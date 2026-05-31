    మీన రాశి వారఫలం: ఈ వారం ఊహించని లాభాలు, ఆకస్మిక ప్రయాణాలు

    మీన రాశి వార ఫలాలు: మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు మీన రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది. కెరీర్‌లో సరికొత్త అవకాశాలు అందుతాయి. లవ్ లైఫ్, ఆరోగ్యం అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ వారం మీన రాశి వారఫలం పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 31, 2026 7:42 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    రాశి చక్రంలో ఆఖరిదైన పన్నెండవ రాశి మీన రాశి. చంద్రుడు మీన రాశిలో సంచరించే సమయంలో జన్మించిన వారిని మీన రాశి వారుగా పరిగణిస్తారు. ఈ మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు ఉన్న సమయం మీన రాశి వారికి ఎన్నో రకాలుగా కలిసి రానుంది. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. వ్యక్తిగత విషయాలు, కెరీర్, ఆర్థిక రంగాల్లో భిన్నంగా ఆలోచించి విజయం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల ఈ వారం మరింత ఉత్సాహంగా గడుస్తుంది.

    మీన రాశి వారఫలాలు: మే 31 నుంచి జూన్ 6 వరకు
    ప్రేమ జీవితంలో మధుర క్షణాలు

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో అద్భుతంగా, అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టేలా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభం నుంచే ప్రేమ బంధానికి అదృష్టం తోడవుతుంది. దీనివల్ల మీ మనస్సు ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉంటుంది. భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. వారం మధ్యలో మీరు ఇద్దరూ ఒకరి ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌కు ఒకరు అండగా నిలుస్తారు, పరస్పరం సహకరించుకుంటారు. వారం చివరి భాగంలో మీ భాగస్వామితో కలిసి ఒక ఆహ్లాదకరమైన ప్రయాణానికి వెళ్లే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రయాణం మీ ఇద్దరికీ శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది.

    కెరీర్, ఆర్థిక స్థితి ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ వారం అదృష్టం పూర్తిగా అండగా నిలుస్తుంది. చంద్రుడు ఈ వారం మీ రాశికి తొమ్మిది, పది, పదకొండవ ఇళ్లలో సంచరించనున్నారు. ఈ గ్రహ స్థితుల వల్ల మీన రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ వారం ప్రారంభం, మధ్య కాలం, ముగింపు అంతా లాభదాయకంగానే సాగుతుంది.

    వారం మొదట్లోనే పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, కెరీర్‌కు సంబంధించిన పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి, కొత్తగా ధన పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి వారం మధ్య కాలం ఉత్తమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపార పనుల నిమిత్తం వారం చివర్లో చేసే ప్రయాణాలు మీ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి, భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తాయి.

    ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ

    వారం ప్రారంభంలో మీన రాశి వారి ఆరోగ్యం ఎంతో బాగుంటుంది. తొమ్మిదో ఇంట్లో చంద్రుని సంచారంతో వారం మొదలవుతుంది. పైగా చంద్రుడు మీ జాతకానికి భాగ్యాధిపతి కావడం వల్ల ప్రారంభం ఎంతో సానుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం లగ్నంలో శని, ద్వాదశ స్థానంలో రాహువు సంచరిస్తున్నందున శారీరక, మానసిక స్థితి కొంత సాధారణంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. అయినప్పటికీ, ఇతర గ్రహాల అనుకూలత వల్ల ఈ వారం మొత్తం మీ ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగదు. గ్రహాల అనుకూల ప్రభావం వల్ల ఎలాంటి ప్రతికూలతలు దరిచేరవు. వారం మధ్యలో చంద్రుడు పది, పదకొండవ ఇళ్లకు మారడంతో పాత ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వారం చివరి రోజుల్లో కూడా మీ ఆరోగ్యం ఎంతో బాగుంటుంది, కొత్త శక్తితో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Rasi Phalalu/మీన రాశి వారఫలం: ఈ వారం ఊహించని లాభాలు, ఆకస్మిక ప్రయాణాలు
