ పరీక్షలో జరిగిన అవకతవకల వల్ల లక్షలాది మంది విద్యార్థులు నష్టపోయారని, దీనికి బాధ్యత వహిస్తూ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని ఈ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తోంది. విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల నేపథ్యంలో ఈ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసింది.

    3. ఈ పార్టీకి చెందిన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ఎందుకు నిలిపివేశారు?

    జాతీయ భద్రత, సార్వభౌమాధికారానికి ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉందన్న ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో నివేదికల ఆధారంగా ఐటీ చట్టం సెక్షన్ 69(A) కింద ప్రభుత్వం వీటిపై చర్యలు తీసుకుంది.

    4. ఈ ఉద్యమ వ్యవస్థాపకుడు ఎవరు?

    మహారాష్ట్రకు చెందిన అభిజీత్ దిప్కే ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఆయన అమెరికాలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/నీట్ రచ్చ: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' డిమాండ్.. సోషల్ మీడియాలో భారీ ఉద్యమం
    Home/News/నీట్ రచ్చ: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' డిమాండ్.. సోషల్ మీడియాలో భారీ ఉద్యమం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes