    కుంభరాశి వార ఫలం : కెరీర్‌లో ఊహించని శుభవార్తలు - ప్రేమ బంధంలో మధుర క్షణాలు!

    Aquarius Weekly Horoscope : కుంభ రాశి వారికి మే 31 నుంచి జూన్ 6, 2026 వరకు ఉన్న కాలం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. ప్రేమ, కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన యోగాలు ఉన్నప్పటికీ… ఆర్థిక పెట్టుబడులు మరియు ఆరోగ్య విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు అవసరం.

    Published on: May 31, 2026 7:59 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    Aquarius Weekly Horoscope : కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం (31 మే - 6 జూన్ 2026) సానుకూల ఆలోచనలతో, సరికొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగే కాలంగా నిలుస్తుంది. అయితే… గ్రహాల సంచారం కారణంగా మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటపడవలసిన కొన్ని సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులు ఎదురుకావచ్చు.

    కుంభ రాశి వారఫలం: మే 31- జూన్ 6
    ఇలాంటి మార్పులకు అనుగుణంగా మిమ్మల్ని మీరు మలచుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. విశాలమైన భావాలతో, ఓపెన్ మైండ్‌తో ముందడుగు వేస్తే మీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావడం ఖాయం. రాబోయే 7 రోజుల్లో కుంభ రాశి వారి ప్రేమ, కెరీర్, ఆర్థికం, ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండబోతున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…

    ప్రేమాయణం అద్భుతం..

    ప్రేమ, బంధాల పరంగా కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత శుభప్రదంగా మారబోతోంది. మీ రాశి చక్రంలో ఐదవ ఇంట్లో శుక్రుడు, బృహస్పతి (గురుడు) కలిసి సంచరిస్తున్నారు. ఈ శుభ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల మీ మానసిక ఉల్లాసం పెరగడమే కాకుండా, భాగస్వామితో సంబంధాలు మునుపెన్నడూ లేనంత మధురంగా మారుతాయి.

    వారం ప్రారంభం ప్రేమ వ్యవహారాలకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు, మధురమైన క్షణాలు మీ జీవితంలోకి వస్తాయి. వారం మధ్యలో కూడా ఇదే సానుకూల వాతావరణం కొనసాగుతుంది. కొత్తగా ప్రేమాయణంలోకి అడుగుపెట్టాలనుకునే వారికి లేదా పెళ్లి నిశ్చయించుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణ సమయం. వారం చివరి రోజుల్లో పెద్దగా మార్పులు లేకుండా ప్రశాంతంగా సాగిపోతుంది.

    కెరీర్‌లో అద్భుత ప్రగతి..

    ఉద్యోగ, వృత్తిపరమైన విషయాలలో కుంభ రాశి వారి పరిస్థితి ఈ వారం చాలా బాగుంటుంది. మీరు ప్రస్తుతం అత్యంత సానుకూల మనస్తత్వంతో పని పూర్తి చేస్తారు.

    కెరీర్‌లో ఊహించని శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా కీలకమైన బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. మీ మార్గంలో వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని చేజార్చుకోకుండా సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇవి మీ కెరీర్ ఎదుగుదలకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.

    కార్యాలయంలో సహోద్యోగులతో కలిసిమెలిసి పనిచేయడం, సమర్థవంతమైన కమ్యూనికేషన్ నిర్వహించడం వల్ల ఆశించిన లాభాలు ఉంటాయి. మీ పనితీరు మరియు సామర్థ్యం ఉన్నతాధికారుల (బాస్‌ల) దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది, ఇది మీ పదోన్నతికి మార్గం సుగమం చేయవచ్చు.

    వారం చివర్లో పెట్టుబడులు వద్దు..!

    ఆర్థిక పరంగా చూస్తే… ఈ వారం హెచ్చుతగ్గులతో కూడి ఉంటుంది. పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు సమయాన్ని బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.వారం ప్రారంభం ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే ఈ సమయంలో పెట్టవచ్చు.

    వారం మధ్యలో కూడా పెట్టుబడులకు ఎంతో అనుకూలమైనదిగా, లాభదాయకమైనదిగా రుజువవుతుంది. అయితే వారం చివరి రోజుల్లో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. ఈ కాలంలో డబ్బు నష్టపోయే బలమైన సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఊహాజనిత వ్యాపారాలకు, షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ…

    ఈ వారం మీ శారీరక ఆరోగ్యం కొంచెం మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆరోగ్య విషయాల్లో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు. లగ్నంలో రాహువు, ఏడవ స్థానంలో కేతువు సంచరిస్తుండటం వల్ల కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలు, మానసిక ఆందోళన, విశ్రాంతి లేకపోవడం లేదా పాత దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు మళ్లీ తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉంది. దీనికి తోడు మీన రాశిలో ఉన్న లగ్న శని కూడా కొంత బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నాడు.

    వారం ప్రారంభంలో ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ… ఛాతీలో కొద్దిగా భారంగా అనిపించవచ్చు. దీనిపై తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారం మధ్య కాలం చాలా ఆనందంగా, ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా సాగిపోతుంది. మళ్లీ వారం చివరి రోజుల్లో మనస్సు కొన్ని విషయాల వల్ల ఆందోళనకు గురవుతుంది. అందువల్ల యోగా, ధ్యానం ద్వారా మీ మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/కుంభరాశి వార ఫలం : కెరీర్‌లో ఊహించని శుభవార్తలు - ప్రేమ బంధంలో మధుర క్షణాలు!
